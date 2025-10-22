Junts amenaza a Sánchez y por primera vez habla de "cambio", aunque no aclara qué pasos dará ahora: "Esto va en serio"

Pedro Sánchez, a su salida de la sesión de control al Gobierno. Europa Press Europa Press

En el hemiciclo se escuchó una especie de rumor que mostraba la gravedad de lo que acababa de decir la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, al presidente del Gobierno.

"No es el cambio de hora, es la hora del cambio", aseguró en el final de su pregunta a Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno.

En su respuesta, el presidente hizo como que no había escuchado y respondió con otra cosa, mientras se hizo el silencio en la Cámara en un ambiente de gravedad.

Fuentes de Junts aseguraron inmediatamente después que la relación entre el Gobierno y Carles Puigdemont no es buena: "Es un proceso, las cosas no van bien".

Explican, en coincidencia con el Gobierno, que la última reunión fuera de España no funcionó.

"Esto no es gratuito, va en serio", advierten en Junts.

No aclaran en qué se traduce esa amenaza. No quiere hablar de moción de censura, ni si la apoyarían o si la descartarían.

"O cambia el PSOE o cambiamos nosotros", se limitan a decir.

Se remiten a explicaciones en los próximos días de Puigdemont, a la espera de una reacción del Gobierno y recuerdan que el pacto de Bruselas que permitió la investidura de Sánchez señala que, si no hay acuerdo, Junts no garantiza la estabilidad.

De hecho, hace tiempo que la formación independentista vota cada iniciativa por libre, sin responder a un pacto global: unas veces apoya al Gobierno y otras veces las rechaza y secunda las del PP.

Míriam Nogueras incluyó en su intervención reproches contra el Gobierno como la prostitución y la corrupción, en coincidencia con Alberto Núñez Feijóo.

Explican en Junts que el PSOE tiene atascados proyectos como los que afectan a los delincuentes multirreincidentes y a los okupas. Unido a acuerdos que no han avanzado.

Por su parte, los de Puigdemont bloquean la aprobación de leyes importantes para el Gobierno, como la de reforma de la Justicia.

Fuentes de Moncloa restan importancia a las palabras de Nogueras y al juego de palabras sobre "la hora del cambio". Recuerdan que otras veces también han proferido amenazas que no se han concretado en nada.

Sí admiten las dificultades para sacar adelante los Presupuestos y la negativa de Junts a apoyar la propuesta de senda de déficit que plantea la vicepresidenta María Jesús Montero, paso previo a la presentación de las cuentas del Estado.