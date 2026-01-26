Mañueco pide la dimisión de Puente y le exige explicaciones: "Hay informaciones que lo han dejado en muy mal lugar"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante su intervención en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta, este viernes

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido este lunes explicaciones al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 víctimas mortales el pasado domingo y ha asegurado que "los últimos días se han producido informaciones que han dejado" al titular de Transportes "en muy mal lugar".

Mañueco ha denunciado que el sistema ferroviario español "no vive en su mejor momento". "Necesitamos seguridad y es lo que no está ofreciendo Puente", ha afirmado en una entrevista con el programa Al Rojo Vivo de La Sexta, sumándose a la petición de dimisión del ministro de Transportes realizada por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y otros dirigentes populares.

"Para dar una respuesta cierta a las víctimas y para dar certidumbre a lo que necesita el sistema ferroviario de nuestro país yo respaldo lo que ha dicho el presidente de mi partido y otros dirigentes del PP", ha señalado.

Pide explicaciones a Sánchez

El presidente de la Junta ha subrayado que "lo lógico y razonable" sería que el presidente del Gobierno "diese explicaciones sobre una de las tragedias más importantes que ha tenido nuestro país, desde luego de las más grandes en el sistema ferroviario".

"Los últimos días se han producido informaciones que han dejado a Óscar Puente en muy mal lugar y estamos viendo cómo la situación que se está viviendo en Rodalies en Cataluña o que igual que se sube la velocidad se baja en tan solo unas horas", ha apuntado.

Y ha señalado que toda esta situación "hace que las víctimas y sus familias, los trabajadores y usuarios del sistema de ferrocarriles necesiten respuestas y certidumbre". "Quien tiene que dar respuesta es el presidente del Gobierno", ha insistido.

Diferencias con la dana

Además, Mañueco ha diferenciado la tragedia de Adamuz con la dana de Valencia. "Cuando se produce un accidente ferroviario de estas características no es comparable con un fenómeno de la naturaleza, las circunstancias meteorológicas que se vivieron en la dana, recomiendo a Sánchez como higiene democrática que comparezca en el Parlamento para dar explicaciones porque necesitamos certidumbre y seguridad", ha señalado.

El presidente de la Junta ha evitado la confrontación personal con Puente, tras ser preguntado por los tuits del ministro el pasado verano en los que acusó a Mañueco de estar "de farra" durante los terribles incendios que asolaron la Comunidad.

"Lo que no voy a hacer es entrar en cuestiones personales con nadie y menos con Óscar Puente. Se podrá analizar la política de gestión, se ha dicho una cosa con respecto a este accidente y luego se ha dicho la contraria, necesitamos respuestas y no entrar en un cuerpo a cuerpo personal con ninguna otra persona", ha zanjado.