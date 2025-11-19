PSOE y Vox se unen para derribar los presupuestos de CyL: un bloqueo que no sucedía desde la época de Aznar

Este jueves, 20 de noviembre, llegará a su fin el breve recorrido del proyecto de presupuestos para 2026 de la Junta de Castilla y León. El voto favorable a las enmiendas a la totalidad por parte de PSOE, Vox, UPL, Soria ¡Ya! y el Grupo Mixto en el pleno de las Cortes autonómicas forzará la devolución de las cuentas a la Junta y obligará a una nueva prórroga presupuestaria en la Comunidad.

Se trata de una situación que no se vivía en el Parlamento autonómico desde que en noviembre de 1988, hace 37 años, las enmiendas a la totalidad del PSOE y del Centro Democrático y Social (CDS) obligaron a la devolución de las cuentas autonómicas presentadas por el entonces Gobierno en minoría de la Junta de Alianza Popular (AP), presidido desde un año antes por José María Aznar. En aquel momento, la devolución del proyecto de ley a la Junta fue aprobada por 49 votos a favor, de PSOE y CDS, y 33 en contra, los 32 de AP y uno del Grupo Mixto.

En esta ocasión, la presentación de enmiendas a la totalidad por parte de todos los grupos de la oposición obligará a la devolución de las cuentas a solo cuatro meses de las elecciones autonómicas previstas para marzo de 2026. De poco ha servido el ofrecimiento del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a los grupos de continuar el diálogo en una futura fase de enmiendas parciales. La oposición se ha mantenido en sus trece, denunciando la "falta de voluntad de acuerdo" del presidente de la Junta, y tumbará las cuentas este mismo jueves.

Los 28 votos del Grupo Socialista, junto a los 11 de Vox, los seis de UPL y Soria ¡Ya! y los dos votos del Grupo Mixto sumarán un total de 47 apoyos a las enmiendas a la totalidad de las cuentas autonómicas frente a los 33 votos contrarios del Grupo Popular y de los procuradores no adscritos expulsados de Vox Javier Teira y Ana Rosa Hernando, una cifra insuficiente para que los presupuestos continúen su tramitación en la Cámara.

Un pleno maratoniano

El pleno de las enmiendas a la totalidad que se celebrará este jueves en las Cortes autonómicas, y que pondrá punto final a la breve existencia de los presupuestos de la Junta, será una sesión maratoniana que se iniciará a las 16:00 horas de la tarde y se extenderá durante tres horas y media, hasta las 19:30 horas aproximadamente.

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que ha llevado la batuta de las negociaciones de las cuentas con los grupos de la oposición, será el encargado de presentar el proyecto de ley de presupuestos ante el pleno durante un periodo de 15 minutos. Después, llegará el turno del debate de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Socialista, con un turno a favor de la enmienda de 15 minutos, un turno en contra de otros 15 minutos, una réplica de siete minutos y medio y una dúplica también de siete minutos y medio.

A continuación, llegará el turno del debate de la enmienda a la totalidad presentada por Vox, con un turno a favor de la enmienda de 15 minutos, un turno en contra de otros 15 minutos, una réplica de siete minutos y medio y una dúplica también de siete minutos y medio. Después, se debatirá la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo UPL-Soria ¡Ya!, con un turno a favor de la enmienda de 15 minutos compartido por ambos partidos, un turno en contra de otros 15 minutos, una réplica de siete minutos y medio y una dúplica también de siete minutos y medio.

Para finalizar, se debatirá la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Mixto con un turno a favor de la enmienda de 15 minutos compartido por las formaciones que componen el grupo, un turno en contra de otros 15 minutos, una réplica de siete minutos y medio y una dúplica también de siete minutos y medio.

Tras concluir los debates de las enmiendas a la totalidad, llegará el turno de la votación de las mismas en bloque, agrupadas en una única votación en la que, previsible, saldrán adelante al haber sido presentadas por todos los grupos de la oposición. Por último, se concederá un turno de explicación de voto de aquellos procuradores, si los hubiese, que no hubieran votado de la forma anunciada por el portavoz de su grupo, con un total de dos minutos y medio para cada procurador y de un minuto y medio en el caso de los procuradores no adscritos.

Seis prórrogas en siete años

Castilla y León se encuentra irremediablemente abocada a una nueva prórroga de los presupuestos de 2024, los últimos aprobados en la Comunidad, después de que las cuentas para 2026 sean, previsiblemente, rechazadas en el pleno de este jueves.

Mañueco ha encontrado durante su mandato grandes dificultades para presentar las cuentas a tiempo y en enero de 2026 se producirá la sexta prórroga presupuestaria de los últimos siete años, la novena en la historia de la Comunidad. En enero de 2025 se prorrogaron las cuentas de 2024 después de que la Junta no llegase a registrar el proyecto de presupuestos en las Cortes, consciente de la falta de apoyos parlamentarios en su recién estrenado Gobierno en minoría.

