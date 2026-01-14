Carriedo denuncia que el pacto de financiación es el "pago de un precio político" de Sánchez a sus socios separatistas

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, saluda al consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo Juan Lázaro / ICAL

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, asiste hoy en Madrid a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y allí ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilice la financiación autonómica como "instrumento de pago de un precio político para compensar a sus socios separatistas, a cambio de apoyos parlamentarios".

Carriedo ha indicado antes de participar en la reunión que ya conocen lo que se les va a contar y el contenido del acuerdo de financiación autonómica por Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Cataluña, tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sin embargo, reiteró que Castilla y León considera esenciales dos criterios. Primeramente, que el dinero de todos los españoles tiene que servir para financiar los servicios públicos de todos los españoles. "Nos jugamos mucho en la financiación autonómica porque estamos hablando de cómo se financia la sanidad, la educación o los servicios sociales y otra serie de servicios públicos que prestamos las comunidades autónomas", ha sentenciado Carriedo.

El segundo principio que defiende Castilla y León es que "aquello que afecta a todos tiene que ser negociado entre todos". Carriedo ha lamentado que el pacto de financiación autonómica "se ha negociado sin contar con ninguna comunidad autónoma, porque se ha negociado con una persona que no es Gobierno de una comunidad autónoma, que es el secretario general de un partido político separatista".

El consejero de Economía ha subrayado además que "mientras que se nos negaba que hubiera todavía ningún documento, ya había reuniones previas entre el presidente del Gobierno y Oriol Junqueras, que hemos conocido posteriormente".

Todo ello ha dado lugar, en su opinión, a un "modelo de financiación que no está pensado en el interés general de los españoles, solo al servicio de la compensación de sus socios separatistas y por eso es un modelo que es malo para el conjunto de España y también es malo para Castilla y León", ha finalizado antes de entrar a la reunión del CPFF.