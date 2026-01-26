Mañueco: “A Vox le voy a exigir que, si hay un acuerdo, dentro o fuera del Gobierno, sea para toda la legislatura”

A menos de 50 días de las próximas elecciones del 15 de marzo, Alfonso Fernández Mañueco (Salamanca, 29 de abril de 1965), candidato del PP a la reelección como presidente de la Junta, ofrece “buena política”, sin “ruido”, pero con “ambición” y un “proyecto de futuro” para que en su tierra, Castilla y León, se viva “mejor que en ningún otro lugar del mundo”.

Al Gobierno le envía un aviso, no aceptarán la “subasta” de la financiación autonómica y avanza que no acudirán a ninguna reunión bilateral.

Desde una “centralidad”, que no considera “debilidad”, y con una visión “de futuro”, promete una apuesta por los jóvenes, para lo que elevará la edad máxima a los 40 años, el mundo rural y el campo, al que defenderá “con uñas y dientes”, sin aceptar “lecciones de nadie”.

Tras dos mandatos, tiene claro que “lo mejor, lo más eficaz y lo que ofrece más estabilidad” es un gobierno en solitario, aunque si las urnas imponen acuerdos, exigirá “responsabilidad” y pactos para toda la legislatura, sin “estrategias partidistas”. “El partido se está jugando aquí. Tenemos que hablar de las competencias de Castilla y León”, avisa.

Pregunta. Comencemos por una pregunta personal. ¿En qué pensó Fernández Mañueco en el momento de firmar el decreto de disolución y en qué se diferencia del de hace cuatro años?

Respuesta. Me viene a la cabeza, por un lado, un sentimiento de ilusión, porque la política te ayuda a transformar la realidad de las personas; de responsabilidad con la que actúo frente a quien está preocupado única y exclusivamente de generar ruido y, en tercer lugar, de ambición, porque tenemos un balance de gestión, con un grado de cumplimiento del 98 por ciento y, sobre todo, tenemos un proyecto de futuro para colocar a Castilla y León entre las tres mejores, para que pueda competir con los mejores en todo. España en estos momentos necesita buena política y eso es lo que ofrecemos en Castilla y León: estabilidad y buena gestión.

Podemos decir que es un experto ya en gobiernos de coalición, ¿qué lecciones ha aprendido de esta forma de gobernar? ¿Qué errores no habría que repetir?

Mi experiencia me dice que lo mejor, lo más eficaz y lo que ofrece más estabilidad es un gobierno en solitario, pero eso no quiere decir que alguien como yo o como el PP que hemos constituido dos gobiernos de coalición, no tengamos capacidad de diálogo y de entendimiento.

De lo hecho hasta ahora, ¿de qué medidas está más orgulloso?

Si hablamos de educación, de la gratuidad de cero a tres años; en Sanidad, del incremento de los aparatos de alta tecnología; también del esfuerzo que estamos haciendo de apoyo a las familias, con ayudas a la natalidad, la conciliación y a la corresponsabilidad, y también una política económica con los impuestos más bajos de toda nuestra historia, con los que crecemos y creamos empleo.

Podría hablar también de las más recientes tarjeta Buscyl, con cuatro millones de viajes; del incremento de helicópteros y ambulancias y de la apuesta que hemos hecho por la industria rural alimentaria o por el relevo de los autónomos.

Ha hablado de un cumplimento del 98 por ciento, ¿qué ha quedado pendiente?

No haber podido aprobar los presupuestos, porque había medidas muy buenas, como el mantenimiento del Buscyl, la bonificación de los peajes, el incremento de las ayudas de la natalidad hasta los 5.000 euros, el apoyo a las personas mayores para que sus casas tengan las mejores condiciones o seguir construyendo viviendas públicas. Eso se nos ha quedado en el tintero porque no se aprobaron los presupuestos.

Habrá que preguntarle a quienes se pusieron de acuerdo para que no se aprobaran, pero esas serán las primeras medidas de mi programa de gobierno.

Echando la vista atrás, el momento más duro de la legislatura ha tenido que ver con los incendios forestales. ¿Cómo vive un gobernante una catástrofe de esa envergadura?

Con muchísima intensidad y tensión porque tienes el tiempo justo para pensar cómo puedes actuar, y sobre todo con muchísima impotencia, porque lo que hemos vivido este verano ha sido algo inédito. Nunca habíamos vivido unos incendios así, una situación tan extrema. Fíjense, el operativo que se desplegó en Castilla y León contó con casi un centenar de aeronaves.

