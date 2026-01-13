Mañueco estalla de nuevo contra la financiación de Sánchez: "Es una patada a los servicios públicos de Castilla y León"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha denunciado este martes que el nuevo modelo de financiación autonómica anunciado la pasada semana por el Gobierno de Pedro Sánchez es "una patada" a los servicios públicos de la Comunidad y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico hará todo lo posible para frenar la propuesta.

"Haremos todo lo que esté en nuestra mano para frenar esta propuesta y conseguir una financiación justa que permita que los servicios públicos de Castilla y León sigan liderando el ranking de todas las comunidades de España", ha afirmado. El presidente de la Junta ha hecho hincapié, además, en que la financiación autonómica tiene que servir para pagar los servicios públicos "a todos los españoles vivan donde vivan, en ciudades o zonas rurales".

Mañueco ha criticado que Castilla y León reciba "solo el 1,29% de los nuevos fondos" teniendo "casi el 20% del territorio y en torno al 5% de la población de España". "Aprovechamos bien los recursos que tenemos y no queremos que nadie nos quite esos recursos. La propuesta de financiación es una patada a los servicios públicos de Castilla y León, a nuestra salud, a nuestra educación y a la atención a las personas mayores", ha señalado.

La Comunidad sumará anualmente 271 millones con el nuevo modelo de financiación, poco más del 1% de los nuevos fondos, dotados con 20.975 millones en total. Unas cifras que contrastan con las de comunidades como Andalucía, que recibirá 4.846 millones más; Cataluña, con 4.686 millones; Comunidad Valenciana, con 3.669 millones, y la Comunidad de Madrid, con 2.555 millones, que serán las autonomías que más verán incrementados sus recursos en 2027 con la polémica reforma del Gobierno.