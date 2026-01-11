Mañueco y los barones del PP, convocados por Feijóo a una cumbre sobre financiación autonómica en Zaragoza

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, saluda al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo Ricardo Ordóñez ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se sumará al frente común de los presidentes autonómicos del Partido Popular que participarán el próximo sábado 18 de enero en Zaragoza en la cumbre sobre financiación autonómica convocada por Alberto Núñez Feijóo.

Una cita clave en la que el PP buscará plantar cara al modelo acordado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC, que los populares consideran lesivo para la igualdad entre territorios.

Mañueco acudirá al encuentro con un mensaje claro: Castilla y León no puede salir perjudicada por un sistema que, a juicio del PP, introduce privilegios para Cataluña y penaliza a comunidades con una población dispersa, un territorio extenso y elevados costes en la prestación de servicios públicos esenciales. Un perfil que encaja plenamente con la realidad de la Comunidad.

La cumbre fue anunciada por Feijóo durante la XXVIII Interparlamentaria del PP celebrada este fin de semana en A Coruña, donde cargó con dureza contra el papel de los independentistas en la reforma del sistema. "¿Puede alguien que no quiere ser español decidir el modelo de financiación autonómica de España?", afirmó en referencia al líder de ERC, Oriol Junqueras.

Desde el entorno de Mañueco recuerdan que el presidente de la Junta ha sido uno de los dirigentes autonómicos que más claramente ha advertido de los riesgos del nuevo modelo para comunidades como Castilla y León, al entender que rompe el principio de solidaridad interterritorial y amenaza la financiación de servicios básicos en el medio rural.

La reunión de Zaragoza se celebrará después del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) convocado por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para abordar las bases de la reforma.

Los consejeros del PP acudirán a ese foro para conocer los detalles de la propuesta, aunque no descartan escenificar su rechazo levantándose de la mesa antes de la votación, como ya ocurrió con la quita de deuda.

Feijóo subrayó ante diputados y senadores que el objetivo del PP es "echar a Sánchez" y abrir una nueva etapa política en España. "Es el momento de diseñar la España del día después de Sánchez", señaló, apelando a una oposición firme y coordinada desde las comunidades autónomas, con Mañueco como uno de los referentes territoriales del partido.