Mañueco: "El modelo de gestión que ofrece el PSOE para la Junta es el de Óscar Puente en el sistema ferroviario"

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León y candidato del partido a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado este lunes que sale "a ganar" en los comicios y ha contrapuesto su modelo de "estabilidad" con la alternativa ofrecida por su rival, el candidato socialista, Carlos Martínez. "El modelo de gestión que ofrece el PSOE para la Junta es el de Óscar Puente en el sistema ferroviario", ha denunciado.

El candidato popular ha vuelto a pedir "respuestas y certidumbre" ante la situación que se está viviendo en el sistema ferroviario y se ha mostrado convencido de que Puente es "hoy más que nunca el líder del PSOE de Castilla y León, la cara visible y el modelo de gestión que el PSOE quiere traer a Castilla y León". "Nosotros eso no lo queremos", ha afirmado, en una entrevista en el programa 'Cuestión de prioridades' de Castilla y León Televisión.

Mañueco ha recordado que, en los últimos días, se están conociendo informaciones "que ponen en duda las versiones que está dando Óscar Puente" y ha asegurado que, aparte de dar respuesta, tiene "que ir más allá en sus responsabilidades". "Coincido en la petición de su dimisión del presidente de mi partido", ha apuntado.

Un Gobierno "en solitario"

El líder del PP de Castilla y León ha asegurado que sale "a ganar" y a conseguir "el mejor resultado posible" el próximo 15 de marzo y ha señalado que aspira a un Gobierno "en solitario" que genere "estabilidad y buena gestión". Con todo, no se ha cerrado a la posibilidad de llegar a un acuerdo si fuese necesario.

"He tenido dos gobiernos de coalición y uno en solitario y lo que ha ofrecido más estabilidad ha sido el Gobierno en solitario, por eso mi aspiración es tener un Gobierno en solitario. No me asusta el diálogo, el acuerdo ni el entendimiento con otras fuerzas políticas. He tenido dos gobiernos de coalición y capacidad de diálogo y entendimiento y con los representantes de todos los sectores hemos llegado a acuerdo", ha señalado.

Mañueco ha recordado que los comicios servirán para saber "qué Comunidad queremos" y ha afirmado que los populares tienen "un proyecto para meter a Castilla y León entre las tres mejores comunidades para vivir de España". "Quiero que Castilla y León compita con las mejores comunidades y que desde Castilla y León se ofrezca a España estabilidad y buena gestión", ha afirmado.

El presidente de la Junta ha asegurado que "es momento de sacar fuera la crispación y hacer un debate sereno, reflexivo y sosegado". "En la campaña electoral tenemos que hablar de los problemas de las personas de Castilla y León y de las soluciones", ha dicho, mostrándose convencido de que va a haber "una mayor participación".

"Nos estamos jugando que modelo de Comunidad queremos y estoy convencido de que podemos competir con las mejores y desde aquí trasladar a toda España ese modelo de estabilidad, buena política y gestión eficaz de los servicios públicos, crecimiento económico, creación de empleo y ayudas a las familias", ha insistido.

Un presidente "para todos"

Mañueco ha pedido "serenidad, sosiego y reflexión" y ha asegurado que Castilla y León es "de menos ruido y más nueces". "Lo que nos gusta son los resultados, es decir, las nueces, hay otras formaciones políticas que están más empeñadas en la crispación, ataques personales y la confrontación contra el adversario como si no fuera alguien que busca el objetivo común de mejorar la vida de las personas y yo ese tipo de políticas le descarto totalmente", ha señalado.

Y ha asegurado que siempre ha sido un presidente "que gobierna para todos". "Eso ofrezco, un presidente que cumple con sus compromisos y que quiere resolver los problemas del día a día de las personas de Castilla y León", ha afirmado, defendiendo las políticas de vivienda, educación y las ayudas de la Junta y recordando que el sistema universitario de la Comunidad es "brillante".

Retirar la financiación

Mañueco ha recordado que la financiación autonómica "paga el funcionamiento de los servicios públicos" y ha exigido al Gobierno que retire su propuesta, advirtiendo de que, si no lo hace, Castilla y León no acudirá a "ninguna negociación bilateral" con el Ejecutivo. "Tenemos casi el 20% del territorio y el 5% de la población, no puede ser que la propuesta de financiación nos vaya a dar el 1,29% de los nuevos fondos, si eso se produce lo que va a haber es un quebranto en los servicios públicos", ha afirmado.

Y ha asegurado que los servicios públicos de la Comunidad "nunca se van a poner a subasta". "Sánchez ha cedido al chantaje de Junqueras pero nosotros vamos a defender los intereses de Castilla y León y los servicios públicos. Nos defenderemos e iremos a los tribunales de Justicia y al Tribunal Constitucional si fuera necesario", ha insistido.

Unas listas renovadas

El candidato del PPCyL ha asegurado que su partido tiene "cantera" y "mucha gente joven muy preparada y cualificada" para configurar las listas del partido para las autonómicas y que "se están acercando cada vez más profesionales preparados e independientes". "En los próximos días se irán conociendo los nombres de los hombres y las mujeres de las listas del PP. Yo creo que tiene que ser una mezcla de renovación y de experiencia, tiene que haber un poco de todo", ha señalado.

En relación a una posible influencia de los resultados en Extremadura y Aragón en la Comunidad, Mañueco ha recordado que María Guardiola ha tenido "el mejor resultado del PP" y que el PSOE "ha tenido el peor resultado". "Solo el PP supera en votos a PSOE y Vox, en Aragón vamos a ver lo que ocurre, de una manera u otra puede influir y tener una repercusión", ha reconocido.

Un pacto para cuatro años

Además, ha asegurado que si hubiera necesidad de un pacto en la Comunidad habría que elaborar un proyecto para Castilla y León "con transparencia y pensando en las personas de nuestra tierra" y que el pacto tendría que ser con formaciones políticas "que se comprometan a estar cuatro años".

"Yo ahí voy a exigir responsabilidad a quien quiera comprometerse en un pacto. No puede ser que alguien entre en un Gobierno y a mitad de legislatura deje el trabajo a medias, deje tirados a sus votantes y se vaya sin dar ningún tipo de explicación", ha recalcado.

Con todo, ha insistido en que quiere es un Gobierno "en solitario" y "tener el máximo apoyo posible". "Serán las personas de Castilla y León las que decidirán con su voto. Tenemos un balance de cumplimiento de casi el 98% de las propuestas que he ido realizando y eso es algo especialmente relevante e importante y creo que más allá de con quien tengamos o no que pactar yo quiero ser ambicioso e ir a por todas y creo que vamos a tener un buen resultado", ha añadido.

Sobre sus rivales, Mañueco ha denunciado que el PSOECyL"está más preocupado de sus líos internos, de sostener a Sánchez, de como tiene que sostener los problemas que tiene Sánchez y su líder actual que es Óscar Puente". "El modelo de gestión que ofrece el PSOE para la Junta es el modelo de gestión de Óscar Puente en el sistema ferroviario", ha insistido.

En lo que se refiere al candidato de Vox, el único que aún no se conoce, se ha limitado a afirmar que "elijan a quien tengan que elegir pero que lo elijan pronto". Y ha destacado que el proyecto de los populares es el que ofrece más "estabilidad" a Castilla y León. "Vamos a esperar a ver lo que ocurre el 15 de marzo, yo tengo un proyecto para todos los municipios y provincias y para la Comunidad", ha zanjado.