El PP pide a PSOE y Vox dejar los "cálculos electoralistas" y confía en que "hay margen" para negociar los presupuestos

El Partido Popular ha pedido este martes a PSOE y Vox que dejen atrás los "cálculos electoralistas" y no bloqueen los presupuestos de Castilla y León para 2026 con las enmiendas a la totalidad que registraron este lunes y que provocarán que las cuentas decaigan en el pleno de las Cortes previsto para este jueves. "El bloqueo por el bloqueo no soluciona nada, apelamos a ese diálogo que es necesario", ha señalado el portavoz del Grupo Popular en la Cámara, Ricardo Gavilanes.

Gavilanes, que ha agradecido a los grupos su "disposición" mostrada en las reuniones con la Junta y su "espíritu de trabajo para llegar a algún tipo de consenso" ha lamentado que todas las formaciones de la oposición hayan presentado enmiendas a la totalidad de los presupuestos pero no ha tirado la toalla. "Se va a intentar buscar ese consenso para que esas enmiendas a la totalidad evolucionen a unas enmiendas parciales", ha afirmado.

Los grupos de la oposición, por su parte, han reiterado su voluntad de presentar las enmiendas a la totalidad de las cuentas en el pleno de este jueves y han denunciado la "falta de diálogo" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Además, el PSOE ha asegurado que a Mañueco solo le queda una salida, "disolver las Cortes y convocar elecciones", ante el "fracaso" de las cuentas, mientras que Vox ha censurado la "constante falta de voluntad de acuerdo" del presidente de la Junta.

Los "cálculos electoralistas"

Gavilanes ha insistido en que Castilla y León "es más fuerte cuando se construye con diálogo y consenso, cuando se escucha y cuando cada territorio se siente parte de un proyecto como los presupuestos para 2026, que no responden a una lógica partidista".

"Responden a un deber de reforzar nuestros servicios públicos, apoyar a las familias, a los autónomos, a los jóvenes y seguir construyendo una Castilla y León equilibrada y para todos", ha afirmado, asegurando que la Junta ha "cumplido con su obligación" presentando unas cuentas "en tiempo y forma, rigurosas y serias". "Intentamos que sean consensuadas y sacar adelante esos presupuestos", ha añadido.

El portavoz del Grupo Popular se ha mostrado convencido de que no existe "ninguna razón de peso" para presentar enmiendas a la totalidad a los presupuestos. "Hay que dejar que Castilla y León avance y prospere con los presupuestos más altos de la historia y que son muy buenos para la Comunidad. Me dirijo a los grupos que están a tiempo de reconsiderar esta postura, hagámoslo posible porque con el consenso y el acuerdo se puede construir un territorio mejor", ha señalado.

Gavilanes ha pedido que "se ponga a los ciudadanos en el centro" y que "se dejen atrás esos cálculos electoralistas y cortoplacistas". "Que den oportunidad al diálogo, a las enmiendas parciales y al acuerdo que siempre es posible con voluntad de todos los grupos. Tenemos margen, tenemos procedimiento y tenemos la obligación moral de trabajar por lo que importa. Cuando se trata del bien común siempre hay un camino que es el camino de la responsabilidad", ha insistido.

Además, ha asegurado que la voluntad de diálogo por parte de la Junta "ha sido clara" y ha apuntado que "hay tiempo para seguir negociando y consensuando unos presupuestos". "Debería evolucionarse hacia las enmiendas parciales para consensuar el texto, en política hasta el último minuto siempre hay margen para la negociación y el diálogo", ha señalado.

El portavoz popular se ha mostrado partidario de "intentar negociar y alcanzar un acuerdo" para tratar de evitar esas enmiendas a la totalidad y ha asegurado que la Junta "siempre ha estado proactiva en llegar a acuerdos desde el momento en el que ha convocado a los grupos para llegar a acuerdos".

"Actúa como tiene que actuar y no se puede hacer ningún reproche hacia la Junta porque actúa con responsabilidad y rigor. Es un presupuesto muy bueno para los ciudadanos de Castilla y León, es un presupuesto extraordinario y el no por el no es decir que no a los ciudadanos de la Comunidad", ha zanjado.

El PSOE pide elecciones

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha reiterado que su formación no retirará su enmienda a la totalidad a las cuentas y ha recordado que en el pleno previsto para este jueves todo apunta a que el proyecto "fallido" de presupuestos de la Junta "será devuelto a los corrales" tras el previsible voto favorable unánime de la oposición a las enmiendas a la totalidad que han registrado todos los grupos.

"Le diría a alguien que sea cercano al presidente de la Junta que no se haga más daño porque la realidad es que toda la oposición ha presentado una enmienda a la totalidad y no se le ocurrió otra cosa mejor que hacer el ridículo con su declaración institucional", ha señalado, asegurando que fue "una manera de tapar su incapacidad de sacar los presupuestos adelante".

