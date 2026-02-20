Sánchez sacrifica a Martínez en Castilla y León y se enfoca en movilizar al electorado en las Generales: "Cada uno a lo suyo"

Pedro Sánchez tiene la mirada puesta en el horizonte de 2027, eso nadie lo duda. Su obsesión es seguir en el sillón de La Moncloa y está dispuesto a todo. Incluso a olvidarse de sus barones territoriales y dejarles en el camino, en este caso de Carlos Martínez, el alcalde presidente.

Sin embargo, antes de esas esperadas elecciones generales, que no se atreve a convocar pese a los buenos datos que le augura el cocinado CIS, el calendario tiene una parada previa, un examen duro y mucho más interesante, sobre todo para Castilla y León: el 15 de marzo.

Unas elecciones autonómicas que desde hace tiempo también se han convertido en un termómetro para medir la realidad nacional.

En su reciente estancia en la India, el presidente del Gobierno no dejó lugar a dudas sobre sus prioridades. En un ejercicio de ‘sanchismo de manual’, Sánchez evitó cualquier mención a los comicios autonómicos que se han celebrado o se van a celebrar y centró su discurso en la supervivencia de su proyecto nacional.

"Nuestro electorado se está quedando en la abstención, tenemos que analizar por qué no han ido a votar. Entiendo que puede haber elementos que hayan significado argumentos para quedarse en la abstención pero, en todo caso, trabajaremos para que todo ese electorado se movilice cuando lleguen las elecciones generales". Sí, elecciones generales, sin rastro de las autonómicas.

Para muchos analistas, la estrategia es clara. Pasa por dejar que los barones se desgasten en sus propias batallas mientras él intenta salvar los muebles en Madrid. De primero de su manual de resistencia.

El presidente ha hablado de las generales, de la necesidad de activar al votante de izquierdas y de su voluntad de analizar por qué “nuestro electorado se está quedando en la abstención”.

Pero nada ha dicho de las inminentes citas autonómicas en comunidades como Castilla y León o Andalucía, que precederán a la contienda nacional donde se jugará su continuidad en La Moncloa.

El fantasma de Aragón y Extremadura

La sombra de lo ocurrido en Aragón y Extremadura es una amenaza real también para las elecciones en Castilla y León. Las dos anteriores han acabado con los peores resultados de la historia, veremos qué ocurre en tierras castellanas y leonesas.

Según el último sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL, el PSOE caería hasta los 98 escaños (25% del voto) si hoy se celebraran generales.

Ante este desplome, el diagnóstico de Sánchez no es de hacer autocrítica, no, es de culpar a la abstención. "Nuestro electorado se está quedando en casa", afirmó el presidente en tierras indias, prometiendo un análisis que aún no llega mientras los líderes regionales ven cómo el agua les llega al cuello.

En este escenario, Carlos Martínez, el alcalde de Soria que aspira a ser el "alcalde de Castilla y León", se encuentra en una posición delicada, muy delicada y comprometida. Por eso, a preguntas de los periodistas sobre el 'olvido' del presidente ha querido tirar de refranero castellano. "Cada uno va a lo suyo menos yo, que voy a lo mío".

Para posteriormente analizar las palabras de Sánchez sobre la abstención, llamando a una “altísima participación” porque reflejará que desde su formación están llegando a la gente para que se atreva al cambio desde un proyecto “sólido y creíble”.

El líder socialista argumenta también que la izquierda siempre es mucho “más crítica consigo misma” y sufre “cainismo” y cuando se presenta dividida pierde, frente a una derecha que cuando se divide es para ganar.

Martínez se esfuerza en marcar distancias con el "ruido" nacional, consciente de que ligar su destino al de Sánchez hoy es una apuesta que no puede salir bien como se ha visto en otras urnas.

"Yo sé que otros querrán importar el resultado de Extremadura o Aragón a Castilla y León... pero yo quiero hablar de esta Comunidad y de sus problemas", ha reiterado Martínez. Quizás no sea suficiente.

Ponferrada: el reencuentro

Como curiosidad, este domingo, 22 de febrero, ambos líderes coincidirán en La Térmica Cultural de Ponferrada. Será el pistoletazo de salida a una campaña donde Sánchez ha prometido estar presente en al menos cuatro ocasiones.

Sin embargo, surge la duda de si su presencia suma o resta. Algunas voces críticas, como la de García-Page en Castilla-La Mancha, han solicitado que esas Generales se celebren antes de las Municipales para no dañar la imagen (aún más) del partido con los casos de corrupción y las entregas a socios.

Mientras tanto, el PSOECyL, del que algunos dicen que es más sanchista que el sanchismo, intenta evitar el terremoto electoral. Ellos confían en una victoria conservando procuradores clave en Burgos y sumar en Salamanca y Segovia (hay uno más en este 2026) para tener alguna opción de cambio.

Sin embargo, ninguna encuesta da hoy como ganador al candidato socialista ni por asomo. El contexto nacional pesa y el precedente de otras comunidades inquieta. Uno de los temas más complicados es justificar la financiación autonómica.

La fuga de votos a Vox, como está ocurriendo a nivel nacional, preocupa. Además, fuentes del partido también consideran que una parte de sus votos se fugaron a partidos regionalistas, como ha ocurrido en Aragón con la Chunta Aragonesista. Y aquí hay varios partidos como la UPL en León o Soria Ya que pueden hurgar en la herida.

Sea como sea, lo más sorprendente es la firmeza de Sánchez al afirmar que agotará el mandato a pesar de no haber aprobado ni un solo Presupuesto General desde su investidura en noviembre de 2023.

Y claro, esta parálisis legislativa contrasta con la urgencia de las comunidades autónomas. Aunque el caso de Carlos Martínez, al que ninguna encuesta le deja en buen lugar, es diferente al del resto. Sánchez ha situado a gente de confianza en Aragón, Extremadura y Andalucía, entre ellos a dos ministras, pero aquí no ha sido el caso.

El presidente sigue centrando sus expectativas en 2027 y se olvida de la gran batalla del 15 de marzo donde Martínez estará solo, parece que lo importante es salvar al soldado Sánchez, como ha dejado bien claro en La India.