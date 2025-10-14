5.000 euros por nacimiento, 300 euros para los autónomos y rebajas en los peajes: las claves de los presupuestos de CyL

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado este martes el proyecto de presupuestos autonómicos de 2026, con un total de 15.715 millones de euros, los más altos de la historia de la Comunidad, lo que supone un crecimiento del 7,92 % respecto a las cuentas públicas de 2024.

Mañueco ha destacado que "ocho de cada diez euros irán destinados a políticas sociales" y que la Consejería de Medio Ambiente es la que más aumenta sus partidas. Además, se iniciará la conversión del operativo contra incendios en público.

"Es un buen proyecto de presupuestos que hemos elaborado para su tramitación en tiempo y forma en los plazos que marca la legalidad", ha afirmado. Unas cuentas públicas que, además, contemplan importantes novedades.

5.000 euros por nacimiento

El proyecto de cuentas, que será registrado este miércoles en las Cortes y que pasará su primer trámite la semana próxima, con el debate y aprobación del techo de gasto, contempla, entre otras medidas, un incremento de las partidas del Bono Nacimiento en todos los tramos, lo que permitirá duplicar las ayudas por hijo, pasando del máximo de 2.500 euros a 5.000 euros.

Además, se modificarán los requisitos para que todas las familias puedan acceder al Bono Infantil.

300 euros para los autónomos

También se impulsará la creación de un bono de 300 euros para los trabajadores autónomos, con una dotación de 30 millones de euros, que beneficiará a cerca de 100.000 profesionales.

Se trata de una iniciativa con la que Mañueco ha destacado que se "compensará la subida de cuotas" que el Gobierno de Pedro Sánchez "impone a los autónomos". Además, se destinan ayudas a trabajadores, pymes y autónomos. En total, 458 millones para el fomento del empleo, la seguridad y salud laboral y las relaciones laborales.

No es la única medida de los presupuestos que beneficiará a los autónomos, y es que el proyecto prevé la fiscalidad más baja de la historia en Castilla y León.

Con esta baja fiscalidad se beneficiarán 1.400.000 contribuyentes gracias a la mejora de tramos y tipos de la tarifa autonómica del IRPF y 778 millones de beneficios fiscales para 621.000 contribuyentes en protección de la familia, jóvenes, autónomos, pymes y medio rural. Unos beneficios fiscales por parte de la Junta de Castilla y León que se han duplicado desde el año 2018.

Bonificación de peajes y vivienda

Como novedad dentro del ámbito de transportes, el presidente de la Junta ha destacado que las cuentas consignan 10 millones de euros para bonificar los peajes de las autopistas en la Comunidad, es decir la AP-6, AP-51, AP-61 y la AP-71, a los conductores recurrentes y empadronados en Castilla y León. Además, el Ejecutivo autonómico estudiará la posibilidad de aplicar esta medida en la A-66, ya bonificada.

Mañueco también ha destacado que el acceso a la vivienda es "una prioridad" para la Junta de Castilla y León. Por este motivo, se incrementan las cuentas un 83,2% en materia de vivienda, hasta los 300 millones, y se destinan 258 millones para favorecer ese acceso. Se van a construir más viviendas, 1.700, y se prevén 42 millones de euros en beneficios fiscales de apoyo a este fin.

Baños para mayores y ELA

Con el objetivo de facilitar la accesibilidad de las personas mayores en Castilla y León y potenciar su calidad de vida, el Ejecutivo autonómico contempla en los presupuestos una partida de 10 millones de euros para sufragar los gastos del cambio de bañeras por platos de ducha en los hogares.

Además, en el ámbito de los Servicios Sociales, se van a incrementar los recursos para prestaciones a pacientes con ELA hasta los 2 millones de euros.

Operativo contra incendios

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio es la que más crece. Se van a destinar 560 millones de euros a inversiones medioambientales y aumentan un 30% las partidas para mejora del medio natural, entre las que se incluyen las destinadas al operativo y a la prevención de incendios.

Así, estas cuentas refuerzan el operativo con cuatro helicópteros y cuatro unidades helitransportadas adicionales, drones, más del doble de buldóceres, nuevos vehículos nodriza y puestos de mando avanzado. También se incorporan 90 ingenieros técnicos forestales y una nueva organización comarcal de prevención y extinción reforzada.

En el ámbito laboral, se reconoce la categoría de bombero forestal, se convierte en fijos durante todo el año a los trabajadores fijos discontinuos y se iniciará la transición progresiva del personal del sector privado al público en tres años. Además, se destinan 11 millones de euros a las diputaciones para adquirir maquinaria y reforzar los anillos de seguridad en los municipios.

Además, se impulsará un Plan del Ovino y Ganadería Extensiva y se pondrán en marcha medidas de apoyo a los bares rurales en aquellos municipios que cuenten tan solo con un bar, independientemente de su población.

Una serie de novedosas iniciativas que se encuentran contempladas en el proyecto de presupuestos para 2026 y cuya puesta en marcha dependerá de la decisión que tomen los grupos de la oposición a la hora de decidir el sentido de su voto en las Cortes autonómicas.