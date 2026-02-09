Vox apuesta por la continuidad en sus 'números uno' en CyL, con dos sorpresas: estas son las listas de las nueve provincias

Los procuradores de Vox en las Cortes de Castilla y León, en una imagen de archivo

Vox apuesta por la continuidad y la experiencia en Castilla y León. El partido ha anunciado este lunes, al límite del plazo de presentación de candidaturas, las listas con las que concurrirá a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo en Castilla y León. Una candidatura que estará encabezada por el presidente de las Cortes, el leonés Carlos Pollán, que será, a su vez, el cabeza de lista del partido por la provincia de León.

Los cabezas de lista, la mayor parte de ellos procuradores en las Cortes durante la XI Legislatura, se mantienen en siete de las nueve provincias y tan solo ha habido cambios en las candidaturas de Valladolid y Soria.

En el caso de la candidatura por Valladolid, el ex secretario general de Industria, Comercio y Empleo y mano derecha del exconsejero Mariano Veganzones (2022-2024), Alberto Díaz Pico, encabezará la lista en sustitución del excandidato de la formación en las últimas elecciones del 13 de febrero de 2022, Juan García-Gallardo, y en la provincia de Soria, la única donde el partido no obtuvo representación hace cuatro años, Miguel Contreras sustituirá a Carmen Romero.

El cabeza de lista de Vox por la provincia de Valladolid a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Alberto Díaz Pico Nacho Valverde ICAL

"Con el compromiso de ser la única alternativa frente a los problemas generados por el viejo bipartidismo y ofrecer un nuevo rumbo para Castilla y León, con soluciones frente a los problemas reales, Vox ha registrado sus candidaturas en las nueve provincias ante los comicios del próximo 15 de marzo, con Carlos Pollán como candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León", ha señalado el partido en un comunicado.

La formación ha señalado que "frente a las políticas que han provocado el abandono del mundo rural, la falta de oportunidades para nuestros jóvenes, el deterioro de los servicios públicos y la inmigración ilegal y masiva ante los problemas de despoblación, Vox presenta de cara al 15 de marzo un equipo preparado y decidido a acabar con las viejas políticas fallidas del bipartidismo".

"La defensa de nuestro campo frente a imposiciones ideológicas que han llevado a Castilla y León al límite, la protección de la industria y el tejido productivo, políticas reales para el acceso a la vivienda, la bajada de impuestos, la familia como centro de las políticas públicas, la eliminación del gasto político superfluo o la oposición la frontal ante la inmigración ilegal y las políticas que propician un efecto llamada serán los ejes y principios a defender", ha destacado la formación, que ha pedido "mucho más Vox para Castilla y León".

Estas son las listas del partido para las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo:

Ávila

1- José Antonio Palomo Martín, nacido en Ávila y con una trayectoria estrechamente vinculada al mundo rural. Ha desarrollado su actividad profesional durante casi tres décadas en el ámbito taurino y en el sector cárnico. En los últimos cuatro años ha sido procurador en las Cortes de Castilla y León por la provincia de Ávila en representación de Vox, ejerciendo como portavoz de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, así como de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

2- Clara Isabel Rubio Contreras, farmacéutica y empresaria autónoma en el medio rural. Es licenciada en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid y titular de la Oficina de Farmacia de Adanero desde hace más de una década. Desarrolla su actividad profesional en el medio rural abulense.

3- Luis Ángel Horga Rodrigo, con una amplia trayectoria al servicio público. Es capitán retirado de la Guardia Civil y cuenta con más de cuatro décadas de experiencia profesional en ámbitos como la seguridad, la investigación, el medio ambiente y el tráfico. Ha desempeñado responsabilidades de mando y gestión en la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, con un profundo conocimiento del territorio y de la realidad social de la provincia. Además, ha participado en diversas misiones internacionales como experto designado por la Unión Europea en países de Iberoamérica y África.

Burgos

1- Ignacio Sicilia Doménech. Nacido en Burgos en 1970 y criado en Pampliega, es diplomado en Empresas y Actividades Turísticas por la Universidad de Burgos. Tras haber ejercido como portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla y León durante la pasada legislatura, Sicilia vuelve a encabezar la candidatura a las Cortes autonómicas.

