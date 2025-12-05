Los médicos convocan una huelga para después del puente que "paralizará" la atención sanitaria en Castilla y León

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha rechazado por unanimidad la última propuesta del Ministerio de Sanidad para modificar el Estatuto Marco y mantiene la huelga nacional de los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, justo tras el puente de diciembre. El comité de huelga asegura que la oferta ministerial no responde a las reivindicaciones de los facultativos ni mejora sus condiciones laborales.

CESM defiende que el colectivo necesita un Estatuto Propio y un Ámbito de Negociación diferenciado. Señala que "no soluciona nada" agrupar normas específicas en un capítulo propio ni crear mesas técnicas si su composición sigue siendo la misma que la de la mesa sectorial, donde, según denuncian, tienen mayoría "sindicatos poco representativos entre los médicos e incluso con intereses contrarios".

Otro de los puntos de conflicto es la clasificación profesional. El sindicato critica que el Ministerio mantenga su postura de no diferenciar a los titulados MECES III de los MECES II, lo que permitiría que un graduado con 240 créditos y especialización pueda tener el mismo nivel que un médico con 360 créditos. CESM insiste en que el criterio de responsabilidad "no se tiene en cuenta" y recuerda que la creación de un grupo A1+ tendría consecuencias retributivas necesarias para el colectivo.

Los médicos también rechazan que las guardias no se consideren actividad extraordinaria ni se garantice su pago por encima de la hora ordinaria.

Los profesionales quieren que esas horas cuenten para la jubilación y disponer de un calendario claro que determine su voluntariedad.

Aseguran que la Administración pretende mantener las guardias como "mecanismo para cubrir plantillas insuficientes" y que aún se permite obligar a jornadas semanales de más de 45 horas.

CESM critica que la oferta ministerial mantenga la movilidad forzosa, aunque más acotada, y el "letal comodín de las necesidades del servicio", que sigue siendo una herramienta para aplicar condiciones "injustas y discriminatorias" respecto al resto de categorías.

Rechaza también un régimen de incompatibilidades que considera "discriminatorio" y la exclusividad de los mandos intermedios, algo que, subraya, resta atractivo al sistema de salud en un momento de fuga de profesionales.

Cómo afecta a Castilla y León

El secretario general de CESM en Zamora, Tomás Toranzo, ha sido el encargado de anunciar la movilización en la provincia y recuerda que esta huelga "da continuidad" a las celebradas en mayo y octubre, cuando los paros solo duraron un día.

Explica que llevan "más de dos años negociando" sin resultados y afirma que el Ministerio de Sanidad "no negocia" y "quiere imponer su criterio". Asegura que el borrador del Estatuto Marco "empeora" la situación, cuando lo que se necesita es "una regulación que permita una asistencia de calidad y evite el abandono de la profesión".

Sobre la incidencia prevista en Castilla y León, Toranzo señala que están convocados todos los médicos y facultativos de los tres hospitales y de los centros de salud y, prevé, que la respuesta "paralizará" la actividad no esencial de la Comunidad.

No se puede estimar aún el seguimiento, aunque recuerda que en una huelga anterior se alcanzó el 50%, sin contar los servicios mínimos ni las vacaciones. En la práctica, explica, "se paralizó prácticamente toda la actividad" salvo urgencias, patologías no demorables y atención a ingresados.

Toranzo prevé una respuesta similar en todos los hospitales y centros de salud de la Comunidad. Subraya que esta huelga es específica de CESM y no debe confundirse con la convocada en enero por otros sindicatos del ámbito sanitario, a los cuales les reprocha que acuse a los médicos " de que quieren privilegios", algo que considera "un sinsentido".

El portavoz zamorano advierte de que para estos cuatro días de huelga se han fijado más servicios mínimos que en convocatorias anteriores, al sumarse dos fines de semana consecutivos.

Sin embargo, ve "una indefinición muy grande" en lo que se debe realizar durante esos mínimos. CESM ha pedido a la Gerencia que refuerce el servicio de información para que los pacientes puedan confirmar a primera hora si su consulta o su prueba sigue en pie. En la última huelga, relata, "no hubo nada, ninguna información para ellos" y muchos usuarios acudieron al hospital para acabar marchándose sin ser atendidos.

Toranzo insiste en que las urgencias funcionarán "exactamente igual que un festivo o un domingo", pero la actividad programada quedará suspendida salvo que sea urgente. Esto incluirá intervenciones, consultas externas y pruebas complementarias. Afirma que la previsión es una "paralización total" de este tipo de actividad tanto en Zamora como en el resto de la comunidad.

Con este escenario, el sindicato anima a los facultativos a secundar los paros y acudir a las concentraciones previstas en todas las comunidades autónomas. Recalca que la situación laboral de los médicos "exige una norma que plasme una mejora notable" y recuerda que muchos profesionales en la provincia trabajan entre 52 y 55 horas semanales por la falta de personal y la carga añadida de las guardias.

Eso sí, también pide disculpas a los pacientes por los trastornos que pueda ocasionarles e insiste en que los pacientes llamen previamente a los centros de salud y hospitales si tienen alguna visita o prueba médica programada para dichas fechas.