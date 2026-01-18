Mañueco o el arte de salir airoso de la primera coalición con Vox: blinda la hegemonía del PP y los sondeos respaldan su gestión

Las encuestas no suelen premiar el ruido, sino la percepción de que las cosas funcionan.

Esa es una de las claves que explica por qué Alfonso Fernández Mañueco llega al final de la legislatura 2022-2026 sin mayoría parlamentaria, sin presupuestos para 2026 y tras una ruptura traumática con Vox, pero con opciones prácticamente seguras de seguir al frente de la Junta de Castilla y León tras las elecciones que se celebrarán el 15 marzo.

Los últimos sondeos publicados sitúan al Partido Popular claramente al alza en Castilla y León, con una subida de cinco puntos y hasta 35 procuradores.

El resultado no otorga la mayoría absoluta, pero abre un escenario en el que a Mañueco le bastaría la abstención de Vox para continuar gobernando, resistiendo el subidón generalizado que está experimentando la formación de Santiago Abascal a tenor de los resultados en Extremadura.

Más de la mitad de los encuestados da por hecho que el actual presidente repetirá mandato, un dato que conecta directamente con la percepción de eficacia en la gestión y con la ausencia, por ahora, de una alternativa autonómica sólida.

De la coalición fallida a la gestión en minoría

La legislatura comenzó con un experimento inédito: el primer gobierno autonómico de coalición entre PP y Vox.

La ruptura, consumada en julio de 2024, dejó a Mañueco en minoría y marcó el tramo final del mandato con un clima de confrontación parlamentaria, bloqueo presupuestario y acusaciones cruzadas.

Lejos de adelantar elecciones, el presidente optó por resistir y centrar su acción en la gestión diaria, priorizando políticas ejecutables sin grandes mayorías.

Esa estrategia, más defensiva que expansiva, ha permitido al Ejecutivo mantener una agenda de resultados en áreas especialmente sensibles para la ciudadanía.

Así pues, si Vox abandonó el gobierno para tener las manos libres y desgastar a su gran rival desde la oposición, Mañueco vio la oportunidad de materializar sus promesas electorales sin estar sujeto a las exigencias de un incómodo socio de gobierno.

Así lo hizo saber en el último Debate de Política General, plagado de anuncios de medidas para rematar la legislatura, del que Mañueco salió muy reforzado tras hacer un gurruño con las propuestas que Vox le hizo llegar si quería apoyo para los Presupuestos.

Empleo y economía: estabilidad en un contexto adverso

Uno de los logros que exhibe el PP es el empleo. Castilla y León ha cerrado la legislatura, que comenzó con la resaca del COVID, con cifras récord de afiliación a la Seguridad Social y con el menor número de parados de la serie histórica, según los datos del Ejecutivo autonómico.

Especial relevancia otorga a la evolución del empleo juvenil, con una caída del paro de más del 10 % desde 2022 y más de 7.000 jóvenes que han accedido al mercado laboral o mejorado sus condiciones gracias a los programas del ECyL.

Estos datos se producen en un contexto económico complejo, marcado por la inflación, la incertidumbre internacional, la espada de Damocles de los aranceles y las dificultades del sector exportador.

Aun así, la Comunidad ha mantenido un crecimiento del PIB cercano al 3 % en 2025, apoyado en la industria, la demanda interna y la inversión, lo que ha permitido sostener una percepción de estabilidad económica que pesa en el comportamiento electoral.

Buscyl, el pionero en el transporte gratuito de Castilla y León

Poco después de la estampida de Vox del ejecutivo autonómico, Mañueco dio un golpe de efecto en el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León anunciando un revolucionario modelo de transporte pionero que democratiza la movilidad en un territorio donde el autobús vertebra la comunicación entre sus 2.248 municipios.

La implantación del transporte gratuito mediante la tarjeta Buscyl, que se ha implantado en tiempo récord, ha superado el medio millón de usuarios y ha generado millones de viajes, con especial impacto en el medio rural.

A esta medida se suman inversiones relevantes en carreteras e infraestructuras, así como el impulso a proyectos logísticos estratégicos.

Más allá del debate político, el transporte gratuito ha tenido un efecto directo y tangible en la vida cotidiana de miles de ciudadanos, reforzando la imagen de un Gobierno centrado en medidas concretas y que produce un ahorro visible en el bolsillo de los ciudadanos.

Sanidad, servicios sociales y educación: la estrella del modelo

En sanidad, uno de los servicios básicos que entraña mayor complejidad en una de las regiones más extensas y dispersas de Europa, Castilla y León ha reducido de forma significativa las listas de espera quirúrgicas, con una caída de la demora media desde cifras superiores a los 140 días en 2021 hasta los 87 actuales, y mantiene niveles de satisfacción ciudadana por encima de la media nacional.

Todo ello en un contexto de escasez de profesionales y esfuerzo titánico para mantener abiertos los consultorios locales, requisito indispensable para que los pueblos sigan latiendo.

La decisión de no cerrar ninguno de ellos fue una apuesta personal del presidente Mañueco en la anterior legislatura, lo que le granjeó un encendido enfrentamiento con el ya difunto Ciudadanos, su primer socio de Gobierno en la Junta de Castilla y León.

En servicios sociales, la Comunidad sigue liderando los rankings estatales de atención a la dependencia, consolidando un modelo que tiene un peso clave en una región envejecida y dispersa.

En educación, los buenos resultados en el informe PISA refuerzan la percepción de estabilidad del sistema educativo y de continuidad de un modelo que funciona.

