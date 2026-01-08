Junqueras anuncia un acuerdo con Sánchez y logra 4.700 M más para Cataluña: "Nadie pierde y todo el mundo gana"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al líder de ERC, Oriol Junqueras, este jueves en la Moncloa. Efe

Oriol Junqueras ha anunciado este jueves "un acuerdo entre Esquerra Republicana y el Gobierno" sobre financiación autonómica. Según el líder de Esquerra Republicana, el pacto supondrá "del orden de 4.700 millones más para Cataluña", pero "es un buen modelo en el que nadie pierde y todo el mundo gana".

Tras reunirse con Pedro Sánchez en la Moncloa, el político independentista no ha querido dar más detalles. Es decir, no ha explicado cómo puede ser que este "buen acuerdo para todos" lo sea incluyendo la aplicación del principio de ordinalidad, de forma que "si Cataluña es la tercera en aportación, también lo sea a la hora de recibir".

Eso sí, el líder de ERC destacó que "aunque hay acuerdo para la financiación, no lo hay para la recaudación". Es decir, que la cesión del IRPF al Gobierno de Salvador Illa "sigue pendiente". Según Junqueras, habrá que "buscar el modo" en que se cumpla este "compromiso".

Por ello, ha advertido de que "no se dan las condiciones para negociar los Presupuestos estatales ni los catalanes".

Aunque ha insistido en que ERC quiere que haya cuentas públicas, ha llegado a "condicionar la continuidad de la legislatura" a que se puedan aprobar "medidas útiles para la sociedad".

Ahora le tocará el turno a María Jesús Montero para explicar la "muy difícil" fórmula con la que el Gobierno debe explicar cómo Cataluña "subirá un 12% su capacidad presupuestaria", según Junqueras, con un modelo "beneficioso para todas las Comunidades Autónomas".

Según reveló el líder separatista catalán, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda presentará este viernes la nueva financiación autonómica. Y según lo acordado, después le tocará la vez a Illa, para recoger los beneficios comunicativos del pacto.

Un inhabilitado en Moncloa

Sánchez recibió este jueves a Junqueras en el Palacio de La Moncloa. Se trató del primer encuentro entre ambos líderes desde que el dirigente de ERC salió de prisión en 2021, indultado por el presidente, tras su condena por el procés.

El presidente de Esquerra acudió a la cita a pesar de seguir cumpliendo una pena de inhabilitación para cargo público.

El perdón político concedido por el Gobierno fue parcial, y sólo le borró la pena de prisión, sin incluir la que le impide presentarse a cualquier elección hasta el año 2031.

Es más, para Junqueras no operó la Ley de Amnistía, ya que esa inhabilitación política es la pena accesoria por el delito de malversación.

Y el Tribunal Supremo considera que no se puede incluir en la ley de impunidad pactada con los republicanos y con Junts a cambio de los votos para la investidura de reelección de Sánchez entre agosto y noviembre de 2023.

El líder separatista exigió ser recibido en Moncloa, el pasado diciembre, tras estallar el último caso de corrupción -hasta el momento- en el entorno del Ejecutivo y del PSOE. Los republicanos necesitaban acelerar sus acuerdos sobre el cupo y la cesión de tributos, por los que votaron la investidura de Illa.

Y es que el arresto de Vicente Fernández, expresidente de la Sepi y protegido de la vicepresidenta Montero, hizo saltar las alarmas en Esquerra. La operación judicial, en la que también fueron detenidos la llamada fontanera, Leire Díez, y Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, puso en guardia a Junqueras ante una posible "financiación ilegal del PSOE".

Como ya informó EL ESPAÑOL, la reunión pretendía cerrar la llamada "financiación singular" para Cataluña. ERC aspiraba a ponerle "fondo y forma" a un pacto que debía aportar cerca de 5.000 millones de euros extras a la región. Y así ha sido.

Los republicanos esperaban también concretar compromisos sobre la recaudación del IRPF y "el calendario de ejecución" del acuerdo.

"Sin la cesión del IRPF y sin las mejoras en financiación, no nos sentaremos a hablar de Presupuestos" ni catalanes ni a nivel "estatal", advertía el entorno de Junqueras antes de entrar a Moncloa.

Y efectivamente, no habrá negociación presupuestaria "hasta que no haya acuerdo para la recaudación", insistió Junqueras.

Horas antes, el Gobierno trataba de restarle importancia al encuentro, alegando que simplemente se buscaba allanar el terreno con el líder de Esquerra para asegurarse apoyos parlamentarios para poder avanzar en la legislatura.

La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, había añadido incluso que la reunión versaría "sobre el contexto internacional", algo que finalmente se abordó de manera tangencial. "Somos un partido que defiende la democracia y la paz, y estamos de acuerdo con cualquier medio que las garantice", se limitó a apuntar Junqueras.

Minutos antes de reunirse con Sánchez, el líder de ERC declaraba a Catalunya Ràdio que veía "muy difícil" el acuerdo sin el principio de ordinalidad, que al final sí arrancó.

Y en su comparecencia a la salida, advirtió que quien vote contra el acuerdo estará votando "en contra de más recursos para las escuelas, los hospitales y las empresas en Cataluña".

El mensaje iba dirigido a Junts, cuya portavoz, Míriam Nogueras, había advertido que tumbarán cualquier propuesta que no sea "un concierto económico, como el de los vascos".

La reunión se producía en un momento delicado para Sánchez, aislado de sus socios de Gobierno por el anuncio de la participación de España en las "garantías de seguridad" a Ucrania, y apartado por sus aliados parlamentarios, tras la oleada de casos de corrupción y acoso que afectan al PSOE.

El Gobierno no sólo está falto de mayoría estable en el Congreso. También está lejos de los núcleos de decisión internacional.