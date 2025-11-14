La Junta no logra sumar apoyos para los Presupuestos más altos de la historia con un PSOE que se queda en el “no por el no”

El consejero de Economía mantiene reuniones con los grupos parlamentarios de las Cortes sobre el proyecto de Presupuestos R. Cacho ICAL

La ronda de contactos emprendida este viernes por el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, para recabar apoyos a los Presupuestos Generales de Castilla y León para 2026 concluye sin acuerdos firmes y con posiciones muy alejadas entre los distintos grupos.

Lo hace a pocos días de que expire el plazo para registrar enmiendas a la totalidad, el próximo lunes 17 de noviembre. El debate de totalidad está fijado para el 20 de noviembre.

El resumen es que el PSOE ha confirmado su enmienda a la totalidad para que se devuelvan a la Junta y finalice su tramitación, así como del procurador de Unidas Podemos Pablo Fernández, quien no estuvo en la reunión de hoy, y de Francisco Igea, que no fue convocado, ambos integrantes del Grupo Mixto.

En cambio, Por Ávila la ha descartado y UPL y Soria YA, que comparten grupo, tomarán una decisión estos días. En el caso de Vox se desconoce cuál será su decisión, algo que podría desvelar mañana en la reunión con Fernández Carriedo.

Fernández Carriedo ha mantenido cinco reuniones de seis horas con PSOE, UPL, Soria ¡YA!, Por Ávila y el propio Partido Popular. El consejero ha afirmado que los encuentros permitieron “avanzar en los puntos que unen”, aunque reconoció que cada formación decidirá en los próximos días su posición final.

“Les hemos pedido que analicen el presupuesto sin intereses partidistas ni electorales. Beneficia a autónomos, agricultores, trabajadores y al mundo rural”, ha afirmado.

A primera hora de la mañana tuvo lugar la reunión con el Grupo Socialista, que se prolongó durante una hora y 50 minutos, finalizó sin avances. Pese a que Fernández Carriedo aseguró haber encontrado “mejor disposición de la esperada”, el PSOE ratificó su enmienda a la totalidad, anunciada esta misma semana por su líder autonómico, Carlos Martínez.

La portavoz socialista, Patricia Gómez Urbán, fue tajante: “La reunión llega tarde y mal. Debería haberse producido hace meses entre el presidente de la Junta y nuestro secretario general”. Además, acusó a Fernández Mañueco de “esconderse en lugar de dar la cara”.

Soria ¡YA! mostró un rechazo frontal al proyecto presupuestario tras reunirse con Fernández Carriedo. Los procuradores Ángel Ceña y Juan Antonio Palomar denunciaron que Soria vuelve a ser “la provincia peor tratada”, con menos de 480 millones frente a los más de 630 del resto de provincias y los más de 1.600 millones de León y Valladolid.

La plataforma criticó que el reparto se base “en el número de procuradores y no en las necesidades reales” y lamentó la ausencia de un “plan integral” para la provincia. Como condición mínima para iniciar cualquier negociación, exige incrementar un 30% la inversión provincializada, además de garantizar partidas para infraestructuras sanitarias, refuerzos de personal, comunicaciones y servicios esenciales.

Por Ávila no presentará enmienda a la totalidad

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, acompañado de su presidente José Ramón Budiño, descartó presentar una enmienda a la totalidad. Sin embargo, advirtió de que su voto dependerá del debate del 20 de noviembre y de si la Junta acepta algunas de las propuestas que plantearon.

“De aquí al día 20 mi teléfono está abierto”, dijo, sin cerrar la puerta a una abstención. También recordó la “paradoja” de que ahora se negocien inversiones mediante enmiendas parciales cuando ese mismo mecanismo llevó en 2021 al PP a romper con Ciudadanos y convocar elecciones. Sobre las conversaciones mantenidas, destacó la habilidad negociadora del consejero: “Habla fenomenal: te puede vender orinales”.

UPL, pesimista y sin acuerdo

El líder de la UPL, Luis Mariano Santos, aseguró que su formación no percibe “voluntad real” de acuerdo por parte del Ejecutivo. “Solo escuchamos buenas palabras. El presupuesto no es el nuestro y no responde a las necesidades de León, Zamora y Salamanca”, afirmó.

UPL decidirá este fin de semana si presenta enmienda a la totalidad o si pasa directamente a enmiendas parciales, pero Santos dejó claro que actualmente “no se dan las condiciones” para apoyar las cuentas. Además, advirtió de que, con elecciones autonómicas previstas para marzo, aprobar los presupuestos podría condicionar al próximo Gobierno, y dudó incluso de que se cumplieran los posibles acuerdos.

Respecto a eventuales pactos postelectorales, afirmó que no han entrado en ese terreno: “No se puede hablar de unas elecciones que faltan cuatro meses. Cuando llegue el momento, hablaremos, pero hoy no tiene valor”.

El portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, reafirmó su apoyo “sin fisuras” a las cuentas de 2026, que ascienden a 15.715 millones de euros, “el presupuesto más alto de la historia de Castilla y León”.

Gavilanes criticó el “no por el no” del PSOE y lamentó que los socialistas hayan presentado una enmienda a la totalidad sin esperar a las comparecencias de los consejeros ni a las reuniones con el titular de Hacienda. “Decir no es decir no a la consolidación de los servicios públicos, la sanidad, la agricultura y la ganadería”, añadió.