Anteriormente, la Comunidad inició enero de 2024 con los presupuestos de 2023 prorrogados, unas cuentas que habían visto la luz en plazo el 1 de enero de aquel año pero sin la Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que los acompañan tras un error en la votación en las Cortes en diciembre de 2022.

En aquella ocasión, los dos grupos que sostenían al Gobierno de la Junta, PP y Vox, aceptaron por error las enmiendas del PSOE en la última fase de la tramitación de la norma y, finalmente, aquel pleno debió repetirse en el mes de enero, cuando las dos formaciones que compartían el Gobierno aprobaron definitivamente la Ley de Medidas y, por tanto, los presupuestos de 2024 salieron adelante, los mismos que continúan en vigor a día de hoy.

La anterior prórroga presupuestaria se había producido en enero de 2022, año en el que se prorrogaron las cuentas de 2021 debido a la disolución de las Cortes autonómicas y al adelanto electoral anunciado por Mañueco el 21 de diciembre. Precisamente, la convocatoria anticipada de las elecciones autonómicas se produjo solo dos días antes del pleno en el que debían debatirse las enmiendas parciales de las cuentas impulsadas por el Gobierno que compartían entonces el PP y Ciudadanos.

Una supuesta negociación secreta de los presupuestos entre Ciudadanos y Por Ávila fue la excusa que puso el presidente de la Junta para adelantar los comicios, que se celebraron el 13 de febrero de 2022 y que desembocaron en el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox, el primero entre ambos partidos en España.

Además, previamente, en los años 2019 y 2020 ni siquiera se llegaron a tramitar las cuentas, en el segundo caso, con Mañueco ya en el Gobierno, debido a la compleja situación generada por la pandemia de la COVID-19. El presupuesto de 2018, por tanto, se prorrogó en tres ocasiones, en 2019, en 2020 y en 2021 y, antes de la llegada del actual presidente de la Junta al cargo ya se habían producido prórrogas, aunque en aquellas ocasiones las cuentas se aprobaron a mediados de año.

Durante el Gobierno del popular Juan Vicente Herrera (2001-2019) se produjeron prórrogas presupuestarias de 2011 para 2012 y de 2016 para 2017, aunque en estos dos ejercicios las cuentas se aprobaron a mediados de año, algo que no sucedió ni en 2018 para 2019, aún con Herrera, ni en 2019 para 2020, ya con Mañueco.

La primera prórroga de la historia de la Comunidad se produjo en 2012, cuando el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, convocó elecciones generales para el mes de noviembre de 2011, sin dejar presupuesto para el siguiente año, lo que llevó al Gobierno de Herrera a prorrogar las cuentas de 2011.

Además, Herrera también optó por la prórroga en 2017, tras la comunicación de que las entregas a cuenta que había enviado el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, habían variado a la baja y al no contar el entonces presidente, Mariano Rajoy, con apoyos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

El PP apela al diálogo

El PP ha apelado al diálogo hasta el último minuto y este mismo martes, los populares pidieron a PSOE y Vox que dejasen atrás los "cálculos electoralistas" y que no bloqueasen los presupuestos de Castilla y León para 2026 con las enmiendas a la totalidad que registraron este lunes y que provocarán que las cuentas decaigan este jueves. "El bloqueo por el bloqueo no soluciona nada, apelamos a ese diálogo que es necesario", señalaba el portavoz del Grupo Popular en la Cámara, Ricardo Gavilanes.

Gavilanes, que agradeció a los grupos su "disposición" mostrada en las reuniones con la Junta y su "espíritu de trabajo para llegar a algún tipo de consenso" lamentó que todas las formaciones de la oposición hayan presentado enmiendas a la totalidad de los presupuestos pero no tiraba la toalla. "Se va a intentar buscar ese consenso para que esas enmiendas a la totalidad evolucionen a unas enmiendas parciales", afirmó, en un ofrecimiento que desoyó la oposición.

Los grupos opositores reiteraron su voluntad de presentar las enmiendas a la totalidad de las cuentas que registraron este lunes en el pleno de este jueves y denunciaron la "falta de diálogo" de Mañueco. Además, el PSOE aseguró que al presidente de la Junta solo le queda una salida, "disolver las Cortes y convocar elecciones", ante el "fracaso" de las cuentas, mientras que Vox censuró la "constante falta de voluntad de acuerdo" del presidente de la Junta.

Gavilanes insistía en que Castilla y León "es más fuerte cuando se construye con diálogo y consenso, cuando se escucha y cuando cada territorio se siente parte de un proyecto como los presupuestos para 2026, que no responden a una lógica partidista".

