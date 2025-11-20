Mañueco: "Es un mal día, PSOE y Vox han formado la coalición del ruido, pero aprobaremos los presupuestos en marzo"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que "es un mal día" para las Cortes autonómicas y para Castilla y León después de que los grupos de la oposición hayan tumbado este jueves en el pleno de la Cámara los presupuestos para 2026 con sus enmiendas a la totalidad. "Lo que debería unirnos, el bien común, ha sido desplazado por el cálculo partidista", ha señalado.

Además, ha denunciado que PSOE y Vox han conformado "la coalición del ruido" pero ha asegurado que el Gobierno de la Junta aprobará las cuentas en marzo con la "nueva mayoría" que salga de las elecciones autonómicas. "Ni el PSOE ni Vox Castilla y León han querido negociar nada, han preferido la teatralidad del enfrentamiento a la responsabilidad del acuerdo y con el bloqueo de los presupuestos pierden las personas de Castilla y León", ha afirmado.

Y ha asegurado que con la derrota de los presupuestos "pierden los autónomos, las familias, los padres y las madres de los escolares que se quedan sin el incremento del bono infantil para actividades deportivas, formativas o de ocio". "La lista de los que pierden con su decisión es muy larga y los ciudadanos no se dejan engañar por el ruido y saben perfectamente cuando se les defiende y cuando se les utiliza y sabrán que ustedes ponen sus intereses por encima de los intereses de Castilla y León", ha afirmado.

Y ha insistido en que "estos presupuestos se aprobarán". "Si no es ahora será en el mes de marzo, cuando sumemos una nueva mayoría tras las elecciones. Todas las medidas de estos presupuestos estarán en nuestro programa electoral porque son proyectos buenos y van hacia nuestro objetivo colectivo de situar a Castilla y León entre las tres mejores comunidades para vivir de España", ha afirmado.

Mañueco ha insistido en que el Gobierno de Castilla y León prefiere "las nueces al ruido". "Ustedes han demostrado que prefieren el ruido y han formado la coalición del ruido, una coalición muy extraña, sin coincidencia ideológica, pero con el interés común de que nada avance", ha señalado.

Y ha asegurado que "los pueblos avanzan cuando todos ponemos nuestro talento al servicio de un objetivo común". "Si somos capaces de poner a Castilla y León por encima de nosotros mismos, esta tierra no solo avanzará, sino que también liderará y ese día estaremos todos a la altura de lo que los ciudadanos esperan de nosotros", ha zanjado el presidente de la Junta.