Usted asumió que algunas cosas se podían haber hecho mejor. Desde la oposición se habló de un dispositivo insuficiente, de un consejero ausente y de unas órdenes inadecuadas. ¿Qué lecciones pueden extraerse de aquellas catástrofes y qué piensa cambiar?

En tres semanas fuimos capaces de apagar 350 incendios, eso pone bien a las claras su magnitud, pero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo he dicho y lo estamos haciendo.

El operativo todo el año y en un plazo máximo de dos o tres años, será público; se va a hacer la reclasificación, aunque no se ha podido dar el carácter de bombero forestal porque requiere una modificación de la ley y otras fuerzas políticas han optado por el bloqueo. Estamos ayudando ya a las diputaciones provinciales y a los ayuntamientos para que hagan anillos de seguridad.

Además vamos a tener para el año que viene lo que pedimos al Gobierno y no recibimos: más drones, más cubas para refrescar los perímetros, más helicópteros y más brigadas.

¿Hablando de catástrofes desde el PP ha habido una evolución en la valoración de lo sucedido en el ferrocarril, ¿cómo cree que el ministro Puente está gestionando la situación?

No es lo mismo una catástrofe de la naturaleza, que un ya evidente defecto y problema grave de mantenimiento. En primer lugar, traslado mi cariño y cercanía a los familiares de las víctimas y a los heridos, y mi agradecimiento infinito a todos los que están trabajando en ello. Las víctimas y sus familiares no necesitan explicaciones, sino respuestas que todavía no se han dado, y los usuarios necesitamos certidumbres y recuperar la confianza en el sistema ferroviario.

Desde luego, lo que estamos viendo con los Rodalies en Cataluña, están dejando en un mal lugar a Puente, que recuerdo es el líder, la cara visible y el modelo de gestión del PSOE de Castilla y León. Respaldo la petición de dimisión que ha hecho el PP.

A la vista de lo ocurrido, el conjunto de las administraciones tiene que repensar la inversión en mantenimiento más allá de la obra nueva?

El mantenimiento de los servicios públicos es clave, es crucial. Me parece imprescindible. A veces es algo que se ve menos, porque es más bonito cortar una cinta pero es algo por lo que tenemos que apostar las administraciones públicas con carácter general.

Todo ello, al final, depende de los recursos públicos, de la financiación autonómica.

La financiación autonómica son los hospitales, los centros de salud, las facultades, los institutos, los colegios, el transporte gratis en Castilla y León, el poder construir más vivienda pública y el atender a las personas mayores, dependientes y a los más vulnerables. Desde luego lo que no vamos a consentir es que todo eso esté sometido al chantaje de Junqueras frente a Sánchez.

No vamos a consentir que esté sometido a una subasta. Si no se retira la propuesta de financiación autonómica, Castilla y León no irá a ninguna reunión bilateral con el Ministerio de Hacienda. Vamos a defendernos con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras armas. Iremos a los tribunales de justicia y también si es necesario al Constitucional.

¿Temen que en el Partido Popular haya presidentes que acepten la negociación bilateral con el Gobierno?

Lo que es de todos tiene que ser negociado por todos, no a escondidas, -Oriol- Junqueras y -Pedro- Sánchez por seguir unos días más en la Moncloa. ¿Pero esto qué es? ¿Este es el modelo de gestión que quiere el Partido Socialista de Castilla y León para nuestra tierra.

Esto es absolutamente inaceptable, intolerable. Los servicios públicos tienen que ser los mismos en todo el territorio, da igual que sea en Cataluña, Castilla y León, Extremadura o Murcia.

El secretario general del PSOE y candidato ha criticado el modelo, ha dicho que es insuficiente y ha pedido esa negociación bilateral.

Al candidato del PSOE le he oído una cosa y la contraria, pero aquí ya sabemos que la referencia en este partido no es el candidato, es quien está en el Ministerio de Transportes.

Más de nueces, que de ruido…. ¿cree que ha sobrado “ruido” en algunos momentos de la legislatura? ¿Por qué no ha habido acuerdos con la oposición?

En el gobierno de Castilla y León hemos demostrado que somos capaces de dialogar con las personas de Castilla y León y con sus representantes. Hay una diferencia entre la política en Castilla y León y la política nacional del sanchismo.

Eso sí es el ruido. Lo que no entiendo es por qué Vox se ha dejado arrastrar a esa coalición del ruido, del bloqueo, de no querer negociar los presupuestos y de tumbarlos de la mano del sanchismo. Vox no tiene en estos momentos credibilidad porque dejaron el trabajo a medias y dejaron tirados a todos, a los agricultores y ganaderos los primeros, pero también a sus propios votantes.

