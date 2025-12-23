Castilla y León confía en un Gobierno "estable" de Guardiola en Extremadura: "El mensaje de los ciudadanos ha sido claro"

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves Rubén Cacho ICAL

El Gobierno de Castilla y León confía en que la presidenta extremeña, María Guardiola, pueda configurar un Ejecutivo "estable" en Extremadura tras su victoria en los comicios autonómicos del pasado domingo. "El mensaje de los ciudadanos ha sido claro", ha subrayado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves.

Carriedo ha desvinculado, además, los resultados electorales en la región extremeña con los de los comicios autonómicos de marzo y ha recordado que "cada comunidad es distinta". El portavoz de la Junta ha hecho hincapié en que "los extremeños han hablado" y que "eso siempre es bueno en democracia".

"Deseamos lo mejor para una comunidad hermana y vecina, que tenga un Gobierno estable con capacidad de llevar a cabo iniciativas. El mensaje es muy claro de quién quieren que les gobierne y cuál es la línea de actuación y tienen que ser los parlamentarios de Extremadura los que entiendan el resultado y trabajen, y nosotros esperamos la mayor estabilidad y crecimiento", ha señalado.

En relación a una posible influencia de los resultados de Extremadura en los comicios de marzo en Castilla y León, Carriedo ha señalado que "cada comunidad es distinta" aunque ha reconocido que "las tendencias pueden marcar". "A nosotros nos preocupa lo que podemos hacer, que es lo que nos ha encomendado el presidente y lo que nos piden los ciudadanos que es que nos centremos en sus problemas, en el crecimiento económico y en la creación de empleo y en los servicios públicos. Tenemos mucho que plantear a los ciudadanos", ha zanjado.