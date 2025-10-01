Cientos de sanitarios de Castilla y León, "dispuestos a ir a huelga" si la ministra de Sanidad no acuerda el estatuto marco

Imagen de la concentración de los trabajadores sanitarios ante el Ministerio de Sanidad CSIF Castilla y León

Cientos de trabajadores sanitarios de Castilla y León se han mostrado este miércoles "dispuestos incluso a ir a la huelga" en caso de que la ministra de Sanidad, Mónica García, no busque acuerdos para la aprobación del nuevo estatuto marco.

Procedentes desde las nueve provincias, los sanitarios de la Comunidad se han sumado este miércoles a otros miles de toda España en una movilización nacional convocada en Madrid para exigir a la ministra de Sanidad que saque adelante el nuevo estatuto marco que mejore sus condiciones laborales del personal y la atención a los pacientes.

La concentración ha estado convocada conjuntamente por CSIF, Satse-FSES, FSS-CCOO, CIG-Saudé y UGT frente al propio edificio del Ministerio de Sanidad.

Allí han reclamado a García que no cierre la negociación con los sindicatos en la Mesa del Ámbito de negociación. El lema escogido ha sido 'Estatuto para avanzar' y en Madrid se ha pedido a Sanidad y a los ministerios implicados una "acción de gobierno coordinada y conjunta".

También han reivindicado que las comunidades autónomas se comprometan para "mejorar la Ley en lugar de proponer recortes en derechos y avances para cerca de un millón de profesionales de la sanidad pública" en nuestro país.

El encargado nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, ha alertado de la falta de medios humanos y materiales ante la inminente llegada del mal tiempo (enfermedades respiratorias y/o gripe).

Asimismo, ha trasladado su "preocupación" por la falta de entendimiento entre el Ejecutivo y las comunidades y por la "ausencia de Presupuestos Generales del Estado y la parálisis del Gobierno".

El representante de CSIF ha denunciado, además, que el texto que resume la propuesta del Ministerio para el estatuto marco "mantiene la precariedad laboral en algunas cuestiones esenciales como las retribuciones justas, reclasificación y actualización de funciones, jornada de 35 horas o derecho a la jubilación anticipada".

Por otro lado, el responsable de Sanidad en CSIF Castilla y León, Enrique Vega, ha recordado que ya van tres años de negociación con el Ministerio de Sanidad y ha clamado por "mejoras para todos los colectivos del ámbito sanitario".

En este sentido, ha destacado que la jornada de 35 horas "realista, regulada y saludable" ha de aplicarse en una norma básica que se saque adelante en todo el territorio de "forma homogénea".

"No podemos depender de compromisos políticos para su aplicación. Estamos dispuestos a endurecer las protestas e incluso llegar a la huelga", ha zanjado Enrique Vega.