Visita sorpresa en Tordesillas: Feijóo se enfunda la cazadora de cuero y muestra su lado más motero

Feijóo se enfunda el chaleco de cuero y muestra su lado más motero

El lado más motero de Feijóo se ha visto esta mañana en Tordesillas. El líder del PP ha aprovechado su visita a Valladolid para desviarse unos kilómetros y hacer una parada muy distinta a la habitual agenda política.

Las elecciones en Castilla y León están muy cercanas y es el momento de arrancar la maquinaria.

De esta manera, Antes de participar en el encuentro del Grupo de Trabajo del Partido Popular Europeo (PPE), titulado “Impulso de la Competitividad Europea, retos y oportunidades”, el presidente del Partido Popular ha querido empaparse del ambiente motero que estos días se vive en Tordesillas con motivo de Motauros, una concentración internacional que reúne a cientos de motoristas llegados de distintos puntos del mundo.

Feijóo ha recorrido la campa donde se desarrolla el encuentro y fue saludando, uno a uno, a los participantes, miembros de la Guardia Civil y organizadores del evento. Le acompañaron durante la visita el presidente del PP en Valladolid, Conrado Íscar; el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, y el organizador de la concentración, Juan Carlos Ruiz.

Visita sorpresa en Tordesillas: Feijóo se enfunda el chaleco de cuero y muestra su lado más motero

Lejos de limitarse a una visita protocolaria, el gallego se ha integrado plenamente en el ambiente. Se enfundó una cazadora de Motauros para darle un toque más arraigado, se hizo fotografías con los asistentes y no dudó en colocarse incluso al otro lado de la barra de uno de los bares instalados para la ocasión.

La curiosidad por las dos ruedas le ha llevado también a subirse a dos motocicletas, interesándose por sus características técnicas y escuchando con atención las explicaciones de sus propietarios. Eso sí, todo esto sin arrancar.

Feijóo en Tordesillas probando una moto

Feijóo ha conversado además con los participantes más veteranos de la concentración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de El Español de Castilla y León (@elespanolnoticiascyl)

Tras esta parada, el presidente del PP ha puesto rumbo a Arroyo de la Encomienda, donde tenía previsto participar en un foro de trabajo sobre automoción organizado por el Partido Popular Europeo, ya dentro del marco del encuentro sobre competitividad europea celebrado en Valladolid.