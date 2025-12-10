La huelga médica mantiene el pulso al Ministerio en Castilla y León: uno de cada cuatro no fueron hoy a tampoco a trabajar

La segunda jornada de huelga convocada este miércoles en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, en una convocatoria a nivel nacional, ha tenido un seguimiento medio del 24,52 %, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 31% en Atención Hospitalaria (1.454 profesionales en huelga), del 10% en Atención Primaria (218 en huelga) y del 3% en la Gerencia de Salud de Área (un facultativo en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.673 facultativos de los 6.822 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila 9,1%, 34 médicos en huelga; Burgos 37 %, 285 en huelga; León 26,5 %, 327; Palencia 26,8 %, 119 médicos; Salamanca 19,4 %, 283 facultativos; Segovia 24,6 %, 99; Soria 37,5 %, 65; Valladolid 24,3 %, 388 médicos; y Zamora 19,3 %, 73 médicos en huelga.

La movilización, impulsada por la CESM, busca visibilizar el malestar de este colectivo ante la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del actual Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal de los servicios de salud, reivindicaciones centradas en dos puntos: la ausencia de un estatuto profesional específico para los médicos y la falta de avances en la mejora de sus condiciones laborales.