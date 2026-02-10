Confirmado por la Aemet: aviso amarillo en una provincia de CyL por fuertes lluvias y por deshielo en siete

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes, 10 de febrero, el aviso amarillo por lluvias en Salamanca y por deshielo en Ávila, Burgos, León, Segovia, Soria, Zamora y también en Salamanca.

En la provincia salmantina se han activado alertas por fuertes lluvias al sur de Salamanca y en Sistema Central entre las 9:00 y las 23:59 horas por precipitación acumulada en 12 horas de 40 m.

También, esta provincia, tiene activados avisos entre las 9:00 y las 14:59 horas por lluvias de hasta 15 m de precipitación acumulada en la Meseta, Sistema Central y al sur de Salamanca.

La Aemet ha activado aviso amarillo en Ávila, León, Salamanca y Segovia por deshielos entre las 12:00 horas del 9 de febrero y las 23:59 horas del 10 del mismo mes, y entre las mismas horas en Zamora.

Entre las 20:00 horas del 9 de febrero y las 23:59 del 10 del mismo mes están activos los avisos en Burgos y Soria por deshielo.

Avisos por fuertes vientos

La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado también de que el miércoles, 11 de febrero, va a estar marcado por el viento. Por ello y según la información consultada por EL ESPAÑOL de Castilla y León en la mañana de este martes, se ha activado el aviso amarillo en las nueve provincias de la Comunidad.

Las rachas máximas podrían llegar a los 90 kilómetros por hora en la Cordillera Cantábrica de León y en Sanabria (Zamora).

Avisos que estarán activos en las nueve provincias entre las 12:00 horas del 11 de febrero y las 23:59 horas del mismo día.