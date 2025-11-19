La Junta de Castilla y León sigue adelante con los presupuestos para 2026 pese al bloqueo de la oposición: "No tiramos la toalla"

La Junta de Castilla y León sigue adelante con los presupuestos para 2026 y no retirará el proyecto de ley pese al previsible bloqueo de la oposición que tumbará las cuentas en el pleno de las Cortes de este jueves con sus enmiendas a la totalidad. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha insistido en su petición a PSOE y Vox para que retiren sus enmiendas a la totalidad con el objetivo de seguir negociando las cuentas. "No tiramos la toalla, vamos a seguir insistiendo", ha señalado, en un acto en Salamanca.

Mañueco ha asegurado que los presupuestos "indican el compromiso del Gobierno de Castilla y León con la Comunidad" y ha recordado que este jueves se debaten las enmiendas a la totalidad presentadas por todos los grupos de la oposición y que, de seguir adelante las mismas, el proyecto de ley "no se aprobaría".

"Desde el Gobierno de la Comunidad no tiramos la toalla, vamos a seguir insistiendo, y reiterando la invitación a PSOE y Vox Castilla y León para continuar la negociación, que retiren las enmiendas a la totalidad, porque no hay motivos para ello, que pongamos a los ciudadanos en el centro y dejemos de lado los intereses electoralistas y partidistas. Los ciudadanos nos piden respuestas y certezas y desde el Gobierno de Castilla y León se las vamos a dar", ha afirmado.

En el mismo sentido, la vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha asegurado en Valladolid que se trata de unos "buenos presupuestos" que "apuestan por las personas de Castilla y León". "Son más de 15.700 millones de euros, 5.000 para Sanidad, 3.000 para Educación y 1.500 para Servicios Sociales. Para las políticas que estamos viendo que ayudan en el día a día a las personas de Castilla y León", ha afirmado.

Y ha reiterado la petición del presidente de la Junta y del portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, a los grupos de la oposición de que "aparten sus cálculos electoralistas, rectifiquen, retiren esa enmienda a la totalidad y apoyen los presupuestos".

Las enmiendas a la totalidad

La presentación de enmiendas a la totalidad por parte de todos los grupos de la oposición obligará previsiblemente a la devolución de las cuentas a la Junta en el pleno de las Cortes de este jueves. De poco ha servido, hasta el momento, el ofrecimiento del presidente de la Junta a los grupos de continuar el diálogo en una futura fase de enmiendas parciales. La oposición se ha mantenido en sus trece, denunciando la "falta de voluntad de acuerdo" del presidente de la Junta, y mantiene su intención de tumbar los presupuestos.

Los 28 votos del Grupo Socialista, junto a los 11 de Vox, los seis de UPL y Soria ¡Ya! y los dos votos del Grupo Mixto sumarán un total de 47 apoyos a las enmiendas a la totalidad de las cuentas autonómicas frente a los 33 votos contrarios del Grupo Popular y de los procuradores no adscritos expulsados de Vox Javier Teira y Ana Rosa Hernando, una cifra insuficiente para que los presupuestos continúen su tramitación en la Cámara. Con todo, la Junta no tira la toalla y mantendrá la mano tendida a los grupos hasta el último momento.