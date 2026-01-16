Mañueco exige una revisión del Pacto Verde y reciprocidad en el acuerdo con Mercosur: "No al dogmatismo"

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido este viernes una revisión del Pacto Verde Europeo, "que fue impulsado por la izquierda", y que contiene políticas que, a su juicio, "dificultan la competitividad" de sectores como la agricultura. "No al dogmatismo, sí al pragmatismo, eso es lo que queremos. En Castilla y León estaremos siempre al lado de los agricultores y los ganaderos", ha señalado.

Mañueco ha exigido también que la posición española con respecto al acuerdo de la Unión Europea con Mercosur defienda "una cosa tan sencilla como la reciprocidad". "Exigimos al Gobierno de España un análisis desagregado por sectores y territorios y un control serio y efectivo en las fronteras para evitar la competencia desleal. Sánchez no puede ignorar a los agricultores y ganaderos, no puede mirar para otro lado, son parte de la realidad de Castilla y León y de España", ha zanjado.

Por otro lado, el presidente de la Junta ha hecho una encendida defensa del sector de la automoción. Mañueco ha recordado que Castilla y León produce el 20% de la automoción de toda España, que la automoción es el 25% del PIB industrial de la Comunidad y más del 50% de las exportaciones a otros países, siendo "una de las regiones europeas más importantes en el sector".

"En Castilla y León hemos creado un potente ecosistema en el que se desarrollan y pueden desarrollar grandes proyectos. Las grandes constructoras son las más visibles pero tenemos una industria auxiliar y de proveedores de gran nivel", ha detallado.

Mañueco ha asegurado que "hay que ganar competitividad" y que hay que "afrontar" un contexto internacional que genera incertidumbre. "Debemos afrontar el incremento de la competitividad, la cadena de valor, es necesario impulsar que se tenga más energía en los territorios en los que se produce esa energía", ha señalado.

El presidente de la Junta ha defendido, además, una "adecuada transición hacia un tipo de movilidad más sostenible pero siempre de acuerdo con la lógica y con la razonable adaptación al mercado". "Valoramos el enfoque más flexible de combustión hasta 2035 gracias a la buena labor del PPE y de la delegación española", ha zanjado.