Castilla y León, abocada a una nueva prórroga presupuestaria: PSOE y Vox tumban las cuentas de 2026 en las Cortes

Castilla y León se encuentra abocada a una nueva prórroga presupuestaria en 2026, la sexta en los últimos siete años. El voto favorable a las enmiendas a la totalidad a las cuentas del Gobierno del PP por parte de toda la oposición −PSOE, Vox, UPL, Soria ¡Ya! y el Grupo Mixto− en el pleno de las Cortes autonómicas de este jueves ha forzado la devolución de las cuentas a la Junta y ha obligado a una nueva moratoria presupuestaria en la Comunidad.

La prórroga se ha tornado inevitable ante la imposibilidad de que el Gobierno autonómico presente un nuevo proyecto presupuestario ante la proximidad del final de la legislatura y la disolución de las Cortes, que se producirá en el mes de enero, previa a la celebración de las próximas elecciones autonómicas, previstas para marzo de 2026. Una realidad que hace imposible que la Junta pueda registrar unas nuevas cuentas, algo que sí que hubiera sido posible de no haberse producido esta situación al final de la legislatura.

El triunfo de las enmiendas a la totalidad a unos presupuestos no se vivía en la Comunidad desde que en noviembre de 1988, hace 37 años, las enmiendas a la totalidad del PSOE y del Centro Democrático y Social (CDS) obligaron a la devolución de las cuentas autonómicas presentadas por el entonces Gobierno en minoría de la Junta de Alianza Popular (AP), presidido desde un año antes por José María Aznar.

En esta ocasión, la presentación de enmiendas a la totalidad por parte de todos los grupos de la oposición ha obligado a la devolución de las cuentas a solo cuatro meses de los comicios. De poco ha servido el ofrecimiento del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a los grupos de continuar el diálogo en una futura fase de enmiendas parciales. La oposición se ha mantenido en sus trece, denunciando la "falta de voluntad de acuerdo" del presidente de la Junta, y ha tumbado los presupuestos.

Los 28 votos del Grupo Socialista, junto a los 11 de Vox, los seis de UPL y Soria ¡Ya! y los dos votos del Grupo Mixto han sumado un total de 47 apoyos a las enmiendas a la totalidad de las cuentas autonómicas frente a los 33 votos contrarios del Grupo Popular y de los procuradores no adscritos expulsados de Vox Javier Teira y Ana Rosa Hernando y la abstención del procurador de Por Ávila, Pedro Pascual. Una cifra insuficiente para que los presupuestos continuasen su tramitación en la Cámara.

La Junta pide "responsabilidad"

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha sido el encargado de presentar el proyecto de presupuestos autonómicos para 2026 al inicio del pleno de este jueves, antes del debate de las enmiendas. Carriedo ha recordado que el proyecto de cuentas ascendía a 15.715,61 millones de euros, siendo el presupuesto más elevado de la historia de la Comunidad, incrementándose en un 7,92% con respecto al anterior.

Y ha concretado que el objetivo de las cuentas derribadas por la oposición este jueves era "garantizar la prestación de servicios públicos de alta calidad, impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo y reforzar el compromiso con el desarrollo del mundo rural". Además, ha defendido que la Junta "ha realizado una importante labor de impulso del proyecto" y que ha hecho "lo que le correspondía".

"Y es mucho lo que hemos avanzado en estos meses. Se ha presentado y aprobado en esta Cámara el límite de gasto no financiero, se ha debatido el presupuesto, y hoy tenemos la ocasión de analizar las enmiendas a la totalidad registradas", ha señalado. Carriedo ha recordado también que la AIReF avaló en su Informe sobre las previsiones macroeconómicas del presupuesto 2026 de Castilla y León, publicado el pasado 26 de septiembre, el escenario macroeconómico que sustenta el proyecto.

El consejero se ha dirigido a los grupos para pedirles su apoyo a las cuentas. "Las personas de Castilla y León esperan de nosotros responsabilidad, que aparquemos los intereses de partido, y que nos olvidemos por un momento del escenario electoral", ha afirmado, pidiéndoles "una última reflexión" y que "consideren las consecuencias" de este pleno.

"Les pido que lancemos un mensaje de colaboración al conjunto de la sociedad. Que pensemos en los trabajadores, las empresas, los agricultores, los ganaderos, los autónomos, los jóvenes, los mayores y las familias. Que demos una oportunidad al debate de las enmiendas parciales", ha señalado.

