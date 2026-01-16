Feijóo advierte: "Europa debe prepararse para defenderse de las amenazas a la democracia sin falsos discursos pacifistas"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado rotundo este viernes y ha dejado claro que la seguridad debe ser la prioridad en un contexto de máxima incertidumbre e inestabilidad geopolítica. "Europa debe prepararse para defenderse y para hacer frente a todas las amenazas a nuestra democracia y a nuestro estilo de vida sin falsos discursos pacifistas", ha asegurado Feijóo, en la clausura de una jornada de trabajo sobre automoción del Partido Popular Europeo en Valladolid.

El líder popular ha exigido, además, a la Comisión Europea que asegure la aplicación "automática" de las cláusulas de protección del acuerdo con Mercosur y ha denunciado que la izquierda "no se aplica las lecciones que da a los ciudadanos" en transporte, feminismo o corrupción.

Feijóo ha apostado por un "reformismo crítico" en lo que se refiere a la posición de los populares hacia la Unión Europea y ha asegurado que la UE solo podrá preservarse tal y como la conocemos "si se fortalece". "Para ello debemos ser un actor global y solo podemos serlo si somos un espacio seguro, competitivo y respetado", ha afirmado.

"Simplificar para competir"

El dirigente del PP ha reconocido que el mundo nunca ha vivido un contexto mundial tan "complejo" como el actual, con etapas de incertidumbre que tienen cada vez "mayor intensidad". "Es un contexto complejo y peligroso y Europa debe completar el cambio que los europeos han pedido en las elecciones europeas, acabar con la máxima de que otros producen e innovan y los europeos regulamos", ha afirmado.

Feijóo ha apostado por "simplificar para competir" y ha asegurado que es necesario entender que "no podemos liderar solo la sostenibilidad y la regulación porque eso es liquidar nuestro bienestar". "Gracias al impulso del PP español se está produciendo un cambio en esta Europa que hemos vivido en las últimas décadas", ha celebrado.

El presidente popular ha señalado que hay que apostar por la sostenibilidad y la electrificación "pero desde el equilibrio" y ha asegurado que el hecho de que se puedan seguir vendiendo coches con motores de combustión más allá de 2035 "es una buena noticia y fue un compromiso del PP español en las pasadas elecciones europeas".

"La competitividad debe ser la guía de nuestra acción y debemos crear un ecosistema económico que favorezca la innovación, que impulse la industria y genere empleos de calidad, no estoy de acuerdo con mantener economías subsidiadas, tenemos potencial y tenemos que desarrollarlo", ha añadido.

"Falsos discursos pacifistas"

Feijóo ha subrayado que la seguridad debe ser la "prioridad" en el contexto actual. "Europa debe prepararse para defenderse y para hacer frente a todas las amenazas a nuestra democracia y a nuestro estilo de vida sin falsos discursos pacifistas que solo sirven a intereses externos y normalmente los fabrican nuestros adversarios", ha destacado.

Y ha apostado por la autonomía estratégica, garantizando "la energía competitiva, que es aquella que es asequible". "La decisión de mantener el calendario impuesto del cierre nuclear por parte del Gobierno socialista para depender todavía más del gas ruso es un error estratégico y un suicidio para España. El 21% de la energía que se consume en España es nuclear y cerrar el 21% de la energía es un disparate", ha añadido.

El líder popular ha insistido en que la UE "debe ganar influencia y abrir nuevos horizontes, tener más aliados y mercados". "Eso nos fortalecerá en un momento geopolítico enormemente delicado. Pero los nuevos mercados se abren si nos interesan, con responsabilidad y con garantías", ha señalado.

Y ha hecho una defensa del acuerdo de Bruselas con Mercosur, asegurando que "puede ser una oportunidad económica y política, porque los espacios en los que seamos capaces de influir no los ocuparán nuestros rivales". Pero ha hecho hincapié en que el acuerdo "incorpora cláusulas de protección para salvaguardar a nuestros sectores, particularmente al sector agrario". "Lo sé porque esas cláusulas de protección las exigió el PP español", ha presumido.

Exigencia a Bruselas por Mercosur

Con todo, Feijóo ha asegurado que la Comisión Europea "tiene que asegurar que la aplicación de las cláusulas de protección sea automática", que el Gobierno debe garantizar "un control de frontera que garantice la inspección y refuerzo de aduanas" y que tanto el Gobierno como Bruselas "deben liberar a los sectores productivos de tantas exigencias en vigor". "Nuestra gente no tiene miedo a competir, tiene hartazgo por normas ideológicas que le impiden trabajar en igualdad de condiciones", ha señalado.

Además, ha subrayado que la transición energética "no puede significar pérdida de competitividad" y que el reto demográfico es "esencial", ya que "no habrá Europa sin europeos". "No me resigno a la precariedad vital de los jóvenes, a la crisis permanente de la vivienda y a condenar a toda una generación a que viva peor que sus padres", ha afirmado, apostando por ofrecer "reformas que garanticen la prosperidad de los jóvenes de hoy para que sobreviva la Europa del mañana".

Y ha asegurado que una industria europea fuerte es "la garantía de una UE fuerte". "Debemos ir todos de la mano con una colaboración público-privada eficaz y efectiva. Debemos apostar fuerte por la transformación digital, impulsar las pymes, reducir drásticamente la burocracia, facilitar los proyectos de inversión y cooperar entre países", ha añadido.

"Perder el miedo"

Feijóo ha defendido "perder el miedo". "en los momentos complicados los ciudadanos buscan en la política certezas y un horizonte. El PPE ha tenido la enorme responsabilidad de ser elegido para gestionar la Europa del presente y diseñar la Europa del futuro y aspiro a que más pronto que tarde lo hagamos en España. Yo no voy a defraudar la confianza que los españoles pongan en mí", ha afirmado.

