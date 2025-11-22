El derribo de los presupuestos, misil electoral de Mañueco: la narrativa perfecta contra PSOE y Vox en una larga precampaña

Arranca oficialmente la precampaña electoral en Castilla y León. El derribo del proyecto de presupuestos del Gobierno autonómico del PP para 2026, tras el triunfo de las enmiendas a la totalidad presentadas por toda la oposición en el pleno de las Cortes del pasado jueves, ha forzado a una nueva prórroga presupuestaria en la Comunidad, la sexta en los últimos siete años, y ha regalado un potente arma política al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, contra sus rivales de cara a las elecciones de marzo de 2026.

La derrota de las cuentas en el Parlamento autonómico, las más altas de la historia de la Comunidad, −tras el rechazo de PSOE, Vox, UPL, Soria ¡Ya! y el Grupo Mixto− marcará inevitablemente la precampaña y Mañueco aprovechará para recriminar a las formaciones de la oposición, especialmente a los socialistas y a los de Santiago Abascal, su rechazo a los presupuestos más altos de la historia de la Comunidad y a las medidas "buenas para los ciudadanos" que contenía el proyecto.

De hecho, el jefe del Ejecutivo autonómico ya anticipó en el pleno del pasado jueves, tras el rechazo a las cuentas en la Cámara, que aprobará los presupuestos con la "nueva mayoría" que salga de las elecciones autonómicas de marzo y que los puntos planteados en las cuentas estarán reflejados en el programa electoral del PP. Toda una declaración de intenciones de que utilizará el derrotado proyecto presupuestario para echar en cara a las formaciones de la oposición los supuestos perjuicios provocados a los ciudadanos de la Comunidad con su voto en contra.

PSOE y Vox justificarán su rechazo a las cuentas para 2026 aludiendo a la "falta de voluntad de acuerdo" de la Junta y utilizarán el argumento de que Mañueco nunca tuvo intención de aprobar los presupuestos y que su único propósito era "construir un relato" de cara a los comicios de marzo. Una tesis que también utilizarán los partidos provinciales y la izquierda alternativa con el objetivo de mantener su representación y tratar de ser determinantes en la configuración del próximo Gobierno autonómico.

La incógnita de la fecha

Con todo, el presidente afronta con seguridad y placidez una precampaña que se prevé larga, hasta el mes de febrero, cuando se inicie la campaña electoral, y en la que incidirá en el "bloqueo" de sus rivales al avance de la Comunidad para tratar de revalidar el cargo en unas elecciones que aún no tienen fecha pero que podrían celebrarse tanto el 1 como el 15 de marzo.

Aún queda la incógnita de si las elecciones de Castilla y León tendrán lugar en solitario o si coincidirán con las elecciones autonómicas en Aragón si el popular Jorge Azcón, al igual que Mañueco, no consigue sacar adelante las cuentas autonómicas por el bloqueo de Vox y se ve obligado a adelantar los comicios, que en esa comunidad deberían celebrarse en mayo de 2027. Una posibilidad que abriría la puerta a un 'superdomingo electoral' al que ya no se sumaría Extremadura, que celebrará sus comicios el 21 de diciembre.

El bloqueo de PSOE y Vox

El voto favorable a las enmiendas a la totalidad a las cuentas del Gobierno del PP por parte de toda la oposición −PSOE, Vox, UPL, Soria ¡Ya! y el Grupo Mixto− en el pleno de las Cortes autonómicas del pasado jueves forzó la devolución de los presupuestos para 2026 a la Junta y obligó una nueva prórroga presupuestaria en la Comunidad, activando, a su vez, simbólicamente la precampaña electoral.

La prórroga se ha tornado inevitable ante la imposibilidad de que el Gobierno autonómico presente un nuevo proyecto presupuestario ante la proximidad del final de la legislatura y la disolución de las Cortes, que se producirá en el mes de enero, previa a la celebración de las próximas elecciones autonómicas, previstas para marzo de 2026. Una realidad que hace imposible que la Junta pueda registrar unas nuevas cuentas, algo que sí que hubiera sido posible de no haberse producido esta situación al final de la legislatura.

El triunfo de las enmiendas a la totalidad a unos presupuestos no se vivía en la Comunidad desde que en noviembre de 1988, hace 37 años, las enmiendas a la totalidad del PSOE y del Centro Democrático y Social (CDS) obligaron a la devolución de las cuentas autonómicas presentadas por el entonces Gobierno en minoría de la Junta de Alianza Popular (AP), presidido desde un año antes por José María Aznar.

En esta ocasión, la presentación de enmiendas a la totalidad por parte de todos los grupos de la oposición ha obligado a la devolución de las cuentas a solo cuatro meses de los comicios. De poco ha servido el ofrecimiento del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a los grupos de continuar el diálogo en una futura fase de enmiendas parciales. La oposición se ha mantenido en sus trece, denunciando la "falta de voluntad de acuerdo" del presidente de la Junta, y ha tumbado los presupuestos.

