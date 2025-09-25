Castilla y León exige a Israel que detenga su "masacre" en Gaza: "Tiene que parar ya"

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha exigido este jueves a Israel que detenga su "masacre" en Gaza. "Tiene que parar ya", ha afirmado, asegurando que el Gobierno de Benjamín Netanyahu está causando "un perjuicio enorme a los palestinos" y que su actuación en la Franja de Gaza está siendo "una clara masacre".

Carriedo −que ha optado por no calificar la actuación de Israel de "genocidio", como hizo este miércoles el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, del PP− ha apostado por la "unidad" y ha mostrado su apoyo a las palabras del Rey Felipe VI, que exigió a Israel "detener ya la aberrante masacre" y apostó por la solución de los dos estados durante su intervención de este miércoles en la ONU.

"Estamos claramente ante una situación que tiene que parar ya. El Gobierno de Israel está causando un perjuicio enorme a los palestinos, es una clara masacre que está suponiendo el corte de alimentos y desplazamiento de población, y lo que tenemos que buscar es lo que nos une. Nos encontramos muy identificados con lo que dijo ayer Su Majestad el Rey", ha señalado Carriedo.

El portavoz de la Junta ha hecho hincapié en que "en este asunto tenemos que hacer el esfuerzo de estar lo más unidos posibles". "Tenemos que conseguir que la masacre en Gaza pare cuanto antes y que la comunidad internacional establezca cuanto antes instrumentos que sean eficaces", ha zanjado.