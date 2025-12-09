Más del 25% de los médicos de Castilla y León secundan la huelga contra el Estatuto Marco de Mónica García

La huelga convocada este martes en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) contra la reforma del Estatuto Marco de la ministra de Sanidad, Mónica García, ha tenido un seguimiento medio del 25,83% de los profesionales, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 32 % en Atención Hospitalaria (1.531 profesionales en huelga), del 11 % en Atención Primaria (236 en huelga) y del 4 % en la Gerencia de Salud de Área (un facultativo en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.768 facultativos de los 6.844 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila 10,6 %, 36 médicos en huelga; Burgos 43,9 %, 336 en huelga; León 28,1 %, 347; Palencia 27,2 %,118 médicos; Salamanca 18 %, 261 facultativos; Segovia 29,3 %, 115; Soria 27,7 %, 45; Valladolid 26,5 %, 452 médicos; y Zamora 15,6 %, 58 médicos en huelga.

La movilización, impulsada por la CESM, busca visibilizar el malestar de este colectivo ante la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del actual Estatuto Marco que regula las condiciones laborales del personal de los servicios de salud, reivindicaciones centradas en dos puntos: la ausencia de un estatuto profesional específico para los médicos y la falta de avances en la mejora de sus condiciones laborales.