¿Y a qué cree que se debe esa estrategia?

Yo siempre he defendido un gobierno para todos y he cumplido con mis compromisos. Tenemos el rumbo de lo que hay que hacer para conseguir que Castilla y León estén entre las mejores.

Debemos preocuparnos del día a día de la gente, pero hay otros que están más preocupados del debate, del politiqueo y de la política partidaria. Yo creo que lo que se necesita en estos momentos es ambición - y eso lo representa en estos momentos el PP - para llevar a esta tierra todavía a unas cotas mejores de las que tenemos. Nuestro proyecto es de futuro y nuestra ilusión, nuestra ambición y nuestras responsabilidades están en el futuro.

En la precampaña, usted ha lanzado un gran reto de Comunidad como es situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades de España para vivir y una serie de indicadores para evaluarlo. ¿Cómo piensa, en la práctica, materializar esa causa común?

Yo le voy a pedir a los ciudadanos su confianza. Yo lo que le voy a ofrecer es un método, que no es otro que, primero, trabajar para mejorar en estos nueve ejes y 40 indicadores que hemos identificado y, después, rendir cuentas ante la ciudadanía y el Parlamento con transparencia. Para eso pido la confianza de la gente.

Una de las bazas de sus rivales son los 40 años de gobiernos del PP en Castilla y León. ¿Cómo logra el PP mantener los pies en la tierra? ¿Corre el riesgo el PP de que se les terminen las ideas?

Desde el reconocimiento y el cariño a todos los expresidente, yo tengo que decir que mi proyecto es de futuro, de mirar hacia adelante, de tener una ambición y de tener el rumbo fijo y claro para llegar a puerto, de tener las ideas cristalinas, meridianas y claras de qué es lo que hay que hacer.

Uno de los grandes retos de la Comunidad es el demográfico. Supongo que presentarán en su momento el programa electoral, pero ¿podría avanzar alguna idea en este sentido?

Castilla y León ya crece en población pero lo que tenemos que hacer es una política continuada de desarrollo; insistir en las 1.400 hectáreas de suelo industrial, en seguir mejorando los servicios públicos.

Aquí se vive mejor que en ningún otro lugar del mundo, no de España, del mundo. Ya está viniendo más gente de la que se va y los nacimientos están creciendo levemente, lo que nos da una esperanza, aunque sabemos que todavía hay lugares donde tenemos que hacer esfuerzos. De hecho, habrá un capítulo específico sobre la despoblación y especial para el mundo rural.

¿Qué papel puede jugar la inmigración en la lucha contra la despoblación? Es una de las diferencias más evidentes del PP con Vox, ¿cree que la posición del PP puede no entenderse?

España necesita una política de estado de inmigración. Sánchez no ha hecho nada en este asunto o muy poco. En la Junta de Castilla León estamos haciendo lo mismo que cuando Vox estaba dentro del Gobierno. Lo mismo es lo mismo. Nosotros vamos a trabajar en el ámbito de nuestras competencias. El partido se está jugando aquí. Tenemos que hablar de las competencias de Castilla y León, de lo que podemos hacer desde el Gobierno autonómico.

La vivienda juega un papel importante en esta política, ¿qué puede decirle a un joven que quiera quedarse o venir a vivir a la Comunidad? ¿Podría garantizarle una vivienda asequible?

Estamos garantizando ahora mismo el acceso a la vivienda con una ayuda directa para que puedan pagar el alquiler. También estamos construyendo miles de viviendas para incrementar el parque público y hemos puesto en marcha los avales para la compra.

Por cierto, íbamos a incrementar el 80 por ciento los recursos para esta política en los presupuestos que se tumbaron inexplicablemente por Vox y por el PSOE. En el programa también habrá en el programa medidas específicas para la vivienda y anuncio que vamos a ampliar la edad joven hasta los 40 años, porque hubo un grupo que sufrió muchísimo con la crisis económica de Zapatero y no tuvo momento la posibilidad de acceder a una vivienda y creo que debemos ser generosos con ellos.

En determinados temas, como la agenda verde, la violencia de género o la inmigración, el PP está un poco en tierra de nadie y en medio de dos posiciones, la del PSOE y la de Vox. ¿Cree que eso puede dar bazas a los rivales?

Que estemos en la centralidad no quiere decir que seamos débiles o que no tengamos las ideas claras. Todo lo contrario. La violencia de género es un tema lo suficientemente importante para que todos –o una inmensa mayoría- lo demos una respuesta y es un asunto que debemos tratar con profunda generosidad y nosotros lo estamos haciendo. Sobre la agenda verde, el otro día dije que estoy en contra de las cuestiones ideológicas. Hay que reorientar los excesos ideológicos en la izquierda en el pacto verde de Europa.

