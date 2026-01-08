Mañueco amenaza con llevar al Constitucional el acuerdo de financiación entre Sánchez y Junqueras: "Rompe la igualdad"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante una reunión en la Moncloa en noviembre de 2024 Juan Lázaro ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha amenazado este jueves con llevar al Tribunal Constitucional el acuerdo de financiación alcanzado esta misma mañana entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras. "Rompe la igualdad y perjudicaría a Castilla y León", ha afirmado, en una intervención en la ciudad de Ávila.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha asegurado que si el acuerdo, que supondría 4.700 millones más para Cataluña, se consuma, el Gobierno autonómico defenderá a Castilla y León y a España "con todos los recursos" a su alcance. "Rechazamos de plano los privilegios que rompan la igualdad entre las personas y los territorios", ha afirmado.

Mañueco ha señalado que "el dinero de todos es para pagar los servicios públicos de todos" y no para que Sánchez "cumpla con las cesiones de sus socios separatistas". "Es una cesión que perjudicaría a Castilla y León y que rompería la caja común de nuestro país. Si esto se consuma, defenderemos desde el Gobierno autonómico a nuestra Comunidad y también a España con todos los recursos legales que están a nuestro alcance, incluso si es necesario ir al Tribunal Constitucional", ha advertido.

Sánchez "ha comprado apoyos"

En el mismo sentido, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves que el Ejecutivo autonómico es partidario de "la igualdad entre todos los españoles" y que el acuerdo "rompe la igualdad".

"Partimos de una idea básica y este acuerdo es claramente contrario. Supone que el presidente del Gobierno ha comprado apoyos para seguir siendo presidente con cargo a los recursos de todos los españoles. No estamos de acuerdo. Tampoco con que la financiación autonómica que afecta a Castilla y León se negocie solo con los partidos separatistas", ha afirmado.

Y ha asegurado que se oponen "radicalmente" al acuerdo. "Usaremos todos los recursos, incluso la vía del Tribunal Constitucional, porque perjudica a Castilla y León y rompe la igualdad", ha insistido.

El portavoz de la Junta ha pedido que "lo que afecta a todos se negocie con todos". "Solo le interesan los votos para alargar su vida política, no para favorecer a las personas, solo para seguir en la Moncloa", ha zanjado Carriedo.

4.700 millones más

Ello después de que el líder de ERC, Oriol Junqueras, anunciase este mismo jueves un acuerdo entre su partido y el Gobierno sobre financiación autonómica, tras mantener una reunión con Sánchez en la Moncloa. Según el líder de Esquerra Republicana, el pacto supondrá "del orden de 4.700 millones más para Cataluña", pero "es un buen modelo en el que nadie pierde y todo el mundo gana".

El político independentista no ha querido dar más detalles. Es decir, no ha explicado cómo puede ser que este "buen acuerdo para todos" lo sea incluyendo la aplicación del principio de ordinalidad, de forma que "si Cataluña es la tercera en aportación, también lo sea a la hora de recibir".

Eso sí, el líder de ERC ha destacado que "aunque hay acuerdo para la financiación, no lo hay para la recaudación". Es decir, que la cesión del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) al Gobierno de Salvador Illa "sigue pendiente". Según Junqueras, habrá que "buscar el modo" en que se cumpla este "compromiso". Por ello, ha advertido de que "no se dan las condiciones para negociar los presupuestos estatales ni los catalanes".