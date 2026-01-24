Mañueco sale a ganar el 15-M y evita la confrontación con PSOE y Vox: “Mi aspiración es gobernar en solitario”

El presidente del PP de Castilla y León evita hablar de pactos con Vox tras las elecciones y no ha querido entrar en polémicas con los socialistas. Más información: Mañueco exige respuestas por la tragedia de Adamuz y asegura que Puente "no representa a las personas de Castilla y León"

“Presentaré un proyecto de futuro en Castilla y León. Salgo a ganar y confío en tener un buen resultado. Mi aspiración es gobernar en solitario. He tenido dos gobiernos de coalición y uno en solitario y lo mejor es un gobierno en solitario”, ha asegurado en la mañana de este sábado, 24 de enero, Alfonso Fernández Mañueco.

El presidente del PP de Castilla y León ha comparecido ante los medios de comunicación con motivo de la convocatoria de las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad y lo ha hecho en la sede del partido para ser claro en su mensaje y evitar la confrontación con PSOE y Vox.

Antes de comenzar con su discurso ha querido tener unas palabras de cariño hacia las familias de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz y también de Gelida, agradeciendo también la labor de todas las personas que se han esforzado y ayudado en ambos siniestros.

“Las elecciones de Castilla y León serán el 15 de marzo de 2026. Dije que iba a agotar la legislatura y he cumplido. Es uno de los actos más importantes de un presidente, firmar la convocatoria para que los ciudadanos de nuestra tierra puedan elegir a sus representantes para los próximos cuatro años”, ha añadido Mañueco.

Un modelo basado en el “respeto y la justicia”

El presidente del PP de Castilla y León ha apostado por un “modo de convivencia basado en el respeto y la justicia” y también en las “instituciones, el pluralismo, la libertad y la igualdad”.

“En Castilla y León preferimos el acuerdo a la discordia, la verdad a la consigna. Los castellanos y leoneses deben demostrar que estamos a la altura de lo que requiere el país. Nuestra tierra progresa y siento orgullo de lo que somos y también de lo que conseguimos”, ha añadido el presidente de la Junta de Castilla y León.

Mañueco ha añadido que en estos últimos cuatro años de gobierno ha “trabajado con ahínco para cumplir con las obligaciones con las personas de Castilla y León” y con la “confianza otorgada en las elecciones anteriores”.

“Quiero agradecer el trabajo de todos los procuradores de los distintos partidos políticos. He afrontado la legislatura presidiendo un gobierno para todos. He trabajado, cada día, para modernizar esta tierra y generar oportunidades. Ahora tengo 50 días para explicar lo que vamos a hacer si ganamos el 15 de marzo”, ha añadido.

También ha querido lanzar un mensaje apuntando que la “democracia y el voto es un derecho y la mayor oportunidad para que Castilla y León avance” apostando por “la buena gestión y no el ruido y la crispación”.

“La pregunta no es quién gobernará, sino el tipo de Comunidad que queremos ser”, ha añadido.

Sobre las listas del PP, Mañueco ha asegurado que “le gusta ser respetuoso con los órganos del partido” y que esa es una “responsabilidad de los comités electorales” apuntando que el PP es un partido que “mezcla renovación y experiencia” y deseando que los comités acierten, con respeto a las listas.

Posibles pactos con Vox

“Yo respeto el panorama electoral. Estas elecciones son sobre los problemas reales de Castilla y León, de los problemas de las personas y soluciones de futuros. No nos precipitemos hablando de pactos. Tengo un proyecto, un planteamiento de futuro para colocar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades para vivir”, ha afirmado Mañueco.

Todo hablando sobre un posible nuevo pacto con Vox tras el 15-M que, de momento, no valora. El presidente del PP “sale a ganar” y su aspiración es clara y pasa por “gobernar en solitario”.

“En tiempos turbulentos tiene que reinar la serenidad y la reflexión. Quiero decir, con claridad, que he cumplido mis compromisos. Mi aval es la responsabilidad y la garantía. En el PP de Castilla y León hay ambición y rumbo. Serán los ciudadanos los que decidan”, ha añadido.

El PSOE, la lista más votada y el cara a cara con Martínez

Sobre el cara a cara solicitado por el candidato a la presidencia de la Junta por el PSOE, Carlos Martínez, Mañueco ha afirmado que los debates “están regulados por ley” y que la responsabilidad es de los que se encargan de organizarlos.

“Sobre el cara a cara, en mi opinión, creo que no se debe excluir a ninguna formación en los debates, como en 2019 y 2022. Así lo determinó la comisión y estas cuestiones las resolverán los comités de campaña y las formaciones políticas”, ha explicado Mañueco.

Ha querido ser “respetuoso” sin valorar una posible caída del PSOE en las urnas también en nuestra Comunidad argumentando que se “preocupa de su partido” y de “los problemas de las personas de Castilla y León”.

“Yo gobierno y soy la lista más votada. Eso se lo tiene que decir el PSOE a su jefe, a Pedro Sánchez, que perdió, porque ganó Feijóo, y está gobernando”, ha asegurado Mañueco, hablando sobre que gobierne la lista más votada en Castilla y León como han pedido los socialistas.

El PP, “partido del campo y del mundo rural”

Mañueco ha afirmado que el PP de Castilla y León ha sido “meridianamente claro” sobre su posición con el acuerdo de Mercosur, tras llegar a un acuerdo en el Consejo Regional Agrario con Asaja, UCCL y UPA-COAG y ha pedido “reciprocidad en la producción”.

“Pedimos garantías al gobierno. Un control férreo en las fronteras. No queremos que entren productos en el país que no cumplan con esa reciprocidad. El PP es el partido de los agricultores y los ganaderos. Del campo y del mundo rural y no vamos a aceptar lecciones de nadie”, ha finalizado.