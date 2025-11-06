Junts certifica su ruptura con Sánchez y vetará todas las leyes del Gobierno en el Congreso: "La legislatura queda bloqueada"

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, este jueves en rueda de prensa. Europa Press

"La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada". Con estas palabras, Junts eleva la presión sobre el Gobierno y da un paso más en su ruptura con el PSOE al anunciar que vetará todas las leyes, las que están en trámite y las futuras, que presente el Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. Tampoco apoyará unos hipotéticos Presupuestos para 2026.

Así lo ha anunciado este jueves la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, en una simbólica comparecencia junto al resto de diputados de la formación en la que ha advertido que "no habrá más colaboración, ni más negociación".

En una potente imagen, los siete diputados de Junts, los mismos que apoyaron la investidura de Sánchez hace dos años, certifican la ruptura con el Gobierno con enmiendas a la totalidad a las leyes que lleven el sello del Gobierno.

Más de 50 leyes quedarán en el limbo "a no ser que el PSOE pacte con PP o Vox", ya que los siete síes son clave. Sin ellos, el Gobierno de Sánchez no suma la mayoría necesaria.

De hecho, mientras Nogueras se dirigía a los medios, Junts registraba las enmiendas de totalidad a las 25 leyes impulsadas por PSOE y Sumar que aún no han arrancado su tramitación.

Además, ha dejado claro que no votarán a favor de otras 21 que aún están en trámite y rechazarán nueve leyes que ya han pasado por el Consejo de Ministros.

"Sánchez no podrá aprobar los Presupuestos ni la Ley Bolaños o la Ley Begoña", ha advertido, lamentando que el Gobierno haya perdido lo que Junts considera "una oportunidad histórica" por no cumplir los acuerdos que alcanzaron con los de Puigdemont a cambio del apoyo a la investidura de Sánchez.

Los siete diputados de Junts este jueves en el Congreso. Efe

El Ejecutivo "ha perdido su capacidad legislativa", ha sentenciado Nogueras, quien ha añadido que este paso de Junts es un "baño de realidad" para el PSOE y Sumar y ha recordado que su formación no pide "favores" sino "coherencia" y que se cumplan los acuerdos.

Y todo esto con un tono muy duro, sin dudar en acusar a los socialistas de hacer "como si no pasa nada para mantenerse en el poder”. "Parece que el PSOE y Sumar han decidido aferrarse al poder para no gobernar" y sólo una semana después de que los de Puigdemont comunicaran al PSOE que las negociaciones en Suiza han llegado a su fin.



De hecho, Nogueras ha retado al presidente del Gobierno a que dé "explicaciones" sobre cómo va a gobernar a partir de ahora ya que, sin los votos de Junts, no podrá aprobar nuevas leyes, ni transponer directivas europeas ni impulsar iniciativas legislativas "sin pactar con PP y Vox".

"Sánchez sabe desde el primer día que nuestros votos no están al servicio de la estabilidad de España sino al servicio de Cataluña y de los catalanes. Si no se cuenta con los catalanes, no puede haber estabilidad. Con los catalanes, no todo vale", ha dejado claro la portavoz de Junts, que ha cimentado esta decisión en el incumplimiento de los Acuerdos de Bruselas.

Entre esos acuerdos están la ley de amnistía, el reconocimiento del catalán en Europa y el traspaso de las competencias de inmigración. "Todo esto son ejemplos bien claros de la lista de incumplimientos del Gobierno", ha sentenciado la portavoz de Junts, que ha remarcado, en hasta cuatro ocasiones, que esta situación es "responsabilidad exclusiva del PSOE".

También ha enumerado otros incumplimientos como la falta de tramitación de la Ley de la Multirreincidencia y de la Ley contra las okupaciones impulsada por Junts, la no incorporación de Cataluña a organismos internacionales como la Unesco y la no ejecución de los Presupuestos acordados, así como la no publicación de las balanzas fiscales "para ver cuánto dinero de los catalanes se queda en Madrid".