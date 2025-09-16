Los sanitarios exigen en CyL un estatuto "para avanzar" y critican la "parcial e interesada" propuesta del Ministerio

Concentración de trabajadores del SNS a las puertas del Hospital Río Hortega de Valladolid

Miles de trabajadores del Sistema Nacional de Salud (SNS), convocados por todas las organizaciones con representación en la negociación, han salido a la calle este martes para exigir un estatuto marco que beneficie a sus condiciones laborales y para cargar contra la "incompleta, parcial e interesada" propuesta de Ley impulsada por el Ministerio de Sanidad.

La concentración ha tenido un carácter nacional y también se ha producido en las nueve provincias de Castilla y León, bajo la convocatoria de CSIF, Satse, FSES, FSS-CCOO, UGT y CIG-Saúde.

De esta manera, han reclamado al Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, que "no cierre" la negociación de la Ley que establece sus condiciones laborales y se llegue a un acuerdo en un estatuto marco "para avanzar" y que beneficie a todo el personal de la sanidad pública y sus pacientes.

Los trabajadores de todas las categorías han alzado así su voz para defender sus derechos y pedir una nueva Ley del Estatuto Marco del personal estatuario de los servicios de salud que refleje todos los cambios necesarios y acabar "con años de recortes, precariedad y discriminación".

Los sindicatos que han convocado las concentraciones han denunciado que el Ministerio ha desarrollado una ley que "no da respuesta a todas las necesidades del conjunto del personal de la sanidad pública".

Igualmente, han criticado que Mónica García haya "roto, de manera unilateral, el calendario pactado de reuniones para seguir avanzando en la mejora de esta norma".

"Ahora quiere, deprisa y corriendo y por la puerta de atrás, llevar al Congreso de los Diputados por interés de oportunidad política una ley insuficiente", han lamentado.

Han recordado que desde el inicio de las negociaciones, ahora hace ya casi tres años, se han reclamado desde los sindicatos el reconocimiento retributivo que corresponde al nuevo modelo de clasificación profesional y que reconozca la responsabilidad y el nivel formativo que hoy se exige a cada categoría del personal sanitario público.

También la posibilidad de acceder a una jubilación voluntaria, ya sea parcial o anticipada. Asimismo, defienden que se implante la jornada laboral de 35 horas en todas las autonomías, "sin excepción", y el reconocimiento del solape de jornada, entre otras cuestiones.

Unas mejoras que, según consideran, se pueden contemplar en la Ley y, después, aplicarlas con la participación de otros ministerios y el desarrollo o modificación de las legislaciones que se necesiten.

Mientras tanto, han denunciado que Sanidad quiere "echar balones fuera" y han aludido a una supuesta "falta de competencias". "El Ministerio no es una 'isla aislada', forma parte de un Gobierno que lo puede y tiene que hacer", han apuntado.

Ley “clave”

En las concentraciones se reiteró la necesidad y plena disposición de los sindicatos a seguir negociando para lograr "la mejor ley posible", ya que es la norma "clave" para garantizar una asistencia sanitaria de calidad que satisfaga las necesidades presentes y futuras de las personas que acuden al sistema público.

Las concentraciones realizadas en todas las autonomías, excepto Murcia, que tendrá lugar el 17 de septiembre, suponen el inicio de una fase intensa y conjunta de movilizaciones por parte de las organizaciones presentes en la mesa de negociación.

El próximo 1 de octubre, trabajadores de todo el Estado volverán a protestar y reclamar sus derechos frente a la sede del Ministerio de Sanidad, en Madrid.