Hay un clamor unánime en el territorio y parece que las instituciones europeas no se dan por aludidas o no quieren enterarse.

Yo creo que se tiene que escuchar más a los territorios. No puede haber una Europa a dos velocidades, ni entre los países, ni dentro de ellos, en determinadas partes del territorio. No puede ser una Europa de grandes ciudades y grandes polos industriales. Necesitamos una Europa en la que haya población y desarrollo económico en todo el territorio. No podemos acordarnos de los agricultores y ganaderos cuando tenemos problemas con el Covid y luego olvidarnos de ellos.

Vamos a entrar en el tema Vox, ¿cómo cree que debe ser la relación entre el PP y Vox? ¿Están obligados a entenderse?

Así lo he entendido yo siempre, pero son los responsables de Vox los que están atacando constantemente al PP. Es algo inexplicable. Quisieron entrar en los gobiernos, hicimos un proyecto para Castilla y León y dejaron el trabajo a medias.

Fue Vox el que tuvo responsabilidades en agricultura y ganadería, así que no me vengan a dar lecciones ahora de lo que es estar comprometido con el campo. Cuando ha habido problemas, ahí ha estado el PP. Somos el partido del campo y nada y nadie nos va a separar de ello. Hemos estado siempre con el campo y vamos a seguir estando siempre con el campo. Mi responsabilidad como presidente es defender los intereses de Castilla y León. El campo y el mundo rural es crucial y lo voy a defender con uñas y dientes.

Tras las elecciones, si fuera necesario y Vox planteara volver a gobernar con usted, ¿aceptaría dada la experiencia vivida?

Yo salgo a ganar y estoy convencido de que voy a tener un buen resultado, pero si fuera necesario algún tipo de acuerdo habrá algunas cuestiones: en primer lugar, esto no es un reparto de sillones, tenemos que preocuparnos de los problemas de la gente y necesitamos un proyecto para Castilla y León, como hicimos en 2022, pero debe ser dentro de las competencias de la Comunidad.

Lo que sí voy a exigir es responsabilidad y que sea un acuerdo, dentro o fuera del Gobierno, para toda la legislatura. Que no haya estrategias partidistas que estén por encima de los intereses de las personas de Castilla y León.

¿Cuáles son las líneas rojas del PP respecto a su relación con Vox?

Mis líneas rojas son los principios y valores que el PP ha defendido a lo largo de toda nuestra historia. Son irrenunciables la libertad, la igualdad o la solidaridad la defensa de la Constitución y el Estatuto de la Autonomía, de la ley, la justicia y el Estado de derecho.

Desde el PSCyL de Carlos Martínez les acusan de estar escondido y tratan de vincularlo con procesos judiciales, como el de la trama eólica.

Se pueden decir muchas cosas, pero si hay algo que no hago es estar escondido, dais fe los medios de comunicación. Respecto al asunto que ha mencionado, respecto absoluto a las decisiones judiciales y recuerdo que esos hechos nada tienen que ver con este gobierno ni con ninguna persona de este gobierno.

Hace cuatro años la campaña en Castilla y León se analizó como una primera vuelta nacional. ¿Prefiere una campaña más centrada en la Comunidad? ¿Se podrán hacer lecturas de los resultados autonómicos en clave nacional?

Esta campaña, a la que llego con más ganas que nunca, tiene que ir de los problemas de la gente de Castilla y León. Esa es mi obsesión y mi preocupación fundamental.

Tenemos un balance muy positivo, pero en esta campaña va a ir del proyecto de futuro y vamos a presentar un proyecto de futuro pensando en las personas mayores pero también en los jóvenes, en las familias, los autónomos y en los trabajadores, que apueste por el desarrollo económico y que haga atractiva nuestra tierra para el futuro.

Vendrá Feijóo y otros líderes nacionales y autonómicos, pero esto tiene que ir de lo que ocurre en Castilla y León, de lo que significa Castilla y León y del papel que Castilla y León también tiene que jugar en España.

Finalmente, en las anteriores elecciones de febrero de 2022, su partido colocó de cabezas de lista a los consejeros, ¿repetirán esta fórmula? ¿Es el momento de renovar candidaturas tras casi siete años?

Yo creo que hay cantera en el PP de Castilla y León y un acercamiento de profesionales con prestigio en distintos ámbitos y sectores, que se están incorporando. A partir de ahí pues ya veremos qué es lo que decide cada comité provincial.