Y ha hecho hincapié en que el voto del pleno de este jueves marcaría "el futuro de Castilla y León". "Y cada uno de nosotros podrá decidir ese futuro. Por eso es tan importante lo que votamos, y con quién votamos. Lo que votamos, y con quién compartimos el voto", ha zanjado. El Gobierno autonómico ha intentado, pues, hasta el último momento recabar el apoyo de la oposición a las cuentas, algo que, finalmente, no ha llegado.

El PSOE exige elecciones

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha justificado la enmienda a la totalidad de su formación y ha asegurado que Castilla y León "merece mucho más que las migajas de un presidente acabado". "No hay ninguna razón para apoyar este panfleto que ustedes han pretendido colar como un proyecto de presupuestos. Es su soberbia la que ha hecho que desaprovechara la mano tendida que Carlos Martínez le lleva ofreciendo meses para negociar unos buenos presupuestos", ha afirmado.

Y ha señalado que a Mañueco "ahora solo le queda reflexionar, asumir su absoluta soledad y su fracaso". "Si de verdad le importasen los intereses de los castellanos y leoneses lo que haría al término de esta sesión plenaria sería disolver las Cortes y convocar elecciones", le ha espetado.

Además, le ha recriminado que tome las decisiones pensando "solo en lo que es mejor para él" y que, por ello, "no convoque" los comicios autonómicos a pesar de no sacar adelante las cuentas. "En estos momentos usted ha considerado que lo mejor es ganar tiempo para que los castellanos y leoneses olviden todas las tropelías que ha cometido, pero hace tiempo que le tomaron la matrícula y saben que es un peligro. Solo ha sido capaz de sacar dos presupuestos adelante en seis años de mandato, con la ultraderecha", ha recordado.

Gómez Urbán ha asegurado que, si la Junta ha podido aprobar el techo de gasto es "gracias al presidente del Gobierno" y ha denunciado que el PP "intentó boicotear que los fondos europeos llegasen a España". "Si han llegado es única y exclusivamente gracias a Pedro Sánchez", ha señalado, apuntando que de los ingresos de los presupuestos "nueve de cada diez millones" les pone el Ejecutivo.

La portavoz socialista ha asegurado que son las cuentas "de un presidente indolente y cobarde que solo piensa en si mismo, de quien ha abandonado a nuestros pueblos y ha permanecido impasible mientras Castilla y León se desangra demográficamente".

Y ha asegurado que las cuentas de la Junta "no piensan en Castilla y León y no dan respuestas a las necesidades de los ciudadanos". "Está usted solo, en minoría y políticamente sentenciado. Hace tiempo que las cuentas no le salen y los números no le dan, cuando termine esta sesión plenaria solo le quedará una salida decente: disolver las Cortes, adelantar elecciones y que los castellanos y leoneses decidan el proyecto que quieren para esta tierra", ha zanjado.

La popular Rosa María Esteban Ayuso ha respondido a Gómez Urbán y ha defendido que Castilla y León "avanza" con el Gobierno de Mañueco y que la enmienda a la totalidad de los socialistas no plantea "una alternativa ni un proyecto". "No puede pedirse la devolución de los presupuestos sin una base sólida y razonada", ha afirmado. "Mientras ustedes recortan, nosotros cumplimos", ha señalado, pidiendo a los socialistas que retirasen su enmienda "por el futuro" de la Comunidad.

Vox: sindicatos e inmigración

El portavoz de Vox, David Hierro, ha defendido su enmienda a la totalidad a unas cuentas de la Junta que ha calificado como "el presupuesto del tocomocho". "Fue una orden del señor Feijóo que llamó a Mañueco para decirle: si tú no tienes presupuestos en Castilla y León no le puedo decir a Sánchez que no se puede gobernar sin presupuestos", ha afirmado, asegurando que, en ese momento, el presidente de la Junta "llamó a Carriedo para preparar rápido unos presupuestos".

Hierro ha insistido en que esa orden "llegó de Génova" pero que Mañueco "no la ha cumplido bien". El portavoz de Vox ha agradecido el "trabajo realizado" a los funcionarios que han estado "trabajando para nada". Con todo, ha señalado que hay aspectos en las cuentas que "pueden ser buenos para los ciudadanos", en referencia a los puntos acordados entre PP y Vox en su acuerdo de Gobierno de marzo de 2022.

