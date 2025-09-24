El PSOE fracasa en su intento de condenar el "genocidio" de Gaza en las Cortes de Castilla y León

El PSOE ha fracasado en el pleno de este miércoles en su intento de condenar el "genocidio" de Israel en Gaza en las Cortes de Castilla y León. Los 44 procuradores de PP y Vox han tumbado la iniciativa presentada por los socialistas, que ha sido apoyada por el resto de la oposición, con un total de 36 votos favorables, por lo que no ha salido adelante.

Los populares han exigido a los socialistas que dejen de "polarizar", han condenado las "masacres" de Israel en Gaza, sin hablar de "genocidio", y han pedido la liberación de los rehenes israelíes mientras los de Abascal han acusado a Sánchez de "apoyar" al grupo islamista y de "promover el terrorismo" en un tenso debate en el que el resto de la oposición ha afeado al PP su posición.

La iniciativa instaba a las Cortes a condenar el "genocidio" de Israel sobre la población de Gaza y, "defendiendo los derechos humanos y la paz", instaba a la Junta a condenar "de manera expresa la obstrucción de la ayuda humanitaria" a la población gazatí por parte del Gobierno israelí.

Además, a comprometerse a trabajar "desde las instituciones y junto a la sociedad civil, por la defensa de los derechos humanos, la paz y la justicia en Gaza, y a apoyar y colaborar con el Gobierno de España en las medidas adoptadas en respuesta al genocidio en Palestina".

La portavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, ha asegurado que esta iniciativa "va de la defensa de la dignidad humana". "Es un genocidio, hay que decirlo alto y claro, sin titubeos y sin dudas. Bastaría con escuchar los testimonios y ver las imágenes para decir sin ambages que esto es un genocidio", ha afirmado.

Gómez Urbán ha señalado estar "muy orgullosa de la población española" que "ha salido a calle a decir no a la guerra y no al genocidio". "Esa sociedad española es la que me representa y de la que me siento muy orgullosa y también de un Gobierno y un presidente que no ha ido a poner los pies encima de la mesa a rendir pleitesía a un genocida y a apoyar una masacre", ha señalado.

España, "en el lado correcto"

La portavoz socialista ha asegurado que Sánchez se ha colocado "en el lado correcto de la historia" y ha recordado que "fue el primero en reconocer el Estado palestino en 2024". "Feijóo dijo que el Gobierno estaba llevando a España a la irrelevancia internacional y ahora lidera el paso, lidera la paz y la humanidad", ha afirmado, cargando contra el "silencio cómplice" del PP.

El procurador del Grupo Mixto Francisco Igea ha asegurado que "son gentuza los que miran hacia otro lado". "Estoy orgulloso de mi país pero no del Gobierno, el Gobierno no puede subcontratar su política exterior a los manifestantes. Tiene en su poder romper relaciones diplomáticas o parar la Vuelta sin recurrir a los manifestantes", ha recordado.

Igea ha señalado que Netanyahu es "un criminal internacional con una orden de búsqueda y captura" al que Ayuso "masajea". "Es obligación de cualquier Gobierno democrático impedir que continúe el estado de cosas en Gaza", ha afirmado, confirmando su voto favorable a la iniciativa.

Un embargo "real y efectivo"

El representante de Unidas Podemos, Pablo Fernández, ha mandado su apoyo al pueblo palestino que "está siendo masacrado por el Estado terrorista y sionista de Israel". "Al PSOE le ha costado denominar genocidio al genocidio, muy tarde, pero me congratulo de que por fin llamen genocidio al genocidio", ha recordado.

Fernández ha criticado que el Gobierno del PSOE siga manteniendo relaciones diplomáticas y comerciales a día de hoy con "un Estado genocida". "Es una auténtica vergüenza porque la mayoría social española rechaza el genocidio y al Estado terrorista de Israel y pide medidas contundentes, no medidas tibias. Pide una ruptura total con Israel", ha afirmado.

El representante de Podemos ha pedido un "embargo real y efectivo de armas" y ha cargado también contra el PP, calificando de "abominable" que figuras como Ayuso o Almeida estén "apoyando el genocidio". "Estarán en los anales de la historia y serán recordados en las próximas décadas como el partido que apoyó a un Estado terrorista y asesino", ha zanjado.