2- Marta Alegría Martínez. Licenciada en Derecho, ha desarrollado una amplia labor profesional en el ámbito jurídico, con especialización en Derecho Civil, Penal, Laboral, Administrativo y Extranjería. Durante más de veinte años ha colaborado activamente con la Sociedad Filarmónica de Burgos, combinando su perfil técnico con una destacada implicación cultural.

3- Javier Martínez Lozano. De 47 años, casado y padre de dos hijos, es auxiliar técnico en automoción y especialista de producción en una empresa de la ciudad de Burgos. A lo largo de su trayectoria ha estado estrechamente vinculado al ámbito sindical, llegando a desempeñar el cargo de secretario provincial de la Federación de Sindicatos Católicos–Sindicato Obrero Independiente (FSC-SOI).

León

1- Carlos Pollán. Candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, ha sido presidente de las Cortes autonómicas durante la XI Legislatura.

2- Laura Dorréis Alonso. Natural de La Bañeza. En los últimos años ha desarrollado su actividad profesional en las Cortes de Castilla y León, en la que ha desempeñado funciones de coordinación vinculadas a la Presidencia de la Cámara, especialmente en el ámbito de la documentación parlamentaria, tras una trayectoria profesional anterior de 15 años en el sector farmacéutico.

3- Miguel Suárez Arca. Vecino de Ponferrada, El Bierzo, y nacido en Mieres, Asturias, durante la pasada legislatura ha sido procurador en las Cortes de Castilla y León. Graduado en Dirección Hotelera y Turística, con especialidad en Dirección de Cocina por la Escuela de Hotelería y Turismo de Sant Pol de Mar, adscrita a la Universitat de Girona, ha trabajado en restaurantes y hoteles de renombre internacional y como profesor de Artes Culinarias.

Palencia

1- David Hierro Santos. Licenciado en Historia y emprendedor en nuevas tecnologías, ha ejercido como portavoz del Grupo Vox en las Cortes entre 2024 y 2026, durante la XI Legislatura.

2- María Calvo Iglesias. Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de Valladolid y Funcionaria de Administración Local, profesional y experta en Dirección Pública Local con amplio conocimiento del funcionamiento real de la Administración Local y de su relación con la Administración autonómica, así como de los problemas estructurales del medio rural ya que ha ejercicio las funciones de Secretaria-Interventora de ayuntamiento en múltiples municipios de la provincia de Palencia.

3- Ramon Ortega Ramírez, teniente de alcalde de Aguilar de Campoo, comprometido con la defensa y el desarrollo del mundo rural, combinando experiencia en la gestión pública y una sólida formación técnica. Diplomado en Ciencias Empresariales, con especialidad en Contabilidad y Control de Gestión por la Universidad de Valladolid, cuenta además con un Postgrado como Especialista Universitario en Auditoría de Cuentas.

Salamanca

1- Carlos Menéndez Blanco: 51 años, Santa Marta de Tormes, casado y padre de una hija. Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y Diplomado en Práctica Jurídica. Abogado en ejercicio. Desempeñó varios cargos orgánicos de Vox en la provincia de Salamanca durante 2019, y desde febrero de 2020 es Presidente del Comité Ejecutivo Provincial. Procurador de las Cortes de Castilla y León en la Legislatura 2022-2026 ejerciendo funciones de portavoz del Grupo Vox entre 2022 y 2024.

2- María Dolores Mateo Mateos: 53 años, Villoria, casada con seis hijos. Licenciada en Farmacia por la Universidad de Salamanca. Farmacéutica en Villoria. Responsable de Relac. Institucionales de Vox Salamanca y miembro del Comité Ejecutivo Provincial.

3- Mauricio Angulo Guerrero: 52 años, Sequeros, casado con dos hijos. Diplomado en Enfermería por la Universidad Pontificia de Salamanca y Graduado en Enfermería por la Universidad Complutense de Madrid. Alcalde de Sequeros desde 2011. Coordinador de la Comarca de Béjar de Vox Salamanca.

Segovia

1- Susana Suárez Villagrá es actualmente procuradora de Vox en las Cortes de Castilla y León. Es Técnico Superior en Informática y ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en la empresa privada, trabajando durante años en diversas multinacionales del sector de las nuevas tecnologías como técnica informática. En el ámbito político, ha sido alcaldesa durante seis años y concejal durante dos legislaturas, además de asesora en las Cortes.

