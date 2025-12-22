El PP incluirá un nuevo centro de salud en Cistierna en el programa de las elecciones autonómicas de marzo
El presidente provincial se comprometió a promoverlo ante la petición de los alcaldes y portavoces populares en la Montaña Oriental en la reunión mantenida la pasada semana.
El PP de León incluirá la construcción de nuevo centro de salud en Cistierna que dé servicio a toda la Montaña Oriental en el programa electoral de las elecciones autonómicas del próximo mes de marzo. Éste fue el compromiso adquirido por el presidente provincial, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ante la petición reiterada de los alcaldes y portavoces del PP en los diferentes municipios de la Montaña Oriental durante la reunión mantenida la pasada semana en Cistierna.
En ella, los regidores incidieron en que la medida más eficaz es “la construcción de un nuevo edificio que cuente con la última tecnología y las condiciones adecuadas” para dar un servicio de calidad a los habitantes de la Montaña Oriental.
Este nuevo proyecto, que se incorporará al programa electoral de las próximas elecciones como un compromiso cierto en caso de que el PP siga gobernando la Junta de Castilla y León, no implica, resaltó el presidente provincial, que “no se acometan las inversiones y mejoras en las instalaciones actuales” hasta que el nuevo edificio esté operativo.
El presidente provincial incide en la apuesta de la Junta por mantener un servicio sanitario de calidad en todo el territorio lo que hace que, en Castilla y León, “tengamos la segunda mejor sanidad de España” y destacó la reciente aprobación de la Ley de Puestos de Difícil Cobertura Sanitaria, a propuesta del Grupo Popular en las Cortes.
A su vez, destacó el "esfuerzo inversor" realizado en la provincia en los últimos años con la puesta en servicio de nuevos centros de salud a lo largo de toda la geografía provincial, como en Bembibre, El Ejido en León, Pinilla y las obras que se están llevando a cabo en el nuevo centro de salud de Sahagún.