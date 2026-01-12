"No podemos recibir solo el 1% de la financiación con el 20% del territorio": Mañueco insiste contra la reforma del Gobierno

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha vuelto a cargar este lunes contra la reforma del modelo de financiación autonómica presentada el pasado viernes por el Gobierno de Pedro Sánchez. "Castilla y León tiene el 20% del territorio y el 5% de la población y no podemos recibir solo el 1,29% de los nuevos fondos", ha denunciado, asegurando que no va a consentir que "se juegue con la sanidad, la educación y los servicios sociales" de la Comunidad.

Ello después de conocerse que Castilla y León sumará anualmente 271 millones anuales con el nuevo modelo de financiación, poco más del 1% de los nuevos fondos, dotados con 20.975 millones en total. Unas cifras que contrastan con las de comunidades como Andalucía, que recibirá 4.846 millones más, Cataluña, con 4.686 millones, Comunidad Valenciana, con 3.669 millones y la Comunidad de Madrid, con 2.555 millones, que serán las autonomías que más verán incrementados sus recursos en 2027 con la polémica reforma del Gobierno.

Mañueco ha hecho hincapié en que su Gobierno gestiona los servicios públicos "con eficacia" y en que Castilla y León es la comunidad que "mejor gestiona los servicios públicos de toda España". "Aprovechamos los recursos que tenemos y no queremos que nadie nos los quite. La nueva propuesta de financiación juega con nuestra salud, con nuestra educación y con la atención a las personas mayores", ha afirmado, en un acto en el municipio berciano de Ponferrada.

El presidente de la Junta ha señalado que con los servicios públicos de Castilla y León "no se puede mercadear" y ha recordado que la Comunidad "tiene el 20% del territorio y el 5% de la población" de España. "No podemos recibir solo el 1,29% de los nuevos fondos. La financiación autonómica tiene que servir para pagar servicios públicos y sociales en todo el territorio, no para comprar el apoyo político de formaciones políticas o de personas", ha zanjado.