Gómez Urbán ha recordado que la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, lleva gobernando desde 2019, al igual que Mañueco, y ha sacado siete presupuestos adelante en minoría mientras que el presidente de la Junta "solo ha sido capaz de sacar tres cuentas adelante". "Debería reflexionar seriamente y preguntarse que está pasando si toda la oposición le manda los presupuestos para casa y le dice que no sirven. Solo le queda una salida, disolver las Cortes y convocar elecciones", ha afirmado.

La portavoz socialista ha denunciado la "tomadura de pelo" por parte de Mañueco al que "le queda ya muy poquito tiempo" en la Presidencia de la Junta y no ha querido pronunciarse sobre una posible retirada de las cuentas por parte del Gobierno autonómico ante la previsible derrota parlamentaria de este jueves.

"No lo sé porque es muy difícil ponerse en esa cabeza. La única salida que le queda a Mañueco en estos momentos, cuando toda la oposición ha presentado enmiendas a la totalidad, es reflexionar y ver que este proyecto fallido suyo no tiene más recorrido. Que haga lo que un presidente decente haría", ha zanjado.

Vox denuncia el "infantilismo"

El portavoz de Vox, David Hierro, ha denunciado el "infantilismo político" de Mañueco al "destruir en horas" los avances que había alcanzado la formación en su reunión del pasado sábado el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. Además, ha criticado que el presidente autonómico convocase una declaración institucional para decir que el presupuesto "es bueno para las personas" y para pedir a los grupos que retirasen sus enmiendas a la totalidad.

"Es algo insólito, ni siquiera para retirar los presupuestos, que es lo que hubiera sido lo lógico ante las enmiendas a la totalidad de todos los grupos parlamentarios. Esto en vez de pinza es pinzón ya. Dice que quiere seguir negociando, Mañueco no ha negociado nada, lleva sin negociar desde 2019 que se le nombró presidente de la Junta", ha señalado, asegurando que "si los demás no aceptan lo que él impone se enfada y se va a llorar".

Hierro ha insistido en que Mañueco es "incapaz de llegar a ningún acuerdo" y ha recordado que ha aprobado "tres presupuestos aprobados en seis años" y "dos de ellos con Vox". "Para que luego hable de la pinza. Vox ha apoyado el 50% de las iniciativas que el PP ha presentado en el pleno y solo ha conseguido el 25% del apoyo del PP en las iniciativas que ha presentado", ha apuntado.

El portavoz de los de Santiago Abascal ha asegurado que, tras anunciarse la declaración institucional de Mañueco, esperaban "algo inteligente y políticamente maduro" por su parte. "Nada más lejos de la realidad. La jugada inteligente y digna de Mañueco hubiera sido retirar los presupuestos dado el varapalo que se va a llevar por parte de todos los grupos de la oposición el jueves ante el desastre que han presentado y su incapacidad de llegar a ningún acuerdo. Ese es el resumen del desastre y del caos de este presupuesto", ha afirmado.

También se ha pronunciado Hierro con respecto a las palabras de Mañueco refiriéndose a "Vox Castilla y León" y ante una hipotética negociación paralela de la Junta con la dirección nacional del partido.

"Vox Castilla y León no existe, es algo que repite, pero ni estando dos años en el Gobierno Mañueco conoce a Vox. Vox es un partido de índole nacional que tiene representación en todas las provincias, no tenemos una organización autonómica porque no creemos en las baronías en las que él tanto confía y dentro de las cuales está cada vez más denostado", ha afirmado.

Hierro ha asegurado que "Mañueco no se entera ni de la estructura de Vox" y que "Vox repite lo mismo en todos los sitios y lo que ha dicho ayer Abascal en Extremadura lo repetirá el sábado en Salamanca probablemente".

Además, ha negado esa negociación paralela. "Después de la salida de Vox de los gobiernos al no aceptar el PP las medidas para luchar contra la inmigración ilegal, me consta que ha habido contactos con representantes del PP en todas esas comunidades y luego esos contactos han desembocado en acuerdos como los que hemos visto en Valencia, Baleares o Murcia. En Castilla y León no. Aquí la falta de diálogo y de voluntad de acuerdo de Mañueco con Vox ha sido constante desde que salimos del Gobierno", ha afirmado.

Y ha asegurado que Mañueco "siempre se ha creído que Vox es como Ciudadanos o Podemos, que éramos flor de un día y que íbamos a desaparecer porque la maquinaria del PP iba a conseguir aplastarnos". "Pero el PP ya no está en esa situación, está en otra muy distinta y su orgullo y su soberbia le impiden verlo", ha zanjado.