Además, en esta legislatura el gobierno de Mañueco ha cumplido con su promesa de prestar educación de 0 a 3 años gratuita en todo el territorio, una medida que ya están siguiendo otras comunidades como Madrid.

A estos ámbitos se suma el liderazgo de Castilla y León en energías renovables, que ha convertido a la Comunidad en una de las principales potencias en generación eólica y solar, además de un territorio clave para proyectos vinculados a la transición energética y al hidrógeno verde.

La devastación de los incendios: el reto que marcó la legislatura

Si hay un hito que ha condensado las tensiones, retos y limitaciones de esta legislatura, ese ha sido la ola de incendios forestales de 2025.

Castilla y León registró más de 1.200 incendios que afectaron a casi 144.000 hectáreas —una de las mayores superficies arrasadas en su historia reciente— con varios grandes fuegos como los de Molezuelas de la Carballeda y Guardo que obligaron a evacuaciones masivas y tuvieron impacto social y económico profundo.

Los incendios desbordaron en múltiples momentos la capacidad de extinción y prevención clásica, tensionaron los dispositivos de emergencia y se convirtieron en un foco de debate político y ciudadano.

En el último gran debate parlamentario antes de las elecciones, la gestión de estos fuegos centró las críticas: la oposición cuestionó la falta de preparación, la respuesta tardía y la ausencia de autocrítica, mientras el consejero de Medio Ambiente defendió la coordinación del operativo en condiciones climatológicas extremas.

El reto de los incendios no es únicamente reactivo, sino también preventivo. A lo largo de 2025 y 2026, la Junta ha aprobado planes anuales de prevención, vigilancia y extinción de incendios y ha actualizado el Plan Infocal para mejorar la respuesta ante emergencias forestales, además de programas de recuperación y ayudas urgentes para las zonas afectadas.

Sin embargo, la devastación y la polémica sobre la eficacia de los dispositivos han convertido los incendios en uno de los principales puntos de crítica para el próximo Gobierno y en un eje central de la agenda de riesgos estructurales de la Comunidad.

El PSOE y el reto de construir una alternativa autonómica

Frente a ese escenario, el PSOE concurre a las elecciones con un nuevo candidato que aún no ha logrado un alto grado de conocimiento entre el conjunto de la ciudadanía de Castilla y León.

Carlos Martínez, alcalde de Soria y secretario general del PSOECyL, cuenta con un perfil sólido en el ámbito municipal, donde ha desarrollado una gestión reconocida incluso por sus adversarios.

Su debut se produce tras la abrupta salida del anterior líder del PSOE autonómico, Luis Tudanca, tras enfrentarse abiertamente con la dirección nacional.

La legislatura de Tudanca deja tras de sí, además, un grupo parlamentario dividido y mermado por la imputación de tres de sus procuradores por graves delitos, lo que ha deteriorado notablemente la imagen pública del grupo.

Por si fuera poco, durante más veces de las que hubieran deseado los socialistas han votado en el mismo sentido que su polo opuesto, Vox, en lo que el PP ha dado en denunciar como pinza voxcialista.

A pesar de que era necesaria una renovación, el salto al escenario autonómico está siendo más complejo para Martínez, nombrado a dedo por Pedro Sánchez tras unas accidentadas primarias en las que Tudanca tuvo que claudicar.

El todavía alcalde sigue siendo poco conocido fuera de Soria y ha protagonizado algunas controversias que han generado desconcierto, como su falta de sensibilidad en torno a la birregionalidad de Castilla y León, lo que le ha granjeado la antipatía de gran parte del electorado leonés, o su respaldo a medidas polémicas del Gobierno central, cuestiones que no siempre encajan con la sensibilidad territorial y política de la Comunidad.

A pesar de todo, a última hora no ha ocultado su oposición al polémico modelo de financiación autonómica anunciado por Pedro Sánchez, del que se han descolgado hasta las comunidades gobernadas por el PSOE, menos Cataluña, claro.

A ello se suma la dificultad del PSOE para desligar el debate autonómico del clima político nacional, un marco que el PP ha sabido aprovechar para reforzar el perfil institucional de Mañueco frente a un adversario al que presenta como aún en fase de proyección regional.

Política sin mayorías, gestión con continuidad

El PP pone en valor la aprobación de 22 leyes durante la legislatura como prueba de que la fragmentación parlamentaria no ha impedido avanzar en ámbitos sociales clave.

No obstante, el bloqueo de los presupuestos de 2026 y de algunos decretos estratégicos evidencia los límites de un gobierno en minoría.

La estrategia de Mañueco ha sido pragmática: avanzar donde era posible y evitar grandes reformas que exigían consensos inexistentes.

Esa gestión continuista, discutida por la oposición pero percibida como eficaz por una parte del electorado, es hoy uno de los principales activos del presidente.

Un equilibrio frágil, pero real

Castilla y León encara las elecciones con retos estructurales aún pendientes —despoblación, envejecimiento, dificultad para prestar servicios esenciales en el mundo rural— y con una ciudadanía que parece demandar más certidumbre que rupturas abruptas.

En ese contexto, la combinación de resultados visibles en sanidad, educación, servicios sociales y transición energética, junto a la falta de una alternativa autonómica plenamente reconocible, explica por qué Alfonso Fernández Mañueco llega al final de la legislatura con los sondeos a favor y opciones intactas de continuidad.

Un equilibrio frágil, discutido y abierto, que será puesto a prueba en las urnas y que resume el verdadero significado político de esta legislatura en Castilla y León.