2- Enrique Jiménez Vaquerizo, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Es docente de Formación Profesional en el departamento de actividades físico-deportivas e investigador universitario en el ámbito de la neuropsicología de la educación aplicada al deporte. Cuenta, además, con una amplia experiencia en el mundo del entrenamiento, la preparación física y la promoción de hábitos de vida saludables.

3- Claudia Triñaque Ibáñez, profesional de la comunicación y el marketing digital, especializada en inteligencia artificial aplicada a los medios de comunicación y a la transformación social. En el ámbito formativo, cuenta con los grados superiores de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales, así como de Marketing y Publicidad. Además, es la coordinadora local de Vox en el municipio de Riaza.

Soria

1- Miguel Contreras es empresario y agricultor. En 2013, Fundó MC Stone Crusher una firma de maquinaria para la trituración de piedras que regenta desde entonces. A la vez, se desempeña como agricultor de su propia explotación. Padre de dos hijos de 5 y 12 años, compatibiliza sus dos trabajos con su responsabilidad como primer edil de Villasayas; es uno de los cuatro alcaldes con los que Vox cuenta actualmente en la provincia.

2- Sara López, es licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo (CEU) y funcionaria de habilitación nacional, subescala secretaría-intervención. Actualmente ejerce como secretaria municipal en varios ayuntamientos de la provincia.

3- Fernando Castillo se diplomó en Magisterio en la Facultad de Educación de Soria y es funcionario de prisiones desde 1992 habiendo trabajado en distintos centros penitenciarios de España. Actualmente es el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Soria y además desarrolla el cargo orgánico de responsable de comunicación de Vox en la provincia.

Valladolid

1- Alberto Díaz Pico, licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y oficial del Cuerpo Jurídico Militar desde 1996, con una dilatada trayectoria al servicio de las instituciones. Díaz Pico ha sido asesor jurídico de la Guardia Civil en Castilla y León, asesor del contingente militar español en Afganistán, y ha ocupado puestos de máxima responsabilidad en la Junta de Castilla y León, entre ellos jefe de los Servicios de Formación y Empleo Local, Coordinador de la Dirección General de Políticas Culturales de Castilla y León y, más recientemente, secretario general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo.

2- Fátima Pinacho, graduada en Derecho y con más de 20 años de experiencia en la Junta de Castilla y León, especialmente en el ámbito del empleo y la integración laboral. En este sentido, trabajó en el Servicio Territorial de Fomento de Valladolid y posteriormente como Técnico del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, desempeñando los puestos de Directora de Oficina de Empleo en Salamanca y posteriormente en los Servicios Centrales del ECYL trabajando en la coordinación y elaboración de los Programas de Integración y Empleo para desempleados e impartición de Itinerarios de Orientación Laboral. Es procuradora en las Cortes de Castilla y León y secretaria tercera de la Mesa de las Cortes.

3- Jesús Jiménez Miguel, presidente del CEP de VOX Valladolid, licenciado en Derecho y con una amplia trayectoria en la dirección de políticas industriales y de competitividad empresarial en Castilla y León. Ha sido director general de Industria de la Junta de Castilla y León, Director General de ADE Parques Tecnológicos y Empresariales de Castilla y León, Director Territorial del Instituto de Competitividad Empresarial de Castilla y León en Valladolid, Palencia, León, Segovia y Ávila. También fue Presidente de la Comisión Económica del Consejo Social de la Universidad de Valladolid y vocal de la Comisión Económica de la Conferencia de Consejos Sociales de España. En la banca, ha sido Director del Banco Pastor en Valladolid.

Zamora

1- Marisa Calvo Enríquez, diplomada en Magisterio y con una amplia trayectoria profesional en el ámbito social y educativo, especialmente en la atención y formación de personas con necesidades especiales y en situación de dependencia. Procuradora en las Cortes de Castilla y León en la Legislatura recién finalizada.

2- Jonathan García García, trabajador del Sacyl, con experiencia directa en el ámbito sanitario y en la atención al ciudadano.

3- Vanessa Blanco Bermejo, técnico superior en Industrias Alimentarias e Ingeniera Técnica Agrícola, especializada en Industrias Agrarias y Alimentarias. Actualmente es responsable de calidad en la industria alimentaria.