Mañueco exige respuestas por la tragedia de Adamuz y asegura que Puente "no representa a las personas de Castilla y León"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha evitado este viernes criticar la gestión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el terrible accidente de tren del pasado domingo en el municipio cordobés de Adamuz que ha dejado, hasta el momento, 45 fallecidos. "Hay que sacar estas cuestiones del día a día y no voy a entrar en el y tú más", ha afirmado, a su llegada a la Feria Internacional del Turismo (Fitur) en Madrid.

Con todo, tras ser interpelado sobre los tuits publicados por Puente durante los incendios de este verano, en los que acusó a Mañueco de estar "de farra" mientras la Comunidad ardía, el presidente de la Junta ha asegurado que el ministro de Transportes "no representa ni a los vallisoletanos ni a las personas de Castilla y León". Además, ha pedido "que haya información, transparencia y respuestas", pero ha evitado la confrontación con el Gobierno de España.

Mañueco ha mostrado su "cariño infinito" a las familias de las víctimas de la tragedia, ha deseado que los heridos "se recuperen cuanto antes" y ha mostrado un agradecimiento "eterno" a todos los que han trabajado "para que ese drama y esa tragedia se haya reducido al máximo". "Respecto a la cuestión política yo nunca entro en enfrentamientos ni en confrontación, siempre he dicho que hay que sacar estas cuestiones del día a día y no voy a entrar en el y tú más", ha insistido.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha asegurado que le salen "esas dos consideraciones". "Mi condolencia máxima con los familiares de las víctimas, la recuperación lo antes posible de los heridos y el agradecimiento a todos los servicios de emergencias. No me corresponde a mí y no voy a entrar en este tipo de actuaciones", ha zanjado.