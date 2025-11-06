La Junta afirma que el órdago de Junts demuestra que "nunca hubo mayoría progresista": "Sánchez hará lo mejor para él"

El portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves Miriam Chacón ICAL

El Gobierno de Castilla y León ha asegurado este jueves que el anuncio de Junts de que vetará todas las leyes del Ejecutivo de Pedro Sánchez demuestra que "nunca hubo mayoría progresista en España". El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que ahora "no hay posibilidad de aprobar ninguna ley" pero se ha mostrado convencido, en relación a una hipotética convocatoria anticipada de las elecciones generales, de que Sánchez hará "lo que sea mejor para él".

"No hay posibilidad de aprobar ninguna ley, la única posibilidad de aprobar leyes es con Vox o PP porque Junts ya ha anunciado que va a presentar enmiendas a la totalidad a todas las leyes", ha afirmado Carriedo, tras la reunión del Consejo de Gobierno. El portavoz ha insistido en que "nunca ha habido mayoría progresista" y que "lo único que hubo fue una mayoría a cambio de una amnistía y otras cuestiones que solo sirvieron para investir al presidente".

Además, ha recordado que "si el Gobierno quiere seguir, solo va a poder hacerlo pactando sus leyes con Vox o PP". "Creo que el presidente del Gobierno va a elegir lo mejor para él, lo ha hecho hasta ahora y es lo que va a hacer el Gobierno", ha zanjado.

Todo ello después de que este mismo jueves, Junts, que cuenta con siete votos decisivos en el Congreso de los Diputados, diese un paso más en su decisión de romper con el Gobierno de España y anunciase el veto a todas las leyes que del Gobierno. "La legislatura queda bloqueada", ha afirmado la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, que ha recordado que la única posibilidad que se abre ahora para el Ejecutivo es "pactar con el PP y Vox".

"En una democracia parlamentaria Sánchez debería explicar cómo va a seguir gobernando y no lo ha hecho. Sánchez se aferra al poder y sin el acuerdo de Junts no puede aprobar nada salvo que pacte con el PP y Vox", ha afirmado Nogueras.