Y ha detallado los puntos que han llevado a su formación a presentar una enmienda a la totalidad a las cuentas, destacando cuestiones como las subvenciones a los sindicatos o la cuestión migratoria. "Vox no puede tragar con que usted siga subvencionando a los sindicatos de una forma alucinante ni con que haya dinero para que Comisiones Obreras trabaje en la regularización de inmigrantes ilegales", ha afirmado, denunciando "las contradicciones del PP".

También ha criticado las partidas en materia de cooperación internacional. "Preferencia nacional, señorías. Cuando no quede un pobre en Castilla y León cojan el dinero de los castellanos y leoneses y dedíquenlo a Malí o a Senegal, pero mientras haya una persona en situación de pobreza en la Comunidad no se pueden dedicar seis millones de euros a cooperación internacional", ha asegurado.

Hierro ha recordado, además, que, durante la reunión para negociar los presupuestos, Carriedo, que acudió "con muy buena voluntad", calificó a Vox de "socio preferente" y aseguró que mantenía "los 32 ejes del acuerdo de Gobierno vigentes". "Si esos ejes siguen vigentes, ¿por qué se niegan a llegar a un acuerdo con Vox igual que hacen sus compañeros de Valencia, Murcia o Baleares?. De ahí han salido presupuestos", ha señalado el portavoz de los de Santiago Abascal.

Y ha asegurado que "el problema está en que Mañueco no negocia". "Cuando nos sentamos para que usted fuera presidente de la Junta llegamos a acuerdos y ambos cedimos, pero cuando me estrené como portavoz dijo que Vox era una máquina de picar carne y marcó su destino, y su destino cada vez es más oscuro", ha zanjado.

El popular José Alberto Castro Cañibano ha denunciado, en su respuesta a Hierro, que Vox "confunde la oposición con el bloqueo". "Es un presupuesto que tiene más recursos a pesar del abandono del Gobierno socialista, que nos infrafinancia, y que plantea la fiscalidad más baja de nuestra historia", ha recordado. Y ha hecho hincapié en que se trata de unas cuentas que representan "un alivio tributario para los ciudadanos", algo en lo que Vox "estaba de acuerdo".

"Nunca quisieron negociar"

El portavoz de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, ha asegurado haber echado de menos "un mayor impulso negociador" por parte de la Junta. "Solo han tenido una reunión con nosotros, y con el resto de grupos, en la que poco pudimos profundizar y no nos ofrecieron la posibilidad de enmendar un presupuesto falaz y poco creíble", ha señalado.

El procurador leonesista ha asegurado que el Gobierno autonómico "nunca quiso negociar unas cuentas que nacieron muertas de antemano". "Hay numerosos compromisos con la Región Leonesa que siguen sin cumplirse", ha afirmado, asegurando que se trata de un presupuesto "mentiroso e insuficiente". "Si ustedes quieren negociar siéntense realmente con los partidos y hablen de modificar las cosas, ahora no vengan a llorar y a decir que tenemos que cambiar nuestra opinión", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha denunciado que la Junta ha presentado los presupuestos "solo para sacar rédito electoral". "Nunca han querido que se aprueben, y en eso se parecen al señor Sánchez. Los dos presentan unos presupuestos sin apoyos y condenados al fracaso. Lo que ustedes han buscado desde el principio es el fracaso de estos presupuestos", ha afirmado.

Y ha recordado que si las cuentas "no apoyan a Soria" y no corrigen "más de 40 años de desequilibrios territoriales" no pueden contar con su apoyo. "Si lo que quieren es buscar una estrategia electoral no nos van a encontrar ahí. En esto PSOE y PP son igualitos, lo mismo, y también son iguales en la corrupción, con primeros espadas de ambos partidos condenados e imputados y la población asqueada, y la única solución que tienen es el y tu más, eso es lo que hacen ustedes", ha lamentado.

"Mañueco no será presidente"

El procurador Francisco Igea y el representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, han defendido la enmienda a la totalidad del Grupo Mixto. Fernández ha asegurado que "nunca" apoyaría un presupuesto del PP y ha denunciado el "fracaso" de las políticas de los populares.

Además, asegurado que Mañueco "no va a volver a ser presidente de la Junta" debido al "gurruño", en referencia a las condiciones para negociar que puso Vox al PP y que el presidente de la Junta arrugó y tiró al suelo en las Cortes.

Por su parte, Igea ha señalado que el presupuesto es "un despropósito". "Han traído una estafa con la que han demostrado sus intenciones políticas, solo han rogado a Vox que les den el voto", ha afirmado, y ha coincidido con su compañero del Grupo Mixto al asegurar que Mañueco "no va a volver a ser presidente".