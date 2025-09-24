Podemos amenaza a Sánchez con retirarle su apoyo si no impulsa medidas de izquierdas y se desmarca de Junts

La cuerda se estira pero acaba de romperse. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, se ha referido al debate vivido este martes en el Congreso con la proposición de ley impulsada por Junts, que contó con el rechazo de Podemos, y los representantes de Chunta y Compromís, dentro de Sumar.

Fernández defendió el voto en contra, votando lo mismo que PP y Vox, por considerar que se trataba de una iniciativa “abiertamente racista” que, entre otros puntos, planteaba incrementar en un 40% el número de mossos d'esquadra, "para continuar reprimiendo a la población migrante" y reforzar los CIE, que son "cárceles racistas".

“Con Podemos no se puede contar para hacer políticas racistas”, remarcó, instando al PSOE y a Junts a emprender una regularización extraordinaria de las más de 500.000 personas migrantes en situación irregular en España para poder contar con su voto. “El racismo no se descentraliza, el racismo se elimina”, subrayó.

En el plano político, Fernández ha criticado la “debilidad parlamentaria” del Gobierno y acusa a Pedro Sánchez de “allanar el camino a PP y Vox” al no adoptar medidas progresistas ni dar respuesta a problemas sociales como las deficiencias en la red ferroviaria. “Si quiere el apoyo de Podemos, tiene que poner medidas de izquierda”, advirtió.

Pablo Fernández ha criticado la situación de “extrema debilidad parlamentaria” en la que, a su juicio, se encuentra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de no impulsar medidas progresistas y de “allanar el camino a la extrema derecha”. Eso sí, no habla de dejar caer al Gobierno, lo deja en sus manos.

Fernández señala que el presidente ha expresado su voluntad de agotar la legislatura, pero advirtió que será “muy complicado sacar adelante unos presupuestos”. Así, es consciente de que Sánchez lo tiene "complicado" para sacar adelante los Presupuestos, "pero ya ha dicho que seguirá gobernando".

En este sentido, aseguró que Podemos está “preparado para cualquier escenario”, aunque insistió en que “si el PSOE quiere el apoyo de Podemos, tiene que poner medidas de izquierda”.

"Lo triste es que la sociedad demanda una serie de mejoras que no está aplicando. Los trenes tienen fallos constantes que no son capaces de arreglar, y todo esto allana el camino a PP y Vox", ha insistido para meter presión al Gobierno.

Flotilla

El dirigente también denunció el ataque de Israel contra la Flotilla en aguas internacionales, que transportaba ayuda humanitaria hacia Gaza. En este sentido, pidió al Ejecutivo de Sánchez que adopte medidas de protección “políticas, diplomáticas y militares”, llegando a reclamar el envío de buques para escoltar a la flotilla.

Juez Peinado

Fernández arremetió también contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de sentar en el banquillo a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. A su juicio, se trata de “un nuevo ejemplo de cómo hay jueces fachas que hacen política en lugar de impartir justicia”.

Acusó al PSOE de “cobardía” por no enfrentarse al control del PP en el Consejo General del Poder Judicial tras los pactos de renovación de 2023.

“De aquellos polvos vienen estos lodos”, sentenció, reclamando valentía al PSOE para revertir la situación y poner fin a lo que considera una ofensiva judicial reaccionaria.

Mensaje a Mañueco

Asimismo ha cargado este miércoles contra el Partido Popular por su postura ante la nueva ley presentada por el PSOE en las Cortes para mostrar el apoyo al pueblo palestino. Fernández calificó de “vergonzoso y lamentable” el discurso de los populares, a quienes reprochó no utilizar la palabra “genocidio” para referirse a la ofensiva israelí en Gaza.

“Ser equidistante es ser cómplice del genocidio”, afirmó el dirigente de Podemos, que pidió al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, pronunciarse tras la “equidistancia vomitiva” exhibida por su grupo parlamentario. Fernández insistió en que la comunidad internacional ya ha reconocido la existencia de crímenes de guerra por parte del Estado de Israel y exigió una posición firme de condena.