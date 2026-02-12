Confirmado por la Aemet: activado el aviso amarillo en tres provincias de CyL por fuertes vientos de 80 Km/h
Toca extremar las precauciones este jueves por culpa del viento.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fuertes vientos en tres provincias de Castilla y León, en concreto se trata de Burgos, Segovia y Soria.
En Burgos la alerta comenzará a las 12:00 horas y finalizará a las 17:59 en la meseta burgalesa con rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora.
En la ibérica de Burgos la alerta está activada, en las mismas horas con rachas de viento que llegarán a los 80 km/h.
En Segovia está activo el aviso desde las 12:00 horas de este miércoles y hasta las 11:59 del jueves, con rachas de hasta 80 km/h.
En Soria está activado el aviso desde las 12 del miércoles y hasta las 17:59 horas de este jueves con rachas que oscilarán entre los 70 y los 80 kilómetros por hora.