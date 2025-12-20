Mañueco: "A Sánchez le da lo mismo que las mujeres españolas salgan huyendo del PSOE por guarros y acosadores"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, clausura la reunión del Comité Ejecutivo Provincial del PP de Salamanca Jesús Formigo Ical

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado muy crítico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su discurso en la tradicional comida de Navidad del PP de Salamanca.

Ante afiliados, concejales y parlamentarios, Mañueco ha asegurado que "España está atravesando uno de los momentos más graves de nuestra democracia" y ha denunciado que Pedro Sánchez preside "un gobierno corrupto, en absoluta descomposición".

Mañueco ha insistido en que el presidente del Gobierno "quiere minar, atacar y debilitar las instituciones del Estado". Y que lo está llevando a cabo permitiendo los escándalos de antiguos miembros de su equipo, recordando que "su antiguo número dos, José Luis Ábalos, está en la cárcel. Su siguiente número dos pasó por la cárcel, Santos Cerdán. La fontanera más famosa de Ferraz y también el expresidente de la SEPI han pasado por la cárcel".

Y también ha recordado que "da igual que sean unos guarros y acosadores y que las mujeres españolas salgan huyendo del Partido Socialista. A Sánchez le da todo lo mismo".

"La lista de escándalos es infinita", ha recalcado, al tiempo que señaló que "esto va a terminar más pronto que tarde porque nuestras instituciones son más fuertes y la justicia siempre triunfa".

El presidente del PP regional ha vinculado la crisis del gobierno central con la necesidad de reforzar la política autonómica y confía en "la buena política que representamos todos los que estamos aquí, la que se aleja del ruido y se acerca a las personas"

Mañueco ha recalcado que en Castilla y León "tenemos la medalla de oro en educación, servicios sociales y atención a mayores y dependencia", además de "más empleo que nunca" y "los impuestos más bajos de nuestra historia".

El líder del PP ha aprovechado este encuentro navideño para resumir su proyecto para la comunidad de cara a las próximas elecciones autonómicas de marzo y con el que buscar situar a Castilla y León "entre las tres mejores comunidades autónomas de España para vivir".

Según ha explicado, el plan se sustenta en nueve ejes y 40 indicadores de progreso, de los cuales Castilla y León ya destaca en 26. Entre ellos, el empleo juvenil, el desarrollo de infraestructuras como el Puerto Seco y el distrito tecnológico de Salamanca, y la inversión en sanidad y educación.

Mañueco también ha destacado la política social y de transporte en el seno de la Junta. "El autobús es gratuito en Castilla y León, la única comunidad que ofrece este servicio", ha presumido.

Sobre el sector agroalimentario, ha señalado que la región es "la tercera industria más importante de España" y ha resaltado medidas para proteger a los agricultores y ganaderos frente a enfermedades como la peste porcina africana.

El presidente cerraba su intervención apelando a la unidad del partido y asegurando que el PP necesita una gran mayoría para las próximas elecciones. "Hablad con vuestras familias, con vuestros vecinos, con vuestros amigos, contad nuestro objetivo, nuestra ambición, nuestra ilusión. Cuando una mayoría se une a un propósito, nada es imposible", ha pedido a los afiliados y simpatizantes.

Carbayo alerta de la alianza del PSOE con Vox

Antes de Mañueco, el presidente provincial del PP de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha abierto el discurso de la comida navideña destacando la fortaleza del partido en la provincia.

"Viendo este salón repleto de hombres y mujeres volcados en el proyecto del Partido Popular, viendo que el mapa de la provincia de Salamanca está teñido de azul, hay que dejar la mesura a un lado. Viva el Partido Popular de Salamanca", ha celebrado.

Carbayo ha aprovechado sus palabras para defender la gestión de los alcaldes y concejales, así como del presidente de la Diputación y los diputados provinciales, y ha señalado que "los salmantinos valoran estos avances y el compromiso y entrega de todos vosotros".

También ha aprovechado para cargar contra el PSOE salmantino asegurando que "mientras ellos han declinado hacer la más mínima reivindicación para esta provincia, nosotros nos estamos dejando la piel para exigir lo que corresponde".

Además, ha alertado de la sintonía de los socialistas con Vox en el Ayuntamiento, donde, según ha afirmado, ambas formaciones han tejido una "coalición para oponerse a todo aquello que representa un avance para Salamanca".

Carbayo ha señalado que esa coincidencia política se traduce en el rechazo a iniciativas como el aumento de inversiones o la congelación de impuestos y sostuvo que PSOE y Vox "tocan fondo yendo de la mano", una estrategia que, ha asegurado, los ciudadanos "están tomando nota" y que demuestra que "les tiemblan las piernas cuando hay que gobernar".

El dirigente provincial también se ha referido a los proyectos de la Junta en Salamanca, para proclamar que Mañueco "está trabajando con ambición y acierto".

Y finalizaba su intervención asegurando que Salamanca va a apoyar a Alfonso Fernández Mañueco "con una victoria electoral clara y rotunda en 2026. No hay otra alternativa ni para Castilla y León ni para nuestra tierra".