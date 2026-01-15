Mañueco carga contra la "tomadura de pelo" de la financiación: "Todas la rechazamos, por algo será"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante su visita a la Escuela de Enfermería de Palencia, este jueves

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha denunciado este jueves que la propuesta de financiación autonómica del Gobierno de Pedro Sánchez es "una tomadura de pelo" a las comunidades autónomas. "Ni es justa ni está pensada para los servicios públicos sino para atender otros intereses partidistas", ha asegurado Mañueco durante una visita a la Escuela de Enfermería de Palencia.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha recordado que, por ese motivo, todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, rechazaron el nuevo modelo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este miércoles y al que acudió el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

"Todas la rechazamos en bloque, por algo será. Haremos todo lo que sea necesario para seguir defendiendo los intereses de Castilla y León y de España, la mejor prestación de los servicios públicos para todas las personas en todos los rincones de nuestro país y de nuestra comunidad autónoma", ha subrayado Mañueco.

El presidente de la Junta ha recordado que la Comunidad cuenta con aproximadamente "el 19% del territorio nacional y el 5% de la población" pero recibiría "solo el 1,29%" de los nuevos fondos previstos en la propuesta. "No se trata de ver quién recibe más o menos, sino de que la financiación cubra adecuadamente los servicios públicos", ha señalado, asegurando que el nuevo modelo "pone en riesgo" la sanidad, la educación, las universidades públicas y los servicios sociales.

Ninguna información

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha insistido este jueves en que, durante el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no facilitó "ninguna información ni documentación" a las comunidades sobre la propuesta del Ejecutivo y se limitó a "repetir" lo que anunció el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, el pasado jueves tras el "compromiso" de Sánchez.

"Ayer fue claramente una decepción porque todos pedimos documentación e información, no se nos dio ninguna información escrita y la información verbal fue exactamente la misma que la que habíamos seguido en la rueda de prensa de la semana anterior. No hubo ninguna información nueva para las comunidades", ha lamentado.

Un recurso a la espera

Sobre el recurso al Tribunal Constitucional que adelantó Mañueco tras conocerse la propuesta, Carriedo ha recordado que para un proceso de carácter judicial hay que ir "contra algún elemento de carácter legislativo" y que "hoy en día no existe".

"Existen declaraciones públicas e informaciones a través de los medios pero no hay acuerdo del Consejo de Ministros, orden, decreto ni ley aprobada por el Parlamento nacional y serían esos los documentos que podrían ser objeto de recurso por parte de la administración. El recurso se presenta cuando el procedimiento administrativo se sustancia y ya hemos tenido éxito en otras ocasiones", ha señalado.

A juicio de Carriedo, lo que se pudo observar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera fue "una vez más un fracaso de una forma de gobernar basada en sustituir la soledad del Gobierno por acuerdos con grupos separatistas, en este caso con el señor Junqueras".

Una propuesta "injusta"

"Es una propuesta profundamente injusta y desigual, nosotros estamos claramente en contra de esta propuesta pero más allá del fracaso del Gobierno de unir a las comunidades a este proyecto, porque la práctica totalidad están en contra, es un fracaso de la forma de hacer política consistente en conceder privilegios para mantener el poder, en hacer concesiones para seguir en el Gobierno", ha afirmado.

El portavoz de la Junta ha asegurado que la propuesta a las comunidades "ha fracasado" pero que, aún así, la ministra mostró su voluntad de seguir con la iniciativa. "La financiación se va a hacer sin contar con las comunidades y no hablamos de cualquier cosa. Hablamos de cómo se financian la sanidad, la educación y los servicios sociales y el procedimiento es absolutamente injusto porque partimos de un acuerdo con Junqueras y ERC que se quiere extender a todas las comunidades", ha insistido.

Carriedo ha hecho hincapié en que Castilla y León está entre las comunidades "más perjudicadas por este modelo" y que recurrirán "cuando jurídicamente sea posible".

Un acuerdo "con todas"

Carriedo ha recordado que el último Consejo de Política Fiscal y Financiera se celebró el pasado 17 de noviembre y que, en aquella ocasión, las comunidades mostraron su mano tendida al Gobierno "para un acuerdo bajo el criterio de que decidamos entre todos". "En estos dos meses hemos conocido que Sánchez se ha reunido en varias ocasiones con Junqueras para avanzar en ese acuerdo, se hizo público la semana pasada y se nos ha convocado a un Consejo para decirnos que lo que anunció el señor Junqueras es verdad", ha lamentado.

El portavoz de la Junta ha asegurado que el Gobierno autonómico seguirá insistiendo en la necesidad de "alcanzar un acuerdo entre todas las comunidades de forma multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha señalado. Y ha recordado que el Gobierno "ni siquiera se ha reunido con la única comunidad que lo respalda".

"Ha llegado a un acuerdo con una persona que no forma parte de ese Gobierno y que está inhabilitado para cargo público. Esto es lo que no puede ser y no nos vale el argumento de que lo que pide Junqueras es bueno para España y para Castilla y León porque, vistos los datos, es evidente que es malo para España y para Castilla y León", ha zanjado.

Escuela de Enfermería

Mañueco ha visitado este jueves las nuevas instalaciones de la Escuela Universitaria de Enfermería ‘Doctor Dacio Crespo’, en Palencia, tras una actuación de reforma integral que ha supuesto una inversión de más de 7,8 millones de euros. Dentro de esta cuantía, 7,17 millones de euros han sido cofinanciados por el Gobierno de Castilla y León y la Comisión Europea a través del Fondo de Transición Justa; y la Diputación Provincial de Palencia ha aportado 714.017 euros.

La actuación ha consistido en la sustitución del edificio original por una infraestructura de vanguardia, con casi 4.000 metros cuadrados útiles, dotada de instalaciones modernas, accesibles y eficientes.

Mañueco ha señalado que estas nuevas instalaciones refuerzan aún más el atractivo de la Escuela de Enfermería de Palencia, que partía ya de una situación sólida, con cerca de 400 nuevos estudiantes y un 40 % de éstos procedentes de fuera de Castilla y León. Asimismo, ha destacado que este renovado espacio albergará la sede del Centro Territorial de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Palencia, garantizando su permanencia en la provincia.

Por otro lado, el presidente de la Junta ha destacado que ya se ha iniciado el proceso para que la Escuela Universitaria de Enfermería pase a convertirse en un centro propio de la Universidad de Valladolid, gracias al acuerdo y colaboración entre instituciones.