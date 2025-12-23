La Junta incorporará sus compromisos sobre el operativo de incendios a la prórroga de los presupuestos

El director de Comunicación de la Junta, Julio López Revuelta, y el portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, a su llegada a la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este martes Rubén Cacho ICAL

La Junta de Castilla y León incorporará los compromisos de mejora del operativo de incendios forestales, que no requieran una ley, al decreto de prórroga para el próximo año de los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2024, que se aprobará en el Consejo de Gobierno previsto para el martes, 30 de diciembre, el último de este 2025. El objetivo es que se publique en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) al día siguiente y entre en vigor el 1 de enero de 2026.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno de este martes, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, explicó que el Ejecutivo se reunirá en una semana para aprobar la prórroga presupuestaria con el fin de garantizar el funcionamiento de la Comunidad. Además, destacó que habrá todas las semanas consejos de Gobierno, aunque el primero, en principio de 2026, tenga lugar el 8 de enero.

Asimismo, el consejero portavoz explicó que la Junta prevé recoger en la prórroga de las cuentas las mejoras retributivas y laborales del personal de prevención y extinción de incendios, acordadas con las organizaciones agrarias, las diputaciones provinciales o los sindicatos si no requieren una norma con rango de ley. En concreto, se refirió a la conversión del personal fijo discontinuo en fijo durante los 12 meses, las subidas salariales o la nueva Relación de Puestos de Trabajo.

También, señaló Fernández Carriedo, se tendrá en cuenta que los contratos con empresas privadas que finalicen se traspasarán al sector público. El resto de cuestiones previstas en los decretos ley, que no fueron convalidados por las Cortes, se retomarán en la próxima legislatura, tal y como ya avanzó el presidente Alfonso Fernández Mañueco tras tumbar la oposición los nuevos presupuestos de 2026.

En ese sentido, el portavoz destacó que en “gran medida” se ha “completado y finalizado” el plan extraordinario para hacer frente a los incendios de este verano, puesto que las ayudas aprobadas por la Junta en agosto están “llegando” a las familias o a las empresas y autónomos que se vieron afectados. También aludió a los fondos para las viviendas o inmuebles que se quemaron y las partidas para los agricultores, ganaderos o apicultores.

Al respecto, Fernández Carriedo señaló que en este momento lo que queda pendiente son algunas actuaciones vinculadas a la restauración ambiental de las zonas donde se produjeron los incendios, ya que explicó la “repoblación” está vinculada a los ciclos de la naturaleza, no tanto a la capacidad técnica de la Administración.

Finalmente, Fernández Carriedo explicó que el decreto recogerá el incremento de las retribuciones de los empleados públicos sin perjuicio de la convalidación del decreto ley aprobado hace una semana, ya que se encuentra en vigor y tienen 30 días hábiles para ser ratificado por las Cortes. Por tanto, la Junta afrontará un desembolso adicional para las arcas autonómicas de 400 millones de euros, ya que se aplicará una actualización del cuatro por ciento en enero y se abonará, con efecto retroactivo al 1 de enero de 2025, otro 2,5 por ciento.