La "incapacidad" del PP

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha asegurado que la presentación de los presupuestos ha sido "francamente sorprendente" y una "declaración de intenciones". "Son unos presupuestos puramente de campaña que no han conseguido engañar a nadie. Alfonso nos engañó a unos antes y a otros después pero a estas alturas de la política es difícil que engañe a nadie. Los presupuestos muestran la incapacidad del PP para solucionar los problemas de la Comunidad", ha afirmado.

Además, se ha mostrado convencido de que las cuentas "no van a salir adelante por la incapacidad de Mañueco de negociar, dialogar y tener una visión de la Comunidad". "Es lamentable haber llegado hasta esta situación, todo lo que se ha hecho es puro trampantojo y pura campaña y se viene por delante una larguísima campaña electoral que empieza con este debate en noviembre y acabará en marzo", ha afirmado.

Igea ha denunciado la "incapacidad del PP" de "frenar el ascenso del populismo de derechas" porque "carece de principios". "Desgraciadamente es a donde vamos y a donde va el país y es muy preocupante. Nos enfrentamos a unos años complejos y convulsos y este país no tiene quien le escriba. La ciudadanía tiene cada vez más desafección", ha señalado.

El procurador del Grupo Mixto ha justificado su enmienda a la totalidad asegurando que se trata de unos presupuestos "que son falsos, disuelven la Comunidad y engañan a los ciudadanos". "Estamos en la estafa a los ciudadanos, en la basura populista y peronista con cheques que sabemos que no funcionan, anuncios de helicópteros donde hay partidos provinciales y espero que tengamos un debate de presupuestos aunque aún no descarto que Mañueco retire el debate de presupuestos para ahorrarse las dos o tres horas de sufrimiento", ha afirmado.

Igea ha criticado también la declaración institucional de Mañueco de este lunes. "Lo de ayer fue de aurora boreal y Mañueco cree que es la Reina Madre. Tiene 31 escaños y sigue pensando que va a gobernar sin contar con nadie, no es capaz de entender que esto ya no es su cortijo y que no va a ser su cortijo y que cuando pasen las elecciones tendrá que buscar amigos, pero como ha conseguido enfadar a todos lo va a tener muy complicado", ha afirmado.

Y ha recordado que "la política consiste en llegar a acuerdos, cosa para la que Mañueco está ya incapacitado". "Si los ciudadanos de la Comunidad quieren que las cosas cambien lo primero que tienen que cambiar es al presidente, así que espero que se vaya a su casa", ha apuntado.

"No quieren negociar"

El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, se ha mostrado convencido de que el Gobierno de la Junta "no quiere negociar los presupuestos". "El viernes Carriedo dijo que quería negociar pero yo no he tenido ninguna llamada en estos días y ayer Mañueco dijo que estamos en una primera ronda. No quieren negociar los presupuestos, partiendo de que sería bueno negociarlos, hablar con los grupos y que para los ciudadanos sería bueno tener unos presupuestos", ha señalado.

Además, ha criticado que Mañueco "habló de la actitud de los grupos" y ha asegurado que "el grupo que ha tenido una actitud negativa ha sido el PP porque negociar es ofrecer algo a cambio y no ha ofrecido nada". "Estos presupuestos no son, como dijo Mañueco, buenos, ni son expansivos, de ser algo serían restrictivos, y no son justos para Soria. Esos 474 millones que tiene Soria son el 3% del presupuestos y Soria tiene el 4% de la población, 5% del PIB y 11% del territorio", ha denunciado.

Ceña ha señalado que los presupuestos "son malos para Soria". "Nosotros hemos propuesto cambiarlos, así no nos valen, y la enmienda a la totalidad está totalmente justificada", ha afirmado.

El procurador de Soria ¡Ya!, además, ha asegurado que, tras las elecciones, cualquier acuerdo "pasaría por cumplir" sus exigencias y que los compromisos "tendrían que ser bastante fuertes porque por el hecho de que una partida presupuestaria recoja algo no significa que se vaya a hacer". "Yo esperaba que llamaran el sábado o el domingo y nos dijeran que habían estudiado nuestras propuestas y que estaban dispuestos a llegar a un acuerdo, pero no han llamado", ha insistido.

Además, se ha mostrado convencido de que, para Mañueco y para el PP, el éxito de estos presupuestos "es que no se aprueben porque lo que quieren es crear un relato sobre su alta capacidad de Gobierno y la oposición que es mala malísima". "Pero le recuerdo que tiene 31 escaños y que tiene que llegar a acuerdos porque es lo que ha pedido la ciudadanía", ha afirmado.

Por otro lado, Ceña ha criticado el anuncio por parte del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de una nueva estación de AVE en el municipio madrileño de Parla, un "feudo socialista". "Se premia a Vigo cuando quiere acortar los viajes a Madrid, lo hacen con ayuntamientos y ciudades donde quieren ganar o recuperar votos. No estamos en absoluto de acuerdo con pagarlas entre todos cuando solo benefician a unos pocos", ha zanjado.