Mañueco acusa a Sánchez de ceder al "chantaje" de Junqueras: "La financiación es un disparate y vamos a dar la batalla"

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha acusado este domingo al presidente del Gobierno de haber cedido al "chantaje" del líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en la nueva propuesta sobre el modelo de financiación. "Es un disparate y vamos a dar la batalla en todos los frentes", ha afirmado durante su participación en la reunión de los barones populares con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Zaragoza.

Mañueco ha asegurado que la propuesta de financiación "se la ha impuesto Junqueras a Sánchez". "Sánchez ha cedido al chantaje de Junqueras y va a pagar con la caja común de todos los españoles el seguir unos meses más en la Moncloa. Con los impuestos de todos, estamos pagando esa propuesta de financiación y estamos hablando de nuestros colegios e institutos, hospitales y centros de salud, viviendas públicas, atención a las personas mayores y universidades", ha denunciado.

El presidente de la Junta y del PPCyL ha asegurado que los populares, que han rubricado este domingo la 'Declaración de Zaragoza', apuestan por una propuesta de financiación autonómica "que defienda que todos los españoles, vivan donde vivan, tengan los mismos servicios". "No se trata de tener más o menos dinero, quién recibe más o quién recibe menos, de lo que se trata es de que sea justa, equitativa y todos recibamos el dinero suficiente para poder desarrollar nuestras políticas públicas", ha añadido.

Además, ha insistido en que la propuesta del Gobierno de Sánchez es "un absoluto disparate". "Vamos a dar una batalla en todos los frentes: en el parlamentario y en el jurídico y si es necesario llegaremos al Tribunal Constitucional", ha recordado.

Negociar "entre todos"

Mañueco ha valorado "muy positivamente" la reunión de este domingo de todos los presidentes autonómicos del PP, que gobiernan "la inmensa mayoría del territorio del país".

"Muy positivamente porque demuestra que dialogamos y que desde el rigor podemos llegar a posturas de consenso, porque Feijóo frente a Sánchez demuestra que está en el territorio, que dialoga y que llega a acuerdos, y estamos demostrando que el PP es el único que piensa en el bien de España", ha añadido.

El líder del PPCyL ha asegurado que todas las comunidades gobernadas por el PP "defienden el interés de España" y que "lo que es de todos se tiene que negociar entre todos, se tiene que dialogar y acordar entre todos". "No entre Sánchez y Junqueras, no cediendo al chantaje de los separatistas catalanes, de una persona como Junqueras que está condenado por muchas cosas y, entre otras, por malversación de los caudales públicos", ha subrayado.

"Maltrato" a Castilla y León

Mañueco ha señalado que en el nuevo modelo se tienen que tener en cuenta la despoblación, la dispersión o el envejecimiento. "Castilla y León tiene casi el 20% del territorio, en torno al 5% de la población, no puede ser que recibamos el 1,29% de esos nuevos fondos, es un absoluto ultraje a las personas, a la educación, a la sanidad, a la vivienda pública, a la atención a las personas mayores y a las universidades públicas. Si hacen eso harán muchísimo daño a Castilla y León y a los servicios públicos de nuestra tierra", ha advertido.

Y ha lanzado un mensaje a los ciudadanos de la Comunidad. "Queremos trasladarlo a la sociedad, queremos decirle públicamente a las personas de Castilla y León que se nos está maltratando y se está cediendo a un chantaje por seguir en el poder. Lo que está ocurriendo no se puede aceptar, y lo que es de todos se tiene que negociar entre todos, los intereses de España los representamos entre todos", ha zanjado.