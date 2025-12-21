El PPCyL y Mañueco felicitan la Navidad con un mensaje centrado en valorar más "lo que somos y lo que llevamos dentro"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha difundido este domingo un vídeo de felicitación de Navidad en el que utiliza la nuez como símbolo de la identidad, los valores y la forma de ser de la Comunidad, en un mensaje centrado en lo esencial frente a lo superficial.

Mañueco arranca su intervención destacando que en Castilla y León "crecen las mejores nueces de España" y señala que este fruto refleja "los rasgos que definen a su gente", estableciendo un paralelismo entre sus características y el carácter de los ciudadanos de cada provincia.

En ese recorrido, alude a "la fortaleza de los abulenses", "la firmeza de los burgaleses", "la determinación de los leoneses" y "la solidez de los palentinos", junto a "la autenticidad de los salmantinos", "el impulso de los segovianos", "la constancia de los sorianos", "la pujanza de los vallisoletanos" y "la fuerza de los zamoranos".

El presidente autonómico subraya también el valor de la nuez como tradición navideña, recordando que es un alimento habitual en estas fechas.

Según afirma el presidente del PPCyL, este fruto no falta en las mesas de Navidad "simbolizando reencuentro, unión y prosperidad", conceptos que vincula directamente al espíritu de estas celebraciones.

En el mensaje navideño de su partido, Mañueco pone el acento en el significado interior del fruto, asegurando que "lo valioso está en su interior".

Señala el presidente de los populares de Castilla y León que, cuando se piensa en una nuez, no se hace "en su cáscara", utilizando esa idea como metáfora de una forma de entender la vida y las relaciones personales.

A partir de esa imagen, el dirigente popular apela al "carácter tan nuestro, tan castellano y tan leonés" para desear una Navidad en la que "lo importante no sean las cáscaras" y se valore más "lo que somos y lo que llevamos dentro".

En la parte final del mensaje, Mañueco enumera una serie de principios que asocia a esa esencia interior: "fundamento, verdad, trabajo, compromiso, humildad, sencillez, esencia, esfuerzo y escuchar", como valores que, según expresa, definen a la Comunidad.

El vídeo concluye con un agradecimiento y un deseo de buena suerte, seguido de una consigna final: "menos ruido y más nueces", con la que el presidente del PP de Castilla y León cierra la felicitación navideña del PPCyL deseando "feliz Navidad para todos".