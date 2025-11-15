Vox exige a Mañueco un gesto público si quiere apoyo a los Presupuestos: "Hoy hemos visto en Carriedo al PP de Valencia"

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, mantiene una reunión de trabajo con el Grupo Parlamentario Vox en relación con los Presupuestos de la Comunidad para 2026. Miriam Chacón ICAL

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha valorado como “especialmente útil” la reunión mantenida este sábado, la última, con el Grupo Parlamentario Vox dentro de la ronda de contactos abierta para analizar el Proyecto de Ley de Presupuestos de Castilla y León para 2026. En total, subrayó, se han invertido “casi nueve horas de reuniones” con todas las formaciones con representación en las Cortes.

“Hemos trasladado el contenido del presupuesto, sus objetivos y nuestra visión, y hemos recibido también las opiniones de los partidos”, señaló. Tras esta fase, pidió unos días para que las formaciones “reflexionen y decidan su posición” antes de la votación. “Las puertas de la Consejería están abiertas por si necesitan aclaraciones o contactos adicionales. Respetaremos, como es natural, aquello que decidan”, afirmó.

Carriedo defendió que las cuentas para 2026 “ayudan a los autónomos, apoyan a las personas mayores, mantienen el compromiso con el mundo rural y favorecen el crecimiento económico”, además de consolidar ayudas como el Buscyl, la educación gratuita de 0 a 3 años o los apoyos fuera del horario escolar.

Vox habla de “moderado optimismo”, pero pone condiciones

El portavoz de Vox en las Cortes, David Hierro, ofreció igualmente una valoración positiva del encuentro, aunque con matices. “Hoy la reunión con Carlos Fernández Carriedo ha sido de moderado optimismo”, afirmó. Destacó que el consejero mostró “ánimo de negociación”. "Hemos visto en Carriedo hoy al Partido Popular de Valencia, ese que quiere llegar a acuerdos con Vox, ha dicho literalmente que tienen que tratar a Vox como un socio referente, y eso nos agrada, nos gusta", ha asegurado.

Hierro afirma además que Carriedo reconoció la vigencia de los 32 puntos del acuerdo de gobierno, base del conocido gurruño, y que se mostró receptivo a propuestas como el fin de las subvenciones a organizaciones vinculadas -según Vox- al “efecto llamada” de la inmigración irregular, el refuerzo de la devolución de menores migrantes a países de origen o la revisión de las ayudas a sindicatos. “Nos ha dicho que algunas de estas cuestiones podrían entrar en negociación”, señaló.

Vox planteó también cambios en las ayudas al alquiler “con prioridad para nacionales”, una mayor destinación de fondos de servicios públicos “a los españoles” y rebajas fiscales reales en transmisiones, actos jurídicos documentados y sucesiones. Asimismo, expresó su “sorpresa” por la reducción de la partida para víctimas del terrorismo.

“Debe decirlo públicamente antes del lunes”

Aunque la reunión fue, en palabras de Hierro, “larga y productiva”, Vox condiciona su decisión sobre la enmienda a la totalidad -que debe registrarse antes del lunes a las 14.00 horas- a una declaración pública del presidente Alfonso Fernández Mañueco.

“Si tan importante es este presupuesto, debería haber estado hoy aquí”, lamentó el portavoz. “Antes del lunes a las 12.00 horas tiene que salir diciendo que acepta negociar estas medidas y que las comparte, porque están en el acuerdo de gobierno. Si no lo hace, habrá enmienda a la totalidad”.

Vox insiste en que el gesto debe proceder del propio presidente porque es él quien debe “garantizar” que la sintonía mostrada por Carriedo “se traduzca en decisiones políticas reales”.

Mientras los grupos entran en su periodo de reflexión, la Junta mantiene el mensaje de apertura al diálogo. Vox, por su parte, deja claro que la llave de la tramitación presupuestaria no dependerá de la reunión de hoy, sino de la respuesta pública que Mañueco decida ofrecer en las próximas horas.