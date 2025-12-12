Mañueco confirma que las elecciones en Castilla y León serán en marzo y que buscará un gobierno en solitario

El presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, reafirmó hoy que agotará la legislatura y que las elecciones se celebrarán en el mes de marzo, a pesar del anuncio realizado esta mañana por el presidente aragonés, el popular Jorge Azcón, que confirmó que adelantará los comicios autonómicos al próximo 8 de febrero.

Mañueco, que esta tarde participó junto a José María Aznar en la presentación del libro ‘Orden y libertad’, obra del expresidente del Gobierno, en un acto organizado por El Norte de Castilla y Caja Rural de Zamora en el teatro Zorrilla de Valladolid, no quiso analizar la posibilidad de futuros pactos con Vox y aseguró que el PP saldrá a buscar una mayoría “suficiente” y un gobierno en “solitario”, aunque puntualizó que los populares siempre están abiertos al diálogo dentro de los valores y principios constitucionales y democráticos.

El líder del PP de Castilla y León, que aseguró que la responsabilidad de su partido es la de seguir gestionando bien, recordó que a pesar de gobernar en minoría en buena parte de la legislatura, la estabilidad y el desarrollo económico ha sido una realidad.

Además, argumentó que el “ruido” y el “populismo” se han apoderado del Gobierno y de otras formaciones políticas que solo están preocupadas en que “nada avance”, pero aseguró que frente a este escenario en la Junta de Castilla y León se apuesta por la “responsabilidad” y por el crecimiento económico.

En este sentido, destacó que Castilla y León nunca ha tenido tanta población trabajando como ahora, y que se ha logrado tener unos servicios públicos autonómicos a la cabeza de España y liderar el crecimiento industrial, bajando impuestos.

“No nos vamos a dejar arrastrar por el ruido nacional e internacional. En Castilla y León hay un rumbo fijo y el objetivo es situar a la Comunidad entre las tres mejores y seguir arreglando los problemas de la gente”, afirmó el presidente de la Junta, que también explicó que siempre ha querido trasladar un gobierno en el que todo el mundo se sintiera representado y que fuera ejemplo de gestión.

Al mismo tiempo, advirtió que el siempre buscará llevar el liderazgo por el “camino de la inteligencia” y que nunca caerá en el “y tú más”. Así, hizo referencia a la reciente dimisión del senador socialista Javier Izquierdo, que “nos venía dando lecciones de feminismo y que desde una postura cínica ha tenido que dimitir” y aseveró que no entrará en este debate y que solo se dedicará a explicar su proyecto político.

Igualdad

Para Mañueco, es fundamental “tener un objetivo común que nos una a todos en la Comunidad” y que la gente tenga claro que hay un rumbo como demuestra el liderazgo de Castilla y León en materia educativa, o que la comunidad sea la tercera con mayor capacidad de atracción de estudiantes universitarios.

“Hay que dejar el ruido y apostar por la buena gestión, aunque unas fuerzas políticas han decidido renunciar a la gestión y al gobierno, y otras se han instalado en la descalificación permanente.

Nosotros vamos a seguir por el camino del sosiego, de la serenidad y la inteligencia, pero defendiendo con firmeza los intereses de Castilla y León y alzando la voz cuando se ataca la igualdad de las personas en todos los territorios y se aplica una financiación singular a un territorio a cambio de unos votos”.

Por otra parte, descartó que en Castilla y León exista un problema de identidad y recalcó que el compromiso de los castellanos y leoneses con España es firme. “Desde hace mucho tiempo, Castilla y León es una voz respetada en el contexto nacional, aunque desde el Gobierno no se nos escuche de forma diferente en función de quien esté en La Moncloa”.

Por último, Mañueco también se refirió a la revolución digital y los efectos de la Inteligencia Artificial, y aunque aseguró que supone avances y progreso, hay que hacer un esfuerzo para formar a los jóvenes, en especial en materias humanística, y para lograr que “detrás de la información exista la formación”.