"Responden a un deber de reforzar nuestros servicios públicos, apoyar a las familias, a los autónomos, a los jóvenes y seguir construyendo una Castilla y León equilibrada y para todos", señaló, asegurando que la Junta ha "cumplido con su obligación" presentando unas cuentas "en tiempo y forma, rigurosas y serias". "Intentamos que sean consensuadas y sacar adelante esos presupuestos", añadió.

El PSOE pide elecciones

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, reiteró que su formación no retirará su enmienda a la totalidad a las cuentas y recordó que en el pleno previsto para este jueves todo apunta a que el proyecto "fallido" de presupuestos de la Junta "será devuelto a los corrales" tras el previsible voto favorable unánime de la oposición a las enmiendas a la totalidad que han registrado todos los grupos.

"Le diría a alguien que sea cercano al presidente de la Junta que no se haga más daño porque la realidad es que toda la oposición ha presentado una enmienda a la totalidad y no se le ocurrió otra cosa mejor que hacer el ridículo con su declaración institucional", señaló, asegurando que fue "una manera de tapar su incapacidad de sacar los presupuestos adelante".

Gómez Urbán recordó que la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, lleva gobernando desde 2019, al igual que Mañueco, y ha sacado siete presupuestos adelante en minoría mientras que el presidente de la Junta "solo ha sido capaz de sacar tres cuentas adelante". "Debería reflexionar seriamente y preguntarse que está pasando si toda la oposición le manda los presupuestos para casa y le dice que no sirven. Solo le queda una salida, disolver las Cortes y convocar elecciones", afirmó.

Vox denuncia el "infantilismo"

El portavoz de Vox, David Hierro, por su parte, denunció el "infantilismo político" de Mañueco al "destruir en horas" los avances que había alcanzado la formación en su reunión del pasado sábado el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. Además, criticó que el presidente autonómico convocase una declaración institucional para decir que el presupuesto "es bueno para las personas" y para pedir a los grupos que retirasen sus enmiendas a la totalidad.

"Es algo insólito, ni siquiera para retirar los presupuestos, que es lo que hubiera sido lo lógico ante las enmiendas a la totalidad de todos los grupos parlamentarios. Esto en vez de pinza es pinzón ya. Dice que quiere seguir negociando, Mañueco no ha negociado nada, lleva sin negociar desde 2019 que se le nombró presidente de la Junta", señaló, asegurando que "si los demás no aceptan lo que él impone se enfada y se va a llorar".

Hierro insistió en que Mañueco es "incapaz de llegar a ningún acuerdo" y ha recordado que ha aprobado "tres presupuestos aprobados en seis años" y "dos de ellos con Vox". "Para que luego hable de la pinza. Vox ha apoyado el 50% de las iniciativas que el PP ha presentado en el pleno y solo ha conseguido el 25% del apoyo del PP en las iniciativas que ha presentado", apuntó.

El portavoz de los de Santiago Abascal aseguró que, tras anunciarse la declaración institucional de Mañueco, esperaban "algo inteligente y políticamente maduro" por su parte. "Nada más lejos de la realidad. La jugada inteligente y digna de Mañueco hubiera sido retirar los presupuestos dado el varapalo que se va a llevar por parte de todos los grupos de la oposición el jueves ante el desastre que han presentado y su incapacidad de llegar a ningún acuerdo. Ese es el resumen del desastre y del caos de este presupuesto", afirmó.

UPL, Soria ¡Ya! y el Grupo Mixto

Pero PSOE y Vox no han sido los únicos en presentar enmiendas a la totalidad a los presupuestos y es que el Grupo UPL-Soria ¡Ya! y el Grupo Mixto también han presentado las suyas propias.

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea aseguraba este martes que la presentación de los presupuestos había sido "francamente sorprendente" y una "declaración de intenciones". "Son unos presupuestos puramente de campaña que no han conseguido engañar a nadie. Alfonso nos engañó a unos antes y a otros después pero a estas alturas de la política es difícil que engañe a nadie. Los presupuestos muestran la incapacidad del PP para solucionar los problemas de la Comunidad", afirmaba.

Por su parte, el portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, se mostraba convencido de que el Gobierno de la Junta "no quiere negociar los presupuestos". "El viernes Carriedo dijo que quería negociar pero yo no he tenido ninguna llamada en estos días y ayer Mañueco dijo que estamos en una primera ronda. No quieren negociar los presupuestos, partiendo de que sería bueno negociarlos, hablar con los grupos y que para los ciudadanos sería bueno tener unos presupuestos", señalaba.

Una supuesta "falta de diálogo" de la Junta que ha sido la principal justificación de los grupos de la oposición para presentar unas enmiendas a la totalidad que harán decaer los presupuestos de Castilla y León por primera vez en 37 años en un pleno maratoniano que se convertirá en el simbólico pistoletazo de salida de las elecciones autonómicas previstas para marzo de 2026.