Los 28 votos del Grupo Socialista, junto a los 11 de Vox, los seis de UPL y Soria ¡Ya! y los dos votos del Grupo Mixto han sumado un total de 47 apoyos a las enmiendas a la totalidad de las cuentas autonómicas frente a los 33 votos contrarios del Grupo Popular y de los procuradores no adscritos expulsados de Vox Javier Teira y Ana Rosa Hernando y la abstención del procurador de Por Ávila, Pedro Pascual. Una cifra insuficiente para que los presupuestos continuasen su tramitación en la Cámara.

Mañueco muestra sus cartas

Mañueco mostró sus cartas tras certificarse que las cuentas iban a ser rechazadas en la Cámara autonómica y no disimuló su intención de utilizar ese voto contrario de la oposición a los presupuestos como misil electoral para catapultarse a una nueva victoria en los comicios autonómicos de marzo de 2026 que le permita mantener la Presidencia de la Junta después de más de seis años en el cargo.

El jefe del Ejecutivo autonómico, y previsible candidato del PP en las elecciones autonómicas, aseguró que se trataba de "un mal día" para las Cortes autonómicas y para Castilla y León después de que los grupos de la oposición tumbasen las cuentas. "Lo que debería unirnos, el bien común, ha sido desplazado por el cálculo partidista", ha señalado.

Además, denunció que PSOE y Vox han conformado "la coalición del ruido" pero aseguró que el Gobierno de la Junta aprobaría las cuentas en marzo con la "nueva mayoría" que salga de las elecciones autonómicas. "Ni el PSOE ni Vox Castilla y León han querido negociar nada, han preferido la teatralidad del enfrentamiento a la responsabilidad del acuerdo y con el bloqueo de los presupuestos pierden las personas de Castilla y León", afirmó.

Y anticipó algunas de las claves de la precampaña del PP de Castilla y León. "Con el rechazo a los presupuestos pierden los autónomos, las familias, los padres y las madres de los escolares que se quedan sin el incremento del bono infantil para actividades deportivas, formativas o de ocio", señaló, anticipando por dónde irán sus ataques a la oposición en los meses previos a las urnas.

"Aprobaremos los presupuestos"

Mañueco incidió en que "la lista de los que pierden" con ese rechazo de la oposición a las cuentas "es muy larga". "Los ciudadanos no se dejan engañar por el ruido y saben perfectamente cuando se les defiende y cuando se les utiliza y sabrán que ustedes ponen sus intereses por encima de los intereses de Castilla y León", insistió.

Además, hizo hincapié en que los presupuestos "se aprobarán". "Si no es ahora será en el mes de marzo, cuando sumemos una nueva mayoría tras las elecciones. Todas las medidas de estos presupuestos estarán en nuestro programa electoral porque son proyectos buenos y van hacia nuestro objetivo colectivo de situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades para vivir de España", afirmó, insistiendo en otra de las ideas que marcará la precampaña y la campaña de los populares.

Mañueco recalcó que el Gobierno de Castilla y León prefiere "las nueces al ruido", otra de sus ideas recurrentes durante las últimas semanas, y cargó contra una supuesta "alianza" entre PSOE y Vox. "Ustedes han demostrado que prefieren el ruido y han formado la coalición del ruido, una coalición muy extraña, sin coincidencia ideológica, pero con el interés común de que nada avance", señaló

Y aseguró que "los pueblos avanzan cuando todos ponemos nuestro talento al servicio de un objetivo común". "Si somos capaces de poner a Castilla y León por encima de nosotros mismos, esta tierra no solo avanzará, sino que también liderará y ese día estaremos todos a la altura de lo que los ciudadanos esperan de nosotros", zanjó.

Una larga precampaña

El rechazo de los presupuestos en las Cortes ha activado el inicio de una larga precampaña y ha puesto el broche final a la XI Legislatura autonómica, que verá su final cuando se disuelvan las Cortes el próximo mes de enero. Hasta entonces, tan solo quedan dos plenos ordinarios en el Parlamento autonómico, previstos para los días 25 y 26 de noviembre y 16 y 17 de diciembre, una vez eliminadas las sesiones plenarias que estaban previstas para el debate y votación de los presupuestos, los días 22 y 23 de diciembre, tras su devolución a la Junta.

Las elecciones se convocarán, previsiblemente, en torno al 20 de enero, 54 días antes de la cita electoral, y la campaña, de fijarse la fecha de las elecciones, finalmente, el 15 de enero, comenzará oficialmente el 28 de febrero, 15 días antes, pero la cuenta atrás ya ha empezado y los partidos se han puesto alerta y en marcha para emprender la larga carrera hacia una cita electoral que volverá a concentrar todas las miradas en Castilla y León.