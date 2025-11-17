PSOE y Vox tumbarán los presupuestos de Castilla y León para 2026 con sus enmiendas a la totalidad

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, durante el registro de la enmienda a la totalidad de su grupo a los presupuestos autonómicos para 2026, este lunes ICAL

El proyecto de presupuestos de Castilla y León para 2026 será previsiblemente devuelto a la Junta tras el pleno de las Cortes de este jueves, 20 de noviembre, después de que Vox haya registrado este lunes su enmienda a la totalidad, una vez finalizado el plazo dado por la formación al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para que aceptase sus condiciones en una declaración pública, algo que, finalmente, no se ha producido. Una situación que hace prever una nueva prórroga presupuestaria en la Comunidad.

La enmienda a la totalidad presentada por Vox se debatirá y votará en bloque con las presentadas por el resto de la oposición, entre ellas la del PSOE, que también ha sido registrada este lunes, lo que asegura que los presupuestos presentados por el Gobierno en minoría del PP sean devueltos a la Junta y no continúen su tramitación. Este mismo lunes, además, han registrado sus respectivas enmiendas a la totalidad la Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Soria ¡Ya! y el Grupo Mixto.

Los 28 votos del Grupo Socialista, junto a los 11 de Vox, los seis de UPL y Soria ¡Ya! y los dos votos del Grupo Mixto sumarán un total de 47 apoyos a las enmiendas a la totalidad de las cuentas autonómicas frente a los 33 votos contrarios del Grupo Popular y de los procuradores no adscritos expulsados de Vox Javier Teira y Ana Rosa Hernando, una cifra insuficiente para que los presupuestos continúen su tramitación en la Cámara, por lo que la Comunidad se verá abocada a una nueva prórroga presupuestaria.

La "soberbia" de Mañueco

El portavoz de Vox, David Hierro, ha denunciado que "una vez más Mañueco actúa con la soberbia con la que viene actuando habitualmente". "Mañueco ha decidido tumbar y derribar los avances claros que se produjeron el sábado y no aceptar nuestra voluntad de acuerdo y de diálogo, que se ha producido en otros territorios de España como Valencia, Murcia o Baleares. Lo que el propio Feijoo calificó como un buen acuerdo en Valencia, aquí Mañueco ha decidido echarlo abajo", ha afirmado.

Hierro ha asegurado que "Vox no chantajea a nadie" y que "presenta sus propuestas y medidas y las defiende con firmeza" y ha recordado que las medidas que exigían a Mañueco iban dirigidas "a luchar contra la inmigración ilegal, quitar subvenciones a sindicatos y patronal y favorecer la adquisición de vivienda a los jóvenes eliminando impuestos".

"No entiendo que haya ningún votante del PP que se niegue a la aceptación de estas medidas a las que hoy se ha negado una vez más Mañueco. Mañueco decide una vez más rechazar y menospreciar la mano tendida que le ha lanzado Vox, como la hemos lanzado en otras comunidades de España, y decide seguir escondido detrás de políticas de izquierda que ningún votante del PP entiende", ha insistido.

El portavoz de Vox ha asegurado que dieron "un plazo lógico y razonable" a Mañueco y que "simplemente tenía que haber hecho un ejercicio de buena voluntad, pero ha vuelto a esconderse en su soberbia". Sobre un posible adelanto electoral tras la devolución de los presupuestos a la Junta, Hierro ha asegurado que "está en manos de Mañueco".

"Nos da igual porque estamos muy preparados para ir a esas elecciones, Vox está fuerte porque cumple con los ciudadanos", ha afirmado, asegurando que seguirán adelante con la enmienda a la totalidad y que no habrá más "prórrogas" ni se plantean la posibilidad de retirarla.

El PSOE pide elecciones

El Grupo Socialista ha registrado este lunes en las Cortes su enmienda a la totalidad contra el proyecto de ley de presupuestos para 2026, que se debatirá y votará en el pleno del jueves 20 de noviembre. En caso de que las cuentas sean tumbadas, como es previsible tras el registro de una enmienda a la totalidad también de Vox, el secretario general del Grupo Socialista, Pedro González, ha exigido a Mañueco que dimita al día siguiente y convoque elecciones autonómicas "lo antes posible".

González ha asegurado que su grupo mantendrá la enmienda a la totalidad hasta el jueves, con independencia de lo que haga Vox. "Será decisión de Vox", ha insistido, ante la posibilidad de que registren la enmienda, pero la retiren después, un escenario sobre el que evitó pronunciarse.

El secretario general del Grupo Socialista ha justificado su rechazo al proyecto asegurando que no ha sido "negociado" con la sociedad civil, al tiempo que recordó que ha tenido una tramitación "totalmente bochornosa y lamentable". En su opinión, Mañueco lo presentó por "orden" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pero con una "absoluta desgana y desidia".

La enmienda a la totalidad, registrada por Pedro González, acompañado por la portavoz y viceportavoz socialista, Patricia Gómez y Nuria Rubio, alude a la "inexplicable negligencia" que provocó que la Mesa de las Cortes rechazara por razones jurídicas iniciar la tramitación en un primer momento, así como a la ausencia de una Ley de Medidas, lo que denota para los socialistas una "improvisación total" y deja al presupuesto "totalmente cojo".

Los socialistas defienden que el presupuesto incide en los "defectos" de años anteriores y que no corrige las necesidades de Castilla y León. A su juicio no aprovecha la "ingente" cantidad de recursos procedentes del Gobierno. También censura que se recorte un siete por ciento los fondos para investigación, desarrollo e innovación o que aumenten un 48 por ciento el gasto no financiero en fomento del empleo. Además, señala que la deuda de la Comunidad "vuelve a ser la tercera consejería".

"Nuestra comunidad autónoma se va quedando atrás fruto de las políticas económicas, administrativas y fiscales de la Junta de Castilla y León, que plasma ejercicio tras ejercicio en sus presupuestos, haciendo que seamos la tercera comunidad que menos crece económicamente y con un PIB que ya no representa ni el cinco por ciento del total nacional", ha zanjado González.