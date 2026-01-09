Mañueco rechaza tajante la propuesta de financiación de Montero: "Es el mayor ataque del Gobierno a Castilla y León"

El presidente de la Junta firma un protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de Medina de Rioseco (Valladolid) M. Chacón ICAL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mostrado su firme rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica presentado esta mañana por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a la que define “como el mayor ataque del Gobierno de Sánchez” a la Comunidad.

Es decir, un nuevo choque entre la Junta y el Gobierno central que deja en evidencia la profunda divergencia sobre el modelo de financiación autonómica, y marca un nuevo capítulo en la tensión política entre Castilla y León y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y ya van unos cuantos, aunque Carlos Martínez, líder socialista, quiera defender que es la mejor opción para la Comunidad.

En la misma línea ha ido esta mañana el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, que ha asegurado que esta medida "beneficia a todos".

Durante la presentación de la propuesta del Gobierno, Montero ha planteado esta mañana que las comunidades autónomas recauden el 55% del IRPF y el 56,5% del IVA, frente al 50% actual, lo que, según cálculos del Ejecutivo central, aumentaría los recursos en 16.000 millones de euros en 2027. Para Castilla y León, la estimación sería de 271 millones de euros.

Mañueco, durante la firma de un protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de Medina de Rioseco, no ha dudado en calificar la propuesta como un “ataque” y un “desprecio” hacia la comunidad autónoma.

“La propuesta que hoy hemos conocido de la ministra de Hacienda es el mayor ataque que ha sufrido Castilla y León del Gobierno de Sánchez. Castilla y León tiene el 20% del territorio, el 5% de la población, y vamos a recibir apenas el 1% de los nuevos fondos. Esto tiene un nombre: es un ataque directo a nuestra comunidad”, ha argumentado Mañueco.

En sus declaraciones, el presidente ha destacado los datos positivos de la región, como el crecimiento del 12,8% de la producción industrial en noviembre, y subrayó que Castilla y León “funciona” y necesita un sistema de financiación justo y equilibrado.

El presidente ha criticado que la iniciativa no atiende a los servicios públicos ni a las personas que viven en la región. “El debate no puede ser nunca si unos reciben más que otros. La financiación debe servir para que los servicios públicos tengan la misma calidad para todas las personas, vivan donde vivan”, ha dicho, recordando que Castilla y León ocupa los primeros puestos en educación, sanidad, dependencia y servicios sociales.

Mañueco también ha centrado parte de su intervención en Medina de Rioseco, destacando los proyectos locales y regionales. Ha destacado la importancia de fomentar el empleo, atraer empresas e invertir en suelo industrial de calidad, en un plan que abarca 1.400 hectáreas en toda la comunidad, con polígonos verdes y tecnologías de última generación.

“Vamos a seguir trabajando por un futuro mejor para Medina de Rioseco, para la Tierra de Campos, para la provincia de Valladolid y, en definitiva, para Castilla y León. El Gobierno de Castilla y León está siempre al lado de quienes invierten, crecen e innovan en nuestra tierra”, ha finalizado.