Y ha apostado por "perder el miedo a dar debates incómodos que están en la calle, a afrontar problemas que preocupan a los ciudadanos, inmigración, vivienda, deterioro de las condiciones de vida y a hacer las reformas que nuestros países necesitan".

"Debemos completar el cambio en Europa, fijar la competitividad como eje de nuestras políticas, tratar la seguridad como prioridad, fortalecer la autonomía estratégica, ganar influencia en el mundo sin dejar de lado a los productores, no convertir la sostenibilidad en un lastre, reto demográfico como fundamental, industria como aliada, ser ambiciosos en las reformas y perder el miedo", ha insistido.

"Certidumbre" a la automoción

El dirigente popular ha asegurado que la industria española "se caerá si se cae el sector de la automoción" y se ha ofrecido a dar "certidumbre" cuando llegue al Gobierno de España a un sector que pide "legislación estable, ser abierto y compatible con la competitividad industrial y con nuestra autonomía estratégica".

"En lo que seamos capaces de reducir nuestra dependencia tanto de China como de EEUU, para sentar las bases para que cuando nuestro saber hacer haga el 'Made in Europa' una referencia en los mercados internacionales. Y en este nuevo contexto industrial España tiene que dar respuesta a uno de los sectores industriales más maduros", ha añadido.

Además, ha considerado "más prioritario rebajar la edad media de los coches que deambulan por las carreteras españolas que utilizar otras políticas". "Si tenemos una edad media de 14 años en los vehículos de las carreteras, incentivar la venta de coches para rebajar la edad media y las emisiones. El Gobierno no ha sido capaz en nuestra opinión de acompañar este proceso con una política industrial eficaz, ni siquiera a través del Perte, que presenta importantes carencias de ejecución", ha denunciado.

Las "contradicciones" de la izquierda

Y ha criticado que el Ejecutivo de Sánchez se cree "con derecho a imponernos que coche tenemos que usar y cuantas personas han de compartirlo para poder usarlo".

"A los ciudadanos de a pie les gustaría saber que los que exigen esto llegan a sus despachos en el centro de las ciudades y vuelven en transporte público, si a esos actos a los que van esas autoridades van en transporte compartido, no vaya a ser como en el feminismo o en la corrupción la izquierda no se aplique las lecciones que da a los ciudadanos", ha ironizado.

Feijóo ha asegurado que el Gobierno "impone pero no pone los recursos, ni para mejorar la industria ni para que los ciudadanos tengan los coches que nos imponen".

"Este Gobierno no cree en la automoción y no considera que la industria sea prioritaria, el sector de la automoción en España no puede permitirse más fracasos del Gobierno y necesita recuperar la confianza. La industria debe recuperar su futuro, con un precio competitivo, medidas fiscales para favorecer la innovación, inversiones de baterías y componentes, refuerzo de la economía circular, logística reforzada, políticas de retención y captación del talento y una formación adaptada a la realidad de la industria", ha añadido.

Recuperar la "soberanía tecnológica"

El líder del PP ha señalado que el futuro de la automoción en España y en Europa pasa por una política industrial "que nos haga recuperar la soberanía tecnológica con medidas que potencien las palancas de competitividad". "Y he venido a comprometerme con todo ello, dejar a la industria que haga su trabajo, a la ingeniería que haga su innovación, pero si tomamos decisiones sin escuchar a la industria ni a la ingeniería entonces probablemente tengamos que hacer ajustes", ha reconocido.

Feijóo ha apostado por recuperar la "autoestima colectiva" y ha asegurado que "solo podremos triunfar si creemos en nosotros mismos".

"Yo creo en España, también creo en la UE, creo en nuestro potencial. Somos el mejor país del mundo, la región del mundo que tiene las mejores condiciones de vida, tenemos que crear las mejores condiciones para producir, competir y liderar y para lograrlo tenemos que dar a España un Gobierno que crea en ella con la determinación e ilusión de transformar el país. Yo voy a hacerlo y desde España y Europa podemos hacerlo", ha zanjado.

Reciprocidad en Mercosur

El presidente de la Junta y del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recordado que Castilla y León produce el 20% de la automoción de toda España, que la automoción es el 25% del PIB industrial de la Comunidad y más del 50% de las exportaciones a otros países, siendo "una de las regiones europeas más importantes en el sector".

"En Castilla y León hemos creado un potente ecosistema en el que se desarrollan y pueden desarrollar grandes proyectos. Las grandes constructoras son las más visibles pero tenemos una industria auxiliar y de proveedores de gran nivel", ha detallado.

Mañueco ha asegurado que "hay que ganar competitividad" y que hay que "afrontar" un contexto internacional que" genera incertidumbre. "Debemos afrontar el incremento de la competitividad, la cadena de valor, es necesario impulsar que se tenga más energía en los territorios en los que se produce esa energía", ha señalado.

El presidente de la Junta ha defendido "revisar" el Pacto Verde Europeo y ha defendido una "adecuada transición hacia un tipo de movilidad más sostenible pero siempre de acuerdo con la lógica y con la razonable adaptación al mercado". "Valoramos el enfoque más flexible de combustión hasta 2035 gracias a la buena labor del PPE y de la delegación española", ha añadido.

Además, ha exigido que la posición española con respecto al acuerdo de la Unión Europea con Mercosur defienda "una cosa tan sencilla como la reciprocidad". "Exigimos al Gobierno de España un análisis desagregado por sectores y territorios y un control serio y efectivo en las fronteras. Sánchez no puede ignorar a los agricultores y ganaderos, no puede mirar para otro lado, son parte de la realidad de Castilla y León y de España", ha zanjado.