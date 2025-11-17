Mañueco pide a los grupos que retiren las enmiendas a la totalidad para seguir negociando: "No hay razones"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido este lunes a los grupos de la oposición que retiren las enmiendas a la totalidad a los presupuestos para 2026 para seguir negociando las cuentas. "No hay razones de peso para una enmienda a la totalidad que supondría paralizar los presupuestos", ha señalado, después de que Vox registrase la suya propia, que se ha sumado a las de PSOE, UPL-Soria ¡Ya! y el Grupo Mixto.

Unas enmiendas a la totalidad que se debatirán en bloque en el pleno de las Cortes este jueves, 20 de noviembre, y que, previsiblemente, saldrán adelante, provocando la devolución de las cuentas a la Junta, el fin de su tramitación y una nueva prórroga presupuestaria en la Comunidad.

"Lamento la decisión del PSOE y de Vox Castilla y León de presentar enmiendas a la totalidad igual que los otros grupos parlamentarios. Unos y otros han mostrado voluntad de diálogo y una actitud constructiva en los primeros encuentros y espero que esas enmiendas a la totalidad puedan retirarse y sustituirse por enmiendas parciales. Podemos encontrar puntos de entendimiento, todas las provincias cuentan, Castilla y León es más fuerte cuando escucha a todos y cuando cada territorio siente que forma parte de un proyecto compartido", ha afirmado Mañueco.

El presidente de la Junta ha recordado que "desde el primer día" aseguró que haría "todo lo posible" para que los presupuestos salieran adelante. "Creemos firmemente que son buenos para Castilla y León, para su desarrollo, sus servicios públicos y su equilibrio territorial. El Gobierno ha cumplido con su obligación, presentar los presupuestos, y los grupos han definido sus prioridades en esta primera ronda. Existen diferencias, por supuesto, pero se ha constatado que no hay razones de peso para una enmienda a la totalidad que supondría paralizar los presupuestos", ha insistido.

Por ello, ha instado a todas las formaciones de la oposición a "retirarlas" y "a continuar la negociación durante la fase de enmiendas parciales al articulado".

"Pongamos a los ciudadanos y sus intereses en el centro de nuestras prioridades, dejemos a un lado los electoralismos, los cálculos cortoplacistas y los juegos partidistas que nada aportan a quienes esperan respuestas y certezas. Este es el tiempo del diálogo, de la negociación y del acuerdo y hay tiempo suficiente para lograrlo durante su tramitación en las Cortes si trabajamos con responsabilidad, serenidad y altura de miras porque cuando se trabaja por el bien común siempre hay un camino", ha zanjado.