El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, ha asegurado que "en Gaza hay un genocidio y que es imposible negarlo" y ha mostrado su apoyo a la iniciativa de los socialistas. "Estamos asistiendo a la demolición sistemática de un territorio. Los dos son malos, los dirigentes de Hamás y el Gobierno de Israel atentan contra los derechos humanos", ha afirmado.

Ceña ha lamentado que no exista una "posición" de España en política exterior y ha asegurado que esa situación "debilita" al país porque "unos dicen blanco y otros negro en función de sus intereses electorales".

Vox: "Sánchez promueve el terrorismo"

La procuradora de Vox Susana Suárez ha acusado al PSOE de tratar de "esconder la corrupción del dictador Sánchez" con este tipo de iniciativas. "A Sánchez le importa un bledo lo que está pasando en Gaza como no le importan las mujeres maltratadas o las víctimas de los violadores que han soltado con sus leyes feministas", ha afirmado.

Además, ha acusado al presidente del Gobierno de "dinamitar la imagen internacional de España al aliarse con un grupo terrorista islamista como es Hamás" y de "incitar los episodios de violencia" en la Vuelta a España. "La policía identificó entre los participantes en los altercados a miembros de ETA. Sánchez se ha convertido en un promotor del terrorismo", ha denunciado.

Suárez ha recordado que el PSOE gobierna en España "gracias a los votos de los herederos de ETA". "Ninguna reivindicación ideológica puede justificar el secuestro, la tortura y el asesinato de inocentes", ha afirmado, recordando que el expresidente del Gobierno Felipe González defendió la liberación de los rehenes israelíes.

Además, ha hecho hincapié en que Israel, con sus ataques a Gaza, "se defiende del terrorismo". "Siempre estaremos del lado de las víctimas, nunca del terrorismo, ni de ETA ni de Hamás, exigimos la liberación inmediata de todos los rehenes y el fin de cualquier connivencia con Hamás y sus aliados", ha señalado, denunciando que el PSOE "está de lado de los terroristas".

El PP, contra la "polarización"

El procurador del Grupo Popular Ramiro Ruiz Medrano ha señalado que "toda vida humana tiene el mismo valor" y que "todo ataque indiscriminado contra la población civil debe ser condenado sin reservas".

"Debemos hablar sin frivolidad porque la verdad no está en un extremo sino en la búsqueda del equilibrio. En un conflicto tan complejo no podemos alimentar la división, sino redoblar la diplomacia porque lo que está en juego es la vida de miles de personas", ha señalado.

Ruiz Medrano ha asegurado que el PP exige "que la ayuda humanitaria llegue a quien la necesita" y que apuesta "por trabajar por la paz" pero ha señalado que no contribuirá a que las Cortes "se convierta en escenario de propaganda ni servir de cortina de humo para ocultar la corrupción del PSOE".

"Hay que condenar toda violencia contra civiles, venga de donde venga, exigir la liberación de los rehenes israelíes y exigir que llegue la ayuda humanitaria. Como dijo Josep Borrell, la paz en Oriente Próximo no se construirá con palabras grandilocuentes sino con acuerdos duraderos", ha afirmado el procurador popular, que ha calificado de "vergüenza" el boicot a la Vuelta.

"Ayuda humanitaria si, paz si, justicia si, polarización entre los españoles no. Lo que de debate es la vida de miles de inocentes y el papel de España frente a una de las mayores tragedias de nuestro tiempo, una masacre, y crispar es la forma más dañina de hacer política", ha añadido.

Ruiz Medrano ha presentado una enmienda a la PNL del PSOE ya que ha considerado que apoyar las posiciones del Gobierno es "una irresponsabilidad" ante "sus cambios de opinión". Una enmienda que no ha sido aceptada por el Grupo Socialista.

"No levantemos más muros porque si solo levantamos muros llegará un día en el que no quedará espacio para cruzarles y España debe ser puente de paz, no muro de división", ha afirmado, a lo que Gómez Urbán le ha respondido que "la historia les juzgará".